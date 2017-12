Vatikan, 15. prosinac 2017.

Božja je nježnost bila u središtu propovijedi koju je papa Franjo održao jutros na misi slavljenoj u Domu svete Marte, 14. prosinca 2017. Temu je nadahnulo prvo čitanje uzeto iz Knjige proroka Izaije, u kojemu se govori o Bogu koji nam se obraća poput oca prema djetetu, smanjujući glas kako bi ga učinio što sličnijim djetetovom. A prije svega ohrabruje ga milujući ga: 'Ne boj se, ja ti pomažem“.

Čini se kao da nam naš Bog želi otpjevati uspavanku. Naš je Bog u stanju to učiniti. Takva je njegova nježnost; on je otac i majka – istaknuo je Papa te dodao – Mnogo je puta rekao: 'Ako majka zaboravi svoje dijete, ja te neću zaboraviti'. Nosi nas u svom srcu. On je Bog koji se takvim razgovorom čini malenim kako bismo shvatili, kako bi učinio da imamo pouzdanja u Njega i da mu možemo, hrabrošću Pavla koji mijenja riječi, reći: „Oče, Abbà“. Oče… To je Božja nježnost – ponovio je papa Franjo.

Istina je, Bog nas katkada batina – napomenuo je Papa – On je velik, ali nam se svojom nježnošću približava i spašava nas. To je otajstvo, i jedna od najljepših stvari. On je veliki Bog koji postaje malen i u svojoj malenosti ne prestaje biti velik. U toj dijalektici veliko je maleno; tu je Božja nježnost. Tu je onaj veliki koji se učini malenim, i maleni koji je velik. Božić nam pomaže to shvatiti: u onim je jaslama …mali Bog – istaknuo je Papa te podsjetio na riječi svetoga Tome iz prvoga dijela Teološke sume. Želeći objasniti što je božansko, istaknuo je da se ne treba prestrašiti velikih stvari, nego valja voditi računa o malim stvarima – objasnio je Papa.

Bog, ne samo da nam pomaže, nego nam daje i obećanjâ radosti, velikih plodova, kako bi nam pomogao ići naprijed. Bog koji nije samo otac, nego je tata – istaknuo je papa Franjo te upitao – Jesam li u stanju tako razgovarati s Gospodinom, ili se bojim? Neka svatko odgovori. Netko bi – dodao je – mogao upitati koje je teološko mjesto Božje nježnosti? Gdje se može pronaći Božja nježnost? Na kojem se mjestu najbolje očituje Božja nježnost? Odgovor je – prema Papinim riječima – „U rani“. Moje rane, tvoje rane, kada se moja rana susretne s njegovom ranom. U njihovim smo ranama bili ozdravljeni – istaknuo je Papa.

Spomenuvši prispodobu o Dobrom Samarijancu, Sveti je Otac podsjetio da se – kako je rekao – tamo netko sagnuo nad čovjekom koji je naišao na razbojnike, te mu pomogao perući njegove rane i plaćajući za njegovo ozdravljenje. Eto, teološko mjesto Božje nježnosti jesu naše rane – objasnio je papa Franjo i na kraju potaknuo sve da tijekom dana misle na Gospodinov poziv: „Daj, daj mi da vidim tvoje rane. Želim ih ozdraviti“. (kta/rv)