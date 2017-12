Sarajevo, 8. prosinac 2017.

Na svetkovinu Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije, suzaštitnice Vrhbosanske nadbiskupije, 8. prosinca 2017., svečanim Euharistijskim slavljem, koje je u sarajevskoj katedrali u zajedništvu s apostolskim nuncijem u BiH mons. Luigijem Pezzutom te uz koncelebraciju 21 svećenika, predvodio nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, otvorena je jubilarna godina nadbiskupa Josipa Stadlera o 100. obljetnici njegove smrti. Ujedno je proslavljen Dan Provincije Bezgrješnog začeća BDM sestara Služavki Maloga Isusa, koje su toga dana proslavile svoju nebesku zaštitnicu i 99. obljetnicu preminuća njihova utemeljitelja sluge Božjega Josipa Stadlera.

Na Svetoj misi sudjelovao je veliki broj sestara Služavki Malog Isusa na čelu s provincijskom glavaricom s. Marija-Anom Kustura i vrhovnom glavaricom Družbe s. Radoslavom Radek, a pridružila se i skupina Prijatelja Malog Isusa iz Prozora. Uz brojne druge vjernike, redovnice i bogoslove na Misi su sudjelovale predsjednica Hrvatske redovničke konferencije s. Ana Marija Antolović i provincijska glavarica Splitske provincije Služavki Malog Isusa s. Anemarie Radan.

Na početku Misnog slavlja postulator kauze Sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera mons. Pavo Jurišić istaknuo je da je predstojeća godina sjećanja na duhovnu baštinu sl. B. Stadlera prigoda za razmišljanje o tome što je on učinio za mjesnu Crkvu vrhbosansku i za hrvatski narod, kao i za hodočašća na njegov grob u sarajevskoj katedrali. Sestrama SMI čestitao je patron, te pozdravio i predvoditelja Misnog slavlja kardinala Puljića kao i nuncija Pezzuta.

Uvodeći u Misu kardinal Puljić je, nakon što je zahvalio postulatoru Jurišiću na uvodnim riječima i pozdravu, i sam pozdravio sve nazočne, osobito nuncija Pezzuta, misnike, bogoslove, časne sestre, druge vjernike okupljene u katedrali kao sve koji su Misu pratili putem radio valova Radio Marije BiH. Osobit pozdrav i čestitku uputio je sestrama SMI, na čelu sa njihovom vrhovnom upravom i provincijalnim upravama uz želju da im bude blagoslovljen dan.

Tumačeći misna čitanja kardinal Puljić je na početku prigodne propovijedi rekao da se ulaskom grijeha u ovaj svijet u čovjeka uvukao strah i potreba da se krije od Boga, ali da Bog traži i čeka izgubljenoga čovjeka. Pojasnio je da je prvom čovjeku, istjerujući ga iz Raja, Bog obećao da će doći žena između koje i Zloga će se uspostaviti neprijateljstvo i čiji će porod satrti zmiji glavu. "Tad je to obećanje nastalo", kazao je kardinal Puljić te dodao da je papa Franjo u svojoj novoj knjizi "Oče naš" veoma lijepo objasnio što znači kad na ono čovjekovo 'ne' Bog daje milost Marijinim 'da'. Istaknuo je da ovom svetkovinom slavimo upravo to, da je Bog sačuvao Mariju od prvog grijeha u samom začeću, te je tako pripravo za rođenje svoga sina, odnosno kako bi upravo po njoj uzeo "ljudsko tijelo koje će biti žrtva za spas svijeta".

"Za nas je jako važno shvatiti da Bog nikad čovjeka ne odbacuje. Kad sagriješimo, čovjek je Bogu okrenuo leđa, ali Bog ga čeka i Bog ga traži. I zapravo to nam daje snagu povjerenja da se vratimo Bogu i da mu kažemo svoje 'da', poput Marije", kazao je kardinal Puljić podsjetivši da je upravo sl. B. Stadler Vrhbosansku nadbiskupiju posvetio prvo Srcu Isusovu, potom Bezgrešnom začeću BDM, a onda i sv. Josipu. "On je dobro shvatio što znači neprijateljstvo koje će Bog staviti između žene i Zloga. Mi ne možemo biti bezgrješni jer nosimo posljedice istočnoga grijeha, iako je on očišćen krštenjem, ali nosimo posljedice. Ta posljedica se očituje u našoj sklonosti na grijeh. Ali možemo vjerom, molitvom i pokorom postići da i mi uspostavimo neprijateljstvo, kao djeca Božja, prema Zlome", riječi su kardinala Puljića koji je ustvrdio da je upravo sl. B. Stadler htio da Vrhbosanska nadbiskupija kroz ostvarenje neprijateljstva protiv Zloga, protiv zala i protiv grijeha spozna svoje poslanje. Potaknuo je stoga sve da, nadahnjujući se upravo primjerom sl. B. Stadlera, postanemo svjesni "korijena na kojim smo nikli, kojim živimo i kojim se danas ostvarujemo". Kazao je i da je ustanovljenjem redovničke družbe, čije je članice uputio da služe upravo Malom Isusu - čovjeku u potrebi, sl. B. Stadler "pokazao da ima srca za čovjeka".

Rekao je da, slaveći Mariju, od nje želimo učiti kako biti raspoloživ za Božje djelo, ističući da je to trajna borba jer čovjek u sebi nosi sklonost ka sedam glavnih grijeha. "Ujedno želim da svi mi shvatimo ljepotu spasenja. Mi nismo dovoljno zahvalni Bogu za dar vjere, za to što smo djeca Božja. Ne daj, Bože, one kušnje i krize, bez vjere, jer to su strašne kušnje. Bog nam je darovao da možemo vjerovati, da se u Boga možemo pouzdavati i da možemo hrabriti svoju vjeru slaveći Euharistiju i primajući svetu pričest", rekao je kardinal Puljić dodavši da smo upravo pristupajući sakramentu pričesti najsličniji Mariji kada je nosila Isusa iz Nazareta do Betlehema i iz Nazareta u Elizabetino selo Ain Karim. "To smo mi, koji Isusa nosimo u ovu našu stvarnost. Betlehem je svako mjesto, Ain Karim je svako mjesto gdje čovjek treba me... Mene kao čovjeka, kao kršćanina, kao katolika, kao vjernika... I zato želim da u nama ovo slavlje Bezgrješnog začeća probudi to dostojanstvo djeteta Božjega jer ovaj blagdan, kako sv. Anzelmo tumači, je zapravo vratio ne samo čovjeku dostojanstvo, nego i cijeloj prirodi koja je okaljana grijehom", kazao je kardinal Puljić naglasivši da je ovaj blagdan zapravo "početak spasenja", "zora spasenja" ili, kako ga neki nazivaju, "čelo Božića".

Na kraju propovijedi kardinal Puljić je potaknuo da u ovoj svetkovini prepoznamo da smo postali dionici Božjeg obećanja prvom čovjeku te da se, iako ne možemo biti bezgrješni, ipak možemo hrabro oduprijeti grijehu i u sebi otvoriti srce Božjoj ljubavi, dozvoliti joj da nas nađe i ispuni svojom milošću.

Na kraju Mise svi su pošli u dno katedrale na grob sluge Božjega Josipa Stadlera i izmolili Molitvu za njegovo proglašenje blaženim koja glasi:

„Oče naš, koji si izvor i počelo svetosti, od Tebe nam dolazi svaki dobar dar. Ti si slugu svojega biskupa Josipa Stadlera postavio za pastira Crkve vrhbosanske u posebno složenim i teškim vremenima. On, otac sirotinje, odano je i vjerno služio Tebi te je revno navješćivao radosnu vijest spasenja. U svakom čovjeku, posebno u malenima, siromašnima i onima kojima je potrebna pomoć, pozorno je gledao svojega brata i sestru u Tvome ljubljenom Sinu Isusu Kristu.

Smjerno Te molimo, udostoj se proslaviti ga čašću oltara kako bi njegov primjer svemu Tvome puku bio snažan poticaj, njegov nauk pouzdan oslonac, a zagovor čvrsta zaštita i sigurna okrjepa. Molimo Te, udijeli nam po njegovim zaslugama milost da Ti u sve dane svojega života vjerno služimo u svetosti duše i tijela napredujući na putu vječnoga spasenja. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen“.

Euharistijsko slavlje završeno je zajedničkom Molitvom za Sinodu Vrhbosanske nadbiskupije i svečanim blagoslovom.

Tijekom Mise pjevao je Mješoviti zbor pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića. (kta)

