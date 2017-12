Sarajevo, 16. prosinac 2017.

U samostanskoj crkvi sestara Kćeri Božje ljubavi posvećenoj Kraljici svete krunice, koja je i svetište blaženih Drinskih mučenica, 15. prosinca 2017., svečano je proslavljena svetkovina blažene sestre Marije Jule Ivanišević i četiri susestre koja su poznate kao drinske mučenice. Euharistijsko slavlje predvodio je i prigodnu propovijed uputio pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren uz koncelebraciju provincijala Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Joze Marinčića i još 13 svećenika. Sestrama Kćeri Božje ljubavi pridružile su se brojne druge redovnice te bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa i Nadbiskupijskog misijskog međunarodnog sjemeništa Redemptoris Mater iz sarajevskog predgrađa Vogošća i drugi štovatelji Drinskih mučenica. Liturgijsko pjevanje vrlo skladno animirali su bogoslovi Franjevačke teologije iz sarajevskog naselja Nedžarići. Riječi pozdrava i zahvale biskupu Semrenu i svim okupljenima uputio je rektor crkve vlč. Ljubo Zelenika ističući začuđujuću hrabrost Drinskih mučenica koje su prolile svoju krv iz ljubavi prema Isusu Kristu.

Obraćajući se sestrama Kćeri Božje ljubavi i svim prijateljima sestara slavljenica, biskup Semren u uvodnoj riječi podsjetio je da je 21. studenog 2017. započela 150. jubilarna godina utemeljenja Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi kao i da obilježavaju 135. obljetnicu njihove prisutnosti u Sarajevu te 76. obljetnicu mučeničke smrti drinskih mučenica i 6. obljetnicu njihove beatifikacije. „Okupilo nas je danas Božje milosrđe, Božja dobrota, Božja ljubav, izražena u svetkovini blaženih drinskih mučenica sestara: s. Jule, s. Berchmane, s. Krizine, s. Antonije, s. Bernadete. Zahvalni smo im za svjedočanstvo vjere. Vjera nadahnjuje ljubav, a ljubav čuva vjeru. Njihov život i nasilna smrt svjedoče nam kako se živi vjera, kako se ide stopama Isusa Krista i stopama evanđelja. Ono što čini autentičnog kršćanina je življenje svagdanjeg života s istim osjećajima kao i Krist“, kazao je biskup Semren.

Na početku prigodne propovijedi biskup Semren čestitao je sestrama 150. obljetnicu nastanka Družbe sestara Kćeri Božje ljubavi i 135. obljetnicu njihova djelovanja u Sarajevu. „Obljetnice su prigoda za posvješćivanje činjenice da je Družba službenice Božje Majke Franziske Lechner sestara Kćeri Božje ljubavi dar milosti Božje Crkvi, a ne ljudsko djelo. Uvjerena je bila da je Krist zove da služi djevojkama, siromasima i potrebnima, iako joj nije pokazivao detalje puta ni kako će to ostvariti, s punim pouzdanjem ga je nasljedovala. Bila je neumorna i odlučna u življenju načela Družbe: Činiti dobro, darivati radost, usrećivati i voditi u nebo, to znači činiti sve 'za Boga, za siromahe i za Družbu'. Posebno se obradovala, kad se mladoj družbi ukazala prilika da proširi svoje djelovanje u Bosni. Bila je to tada prava misijska zemlja, s teškom mučeničkom prošlošću i s mnogim nevoljama. Polje rada koje se otvaralo pred sestrama u Bosni donosilo je i poteškoće, ali i radosti. Susretale su se s ljudima različitih vjeroispovijesti i nacionalnosti. Cilj im je bio obrazovanje duha i srca djece“, kazao je biskup Semren napominjući da je s. Franziska 20 puta posjetila Bosnu i sestrama bila duhovna podrška do konca života.

„Tijekom 135 godina duboko se ukorijenila karizma sestara Kćeri Božje ljubavi u ovim krajevima. Ostavile su neizbrisiv trag u obrazovanju i odgoju djece i mladih u Bosni. Pouzdano se znade da je 830 učiteljica diplomiralo u zavodu sv. Josipa u Sarajevu. To je veliki doprinos širenja kulture, jer su te učiteljice školovale nove generacije djece. Na tisuće učenika je prošlo kroz sestarske škole. Mladica koju su donijele iz Beča i zasadile u Sarajevu prije 135 godina milošću Božjom razvila se u veliko stablo koje donosi vrijedne plodove. To stablo je danas provincija Božje Providnosti sa sjedištem u Zagrebu, a prostire se širom Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova i Albanije, a prisutna je i u Njemačkoj i Švicarskoj“, rekao je biskup Semren napominjući da sestre djeluju u školama, župskoj katehezi i vođenju crkvenih zborova, uređivanju crkava, u internatima s djevojkama, u domovima za stare i nemoćne, vrtićima, duhovnim centrima i drugim aktivnostima.

„Drinske mučenice su oličenje mučeničke ljubavi kojom su tolike generacije sestara služile Crkvi u Bosni i šire. Stoga je Sarajevo povijesno mjesto i zavičaj za sestre Kćeri Božje ljubavi“, kazao je biskup Semren ističući da „Drinske mučenice: s. Jula, s. Berchmana, s. Krizina, s. Antonija, s. Bernadeta u Isusu Kristu imaju sigurnost i prožete njegovim Duhom odgovaraju na isti način kao On dajući svoj život za spas čovjeka i svijeta“. „One su se predale i prepustiti Božjem promislu. Izručile su se Kristovim rukama. Svoj život možemo sačuvati samo ako ga izručimo Bogu… Vječni život je započeo za kršćane u krštenju gdje su primili klicu tog života i ona raste s njima kao neki cvijet a za naše drinske mučenice taj cvijet se razvijao i po zavjetima: poslušnosti, siromaštva i čistoće. Krist je te cvjetove presadio u vječnost da dalje blaženo cvjetaju i daju ugodni miris i ljepotu za svu vječnost. Onaj koji ovdje ne cvjeta, neće moći cvjetati ni u nebu. Cvjeta onaj koji poznaje ljubav, onu Božju i ljudsku također. Zato se pitanje života „nakon“ smrti odlučuje pitanjem života 'prije' smrti. Upravo zato jer je Bog, Bog živih i kao takvom stalo mu je do odgovora živih“, rekao je biskup Semren potičući okupljene da nasljeduju primjer drinskih mučenica.

Na kraju Svete misu svi okupljeni izmolili su pred sporednim oltarom na kojem se nalazi slika blaženih drinskih mučenica sljedeću molitvu:

Gospodine Bože, ti si svoje službenice Julu, Berhmanu, Krizinu, Antoniju i Bernadetu obdario milošću redovničkog zvanja i snagom da svoju vjernost i ljubav prema tebi potvrde prolijevanjem krvi. Udijeli i nama postojanost u vjeri da se ni uz cijenu trpljenja ne odijelimo od tebe. Daj da sveta Crkva uzdigne ove tvoje službenice na čast oltara i da nam njihov primjer i zagovor pomažu u životnim borbama i postizanju vječnog spasenja. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Za vrijeme rata, 1941., u samostanu Marijin dom na Palama živjele su poglavarica s. M. Jula Ivanišević (Hrvatica, 48 g.), s. M. Berchmana Leidenix (Austrijanka, 76 g.), s. M. Krizina Bojanc (Slovenka, 56 g.), s. M. Antonija Fabjan (Slovenka, 34 g.) i s. M. Bernadeta Banja (Mađarica iz Hrvatske, 29 g.). Iako su svima činile dobro, a ponajviše susjedima i mještanima pravoslavcima, predvečer 11. prosinca 1941. četnici su opkolili samostan i svih pet sestara nasilno odveli u pravcu Goražda. Samostan Marijin dom nakon toga opljačkali su i zapalili.

Sestre su te večeri, zajedno s nekoliko drugih zarobljenika, započele svoj četverodnevni križni put po brdima i šumama Romanije, po oštroj hladnoći i dubokom snijegu. Uz razna preslušavanja, prijetnje i vrijeđanja, put ih je najprije vodio do Sjetline, gdje je 76-godišnja s. M. Berchmana, iznemogla od puta, odvojena od ostalih sestara i zadržana. Ostale sestre odvedene su u Goražde i smještene u vojarnu na drugi kat. Iste večeri, 15. prosinca 1941., četnici su provalili sestrama u sobu i nasrnuli na njih, tražeći od njih da ostave svoj način života. U obrani svoga ljudskog dostojanstva i zavjetovane čistoće, sestre su skočile kroz prozor, nakon čega su noževima usmrćene i bačene u Drinu.

Sestra Berchmana ostala je desetak dana u Sjetlini u zatočeništvu, a zatim je, kako joj je rečeno, trebala poći u Goražde k ostalim sestrama koje su već bile ubijene. Četnici koji su je odvezli izjavili su po povratku da je sretno stigla svojim sestrama. Međutim s. M. Berchmana ubijena je kod pračanskog mosta 23. prosinca 1941.

Glas o mučeničkoj smrti ovih pet sestara, poznatih u narodu kao Drinske mučenice, brzo se širio od samih početaka. Nadbiskupijski postupak za njihovu beatifikaciju otvoren je u Sarajevu u prosincu 1999., a nakon njegova završetka postupak je nastavljen na Kongregaciji za kauze svetaca u Rimu. Nakon pozitivnog ishoda i zaključka teoloških i ostalih stručnjaka, u siječnju 2011. papa Benedikt XVI. odobrio je njihovo proglašenje blaženima. Drinske mučenice proglašene su blaženima 24. rujna 2011. (kta)



Foto: Ivan Matijević

foto