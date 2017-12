Vatikan, 15. prosinac 2017.

Ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice, Greg Burke, održao je brifing o radu Vijeća devet kardinala koje je u Vatikanu zasjedalo od 11. do 13. prosinca 2017., raspravljajući pritom o reformi Rimske kurije. Na susretima je sudjelovao i papa Franjo, a razgovaralo se, među ostalim, o pokretanju novog multimedijskog portala VaticanNews, koje je najavio pročelnik Tajništva za komunikaciju, mons. Dario Edoardo Viganò.

Nakon brifinga Greg Burke je za vatikanske medije izjavio da se u posljednjem nizu sastanaka promatrao ostvareni napredak te se razmišljalo o mogućim prilagodbama. Napomenuo je da je za tri nova dikasterija ovaj susret bila svojevrsna kontrola. Riječ je o Tajništvu za komunikacije, Dikasteriju za laike, obitelj i život, te Dikasteriju za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja.

Ovotjedni je susret kardinala bio i prilika za razmišljanje o Kuriji kao sredstvu evangelizacije i služenja Svetom Ocu i mjesnim Crkvama. Članovi su Vijeća tako na poseban način promotrili četiri dikasterija: Zbor za kler, zatim Zbor za evangelizaciju naroda, Zbor za katolički odgoj, te Papinsko vijeće za kulturu. Značajan dio rada bio je posvećen pregledu izvješća koje je pripremio kardinal Kevin Farrell, pročelnik Dikasterija za laike, obitelj i život, kao i izvješća koje su pripremili o. Michael Czerny i o. Fabio Baggio, dotajnici Odjela za migrante i izbjeglice Dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskoga razvoja.

Po mišljenju Grega Burkea, glavna je briga ulijevanje duha služenja u različite odjele Rimske kurije. Za Papu reforma nije samo reforma struktura i promjena dokumenata – nastavio je – već je iznad svega stvaranje mentaliteta, i to mentaliteta služenja, da je Sveta Stolica u službi mjesnih Crkvi. Taj mentalitet treba biti duh služenja i evangelizacije – kazao je na kraju ravnatelj Tiskovnog ureda Svete Stolice. Dodajmo i to da će se sljedeći susret Vijeća devet kardinala održati od 26. do 28. veljače 2018. godine. (kta/rv)