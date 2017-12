Vatikan, 11. prosinac 2017.

Ono što dolazi do srca jest zanos kojim se kažu neke stvari – rekao je papa Franjo primivši, 9. prosinca 2017. stvaraoce programa „Oče naš“, televizijske postaje Tv2000, nastaloga u suradnji s Tajništvom za komunikacije, a na temelju kojega je objavljena i knjiga naslovljena „Kada molite recite Oče naš“.

Na audijenciji, održanoj u Vatikanu, bio je nazočan voditelj emisije don Marco Pozza, teolog i kapelan kaznionice u Padovi, na čija je pitanja Papa odgovarao tijekom emisijâ koje su na programu od kraja listopada, razmišljajući o riječima molitve koju nas je Isus naučio. Na susretu sa Svetim Ocem bio je i mons. Dario Edoardo Viganò, pročelnik Tajništva za komunikacije, nekoliko don Marcovih prijatelja, predstavnici svijeta kulture, spektakla i sporta, među kojima i nevjernici, koji su sudjelovali u emisiji. Svi su Papi iznijeli svoja životna iskustva, te im je on zahvalio za njihovu spontanost.

Čuo sam vaša svjedočanstva; – rekao je Sveti Otac – nisu to bili ni govori ni parole, nego svjedočanstva, jer je u njima bilo zanosa. Svatko je od vas govorio sa zanosom, i kada čovjek uspije komunicirati sa zanosom – dodao je – to je zato što vjeruje u ono što želi prenijeti. Na kraju je Papa podsjetio da je Isus bio zanesen ljudima. On nas je došao spasiti i uspio je podići dostojanstvo osobe – istaknuo je papa Franjo. (kta/rv)