Tellskuf, 14. prosinac 2017.

To je poruka nade i pobjede. ISIL je htio izbrisati kršćansku nazočnost, ali naprotiv, džihadisti su otišli, a mi smo se vratili – tim je riječima nadbiskup Bashar Matti Warda proslavio ponovno posvećenje crkve Svetoga Jurja u Tellskufu, koju su pripadnici ISIL-a teško oštetili i profanirali, a koja je ponovno izgrađena zahvaljujući prinosu od 100.000 eura koje je darovala zaklada Pomoć Crkvi u nevolji.

Ponovno otvaranje crkve bit će snažan poticaj za povratak kršćana u ovaj gradić i na cijelo ovo područje – kazao je nadbiskup u razgovoru za spomenutu zakladu, u prigodi otvaranja crkve 8. prosinca. Obnova crkve obuhvaćena je planom zaklade za obnovu kršćanskih naselja u Dolini Ninive, zahvaljujući kojemu se već 33% kršćanskoga pučanstva, odnosno više od 6000 obitelji, vratilo u svoje domove. U Tellskuf, iračko mjesto udaljeno 32 kilometra od Mosula, već se vratilo 67% obitelji, kojih je do kolovoza 2014. godine bilo 1500. To je prije malo manje od godine dana još bilo nezamislivo, kada je to mjesto bilo opustošeno, napola razrušeno i potpuno zapušteno. (kta/rv)