Sarajevo, 14. prosinac 2017.

Tijekom prosinca 2017. iz tiska je izišao deveti broj glasila Vicepostulature sluge Božjega fra Lovre Milanovića.

U uvodniku pod naslovom "Čekanje i očekivanje", urednik glasila i vicepostalutor fra Marijan Karaula piše sljedeće: Poštovani čitatelji! U rukama vam je najnoviji broj glasila vicepostulature sluge Božjega fra Lovre Milanovića Fra Lovro. S njegovim bogatim sadržajem dobili ste ga u ovo adventsko vrijeme kad očekujemo dolazak jednog od najradosnijih blagdana Katoličke crkve - Božić, odnosno rođendan Isusa iz Nazareta - i pripravljamo se za njegovu proslavu. Smijemo li se nadati da ste naše glasilo s radošću i zanimanjem čekali? Čekanje je vrlo važan sadržaj našeg svakodnevnog života. Čekanje nekoga ili nečega. Pritom su naša čekanja protkana različitim osjećajima: pokatkad s radosnom nadom, a često su u njima nazočni i strah i strepnja. I Isus će doći, kažu adventski evanđeoski ulomci koje smo slušali ovih dana. Želi da ga dočekamo i poziva nas na budnost. No, hoće li naše čekanje biti protkano strahom i željom da se susret s njim što više odgodi, ili će biti prožeto čežnjom i ljubavlju? Došašće nas, uz ostalo, uvijek iznova stavlja pred pitanje: kakva su naša iščekivanja, koje su naše nade? No, zar za mene kao kršćanina pravo pitanje ne bi trebalo biti: što drugi očekuje i što očekuje od mene? Zar nije kršćanski više se brinuti oko toga da otkrijemo i ispunimo očekivanja drugih, a ne da insistiramo na ispunjenju naših vlastitih očekivanja? Jer, upravo je to Isus učinio: Krist „postade ljudima sličan, obličjem čovjeku nalik, ponizi sam sebe, poslušan do smrti, do smrti na križu“ (Fil 2, 7-8). Njegov se život, dakle, nije sastojao u tome da iščekuje nešto za sebe nego je čitavim svojim bićem ušao u sudbinu drugih ljudi te nastojao ispuniti očekivanja Očeva i očekivanja čovječanstva. Čestit Božić i sveto porođenje Isusovo!

Glasilo se može preuzeti u elektronskom obliku. (kta)