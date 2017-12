Vatikan, 15. prosinac 2017.

Papa Franjo je u epizodi emisije „Padre Nostro – Oče naš“, emitiranoj 13. prosinca 2017. na talijanskoj televizijskoj postaji Tv2000, koju vodi don Marco Pozza, teolog i zatvorski kapelan u Padovi, nastojao protumačiti posljednji zaziv u najpoznatijoj kršćanskoj molitvi: „nego izbavi nas od zla“. Pritom je upozorio vjernike od bilo kakvog uspostavljanja kontakta s Đavlom koji je zlo.

Vjernici ne bi trebali razgovarati sa Sotonom jer je pametniji od nas – kazao je Sveti Otac u intervjuu. Vrag je konkretno zlo, a ne neka apstraktna stvarnost – istaknuo je Papa te upozorio – Ako započneš razgovarati s Đavlom, izgubljen si. On te preokreće, izokreće.

Za papa Franju Sotona ima ime i prezime te ulazi također u našu kuću: On uvijek glumi pristojnost prema nama; prema nama svećenicima, biskupima, on je pristojan, ulazi, no završava loše ako to ne primijetiš na vrijeme – upozorio je Sveti Otac.

Podsjećamo kako je prošloga tjedna Sveti Otac komentirao zaziv: „i ne uvedi nas u napast“. Tom je prilikom napomenuo da se radi o ne baš točnu prijevodu, kazavši da su Francuzi zamijenili tekst prijevodom koji znači „ne dopusti mi da padnem u napast“. Ja padam, a ne da me on baca u napast, pa da onda vidi kako sam pao, jer Otac ne čini to, već pomaže odmah ustati – istaknuo je papa Franjo te zaključio – U napast nas uvodi Sotona, to je njegov zanat. (kta/rv)