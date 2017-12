Vatikan, 15. prosinac 2017.

Njegujte dijalog i suradnju u društvu koje postaje sve više globalizirano, jer ta je suradnja nužna kako bi pomogla razvoj one solidarnosti koja je uvjet za rast pravde i dužnog poštovanja dostojanstva, prava i težnji svih ljudi – istaknuo je papa Franjo, 14. prosinca 2017. novim nerezidentnim veleposlanicima pri Svetoj Stolici iz Jemena, Novog Zelanda, Svazija, Azerbajdžana, Čada, Lihtenštajna i Indije, a koje je primio jutros u Vatikanu.

Papa je napomenuo kako je svjestan da novi veleposlanici dolaze iz različitih zemalja, a povijest svake pojedine nacije obilježavaju različite kulturne i vjerske tradicije. Iz tog je razloga iskoristio priliku da istakne pozitivnu i konstruktivnu ulogu takve različitosti u zajednici narodâ. Međunarodna se zajednica – upozorio je Sveti Otac – suočava s nizom složenih prijetnji održivosti okoliša te svjetske društvene i ljudske ekologije, kao i s opasnošću za mir i slogu koja proizlazi iz nasilnih fundamentalističkih ideologija i regionalnih sukoba koji se često pojavljuju pod krinkom suprotstavljenih interesa i vrijednosti.

Ipak – nastavio je papa Franjo – važno je imati na pameti kako različitost ljudske obitelji nije po sebi uzrok tih izazova mirnom suživotu. Doista, centrifugalne sile koje bi htjele razdvojiti ljude ne nalaze se u njihovim razlikama, nego u neuspjehu da krenu putom dijaloga i razumijevanja koji je najdjelotvorniji način odgovaranja na te izazove – rekao je Papa.

Vaša je prisutnost ovdje podsjetnik ključne uloge dijaloga u omogućavanju življenja različitosti na vjerodostojan i međusobno obogaćujući način u društvu koje postaje sve više globalizirano – kazao je Sveti Otac novim veleposlanicima te napomenuo da komunikacija puna poštovanja dovodi do suradnje, posebno u promicanju pomirenja gdje je to najpotrebnije. Sa svoje strane ta suradnja pomaže napretku one solidarnosti koja je uvjet za rast pravde i dužno poštovanje dostojanstva, pravâ i težnji svih ljudi. Opredjeljenje za dijalog i suradnju mora biti glavno obilježje svake ustanove međunarodne zajednice, kao i svake nacionalne i mjesne ustanove, jer sve su odgovorne tragati za općim dobrom – istaknuo je papa Franjo.

Promicanje dijaloga, pomirenja i suradnje ne smije se uzeti zdravo za gotovo – upozorio je Sveti Otac te nastavio – Osjetljivo umijeće diplomacije i teški rad izgradnje nacija mora se iznova naučiti sa svakom novom generacijom. Imamo kolektivnu odgovornost da obrazujemo mlade ljude o važnosti tih načela kako bismo poduprli društveni poredak. Prenošenje ove dragocjene baštine na našu djecu i unučad neće samo osigurati mirnu i uspješnu budućnost, nego će također odgovoriti na zahtjeve međugeneracijske pravde i onog cjelovitog ljudskog razvoja koji je pravo svakog muškarca, žene i djeteta – kazao je papa Franjo te je na kraju veleposlanicima poželio sve najbolje u njihovoj novoj službi, zazivajući na njih, njihove obitelji i narode obilje Božjega blagoslova. (kta/rv)