München, 12. prosinac 2017.

Blizina Božića i radosti Božjeg utjelovljenja sve potiče na zajedništvo. Upravo je u tom duhu HKŽ München organizirala u subotu, 9. prosinca 2017. tradicionalnu Božićnu proslavu u dvorani salezijanskog centra u Münchenu. Proslava je okupila veliki broj djece i mladih sa njihovim roditeljima što je pridonijelo lijepom osjećaju božićnog obiteljskog zajedništva. Na proslavi su, među ostalima, sudjelovali i predsjednik župskog vijeća Dinko Grgić, potpredsjednik župskog vijeća Ante Moro, konzul RH u Münchenu Mladen Nimac i konzul BiH u Münchenu Dragan Bagarić.

Na početku slavlja sve je okupljene pozdravio župnik fra Boris Čarić izražavajući radost okupljanja, zahvalnost u zajedništvu te usmjerenost prema radosti Božića. Fra Boris se zahvalio župnim skupinama koje će nastupiti u programu kao i njihovim voditeljima, svećenicima, časnim sestrama i svim djelatnicima župe. Zahvalio se svima koji su na bilo koji način pridonijeli organizaciji proslave: članovima župskog vijeća, odboru za proslave, darovateljima bogate tombole kao i vrijednim domaćicama koje su za ovu prigodu pripremile kolače.

Program proslave otvorio je fra Marinko Vukman koji je vodio cjelovečernji program božićnog slavlja.

U prvom dijelu programa dječji zbor župe Hrvatski slavuji i orkestar djece i mladih, koje je pripremala s. Nikolina Bilić, izveli su nekoliko božićnih pjesama dok su učenici Dopunske nastave u Bavarskoj recitirali božićne recitacije i igrokaze te tako sve prisutne uveli u ozračje Božića. Nakon toga se nazočnima obratio predsjednik župskog vijeća Dinko Grgić, konzul RH u Münchenu Mladen Nimac i konzul BiH u Münchenu Dragan Bagarić čestitajući svima nadolazeći blagdan Božića.

Slijedio je nastup folklornih skupina djece i mladih iz župe. Folklor B kojega vode Slavica Tavra i Marija Vrdoljak izveo je Plesove iz okolice Bugojna - Zavrzlama i Plesove Prigorja; dječji folklor Bijeli golubovi u dobi 4 do 7 godina sa voditeljicom Marijom Šibenik otplesao je Dječji božićni splet; Folklor C (7 do 12 godina) i folklor Bijele ruže sa voditeljicama Nedom Jakić, Viktorijom Blažić i Anom Franjko izveli su Plesove iz Slavonije, Splitski ples i Kolo "Lika". Na kraju je nastupila folklorna skupina mladih HKŽ München Fra Andrija Kačić Miošić koju vodi Ivana Pušić, Jelena Kovač i Florian Grubišin i izvela ples Zagorje.

Ovim nastupom župske skupine djece i mladih pokazale su kroz radost pjevanja, sviranja i plesa kako Hrvatska katolička župa München njeguje vjerski i kulturni identitet svog naroda u tuđini. Za to su ponajprije zaslužni roditelji koji se tijekom cijele godine trude dovoditi svoju djecu na vjeronauk, probe pjevanja, sviranja i folklora kako bi kod svoje djece razvili svijest očuvanja vjere kao i svijest očuvanja hrvatskog materinjeg jezika i bogate kulturne baštine hrvatskog naroda.

U drugom dijelu programa nastupio je voklano-instrumentalni mandolinski sastav Barun iz Svete Nedjelje pokraj Zagreba. Članovi sastava su izveli nekoliko božićnih i svjetovnih skladbi.

I ove je godine božićno slavlje imalo dobrotvorni karakter. Cjelokupni prihod dobrotvorne tombole namijenjen je pomoći siromašnim obiteljima s brojnom djecom u Domovini. U zabavnom dijelu programa nastupio je band "Double M" iz Stuttgarta.

Idućega dana, u nedjelju 10. prosinca, nakon svečanog euharistijskog slavlja u crkvi St. Paul na Theresienwiese, koju je predvodio dušobrižnik fra Filip Mimica, održano je slavlje Nikolinja za najmlađe župljane HKŽ München. Nakon misnog blagoslova župnik fra Boris je pozvao djecu da se okupe oko oltara gdje su nestrpljivo čekali dolazak sv. Nikole. Njegov ulaz u crkvu popratio je pjesmom dječji zbor Hrvatski slavuji uz pratnju orkestra. Sv. Nikola je uza zvukove zvončića došao radosno među djecu i uputio im riječi pozdrava i poticaja da u svom odrastanju uvijek nastoje živjeti poruku Božića u svojim obiteljima. Zatim je uz pomoć svojih pomoćnika podijelio oko 750 poklona dobrim i radosnim mališanima. (kta)



