Sarajevo, 8. prosinac 2017.

U povodu otvaranja Jubilarne godine nadbiskupa Josipa Stadlera i Dana Provincije Bezgrješnog začeća BDM sestara Služavki Maloga Isusa, 7. prosinca 2017. u dvorani Pavla VI. u Vrhbosanskom Bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu upriličeno je predstavljanje knjige Marka Tvrtkovića pod naslovom: „Josip Stadler, Prvi Vrhbosanski nadbiskup, Iz mojih zapamćenja“ (Zagreb 2017.).

Dobrodošlicu svima okupljenima u ime sestara Služavki Maloga Isusa Sarajevske provincije Bezgrješnog Začeća uputila je provincijska glavarica s. Maria-Ana Kustura. Pozdravila je nadbiskupa metropolita vrhbosanskog kardinala Vinka Puljića, pomoćnog biskupa vrhbosanskog mons. Peru Sudara, vrhovnu glavaricu Družbe Služavki Malog Isusa s. Radoslavu Radek, predsjednicu Hrvatske redovničke konferencije s. Anu Mariju Antolović, provincijsku glavaricu Splitske provincije Služavki Malog Isusa s. Anemarie Radan, brojne svećenike, redovnike, redovnice i sve okupljene. „Knjiga autora Marka Tvrtkovića za nas sestre Služavke Maloga Isusa kao i za sve štovatelje nadbiskupa Stadlera od izuzetne je vrijednosti radi autorove posebne povezanosti s Utemeljiteljem, jer mu je bio osobni tajnik od 1900. - 1905. godine“, kazala je s. Maria-Ana.

Riječi „zahvale Gospodinu što nas je u predvečerje svetkovine Bezgrješne okupio ovdje u ovom drevnom zdanju sluge Božjega nadbiskupa Josipa Stadlera“ uputila je i časna majka s. Radoslava. „Dao dobri Bog da nam ovaj večerašnji događaj i skup još više dotakne i probudi u svima nama želju da još vise nastojimo upoznati život sluge Božjega Stadlera, da se nadahnjujemo na njegovim svijetlim i svetim primjerima života i nasljedujemo njegove kreposti. Neka se po svima nama ostvaruje njegova goruća zelja: spas duša, posebno onih koje su izložene opasnostima i pogiblima ovoga svijeta“, kazala je s. Radoslava.

Nazočnima se obratio i kardinal Puljić te sestrama zahvalio za ideju obilježavanja obljetnice smrti sluge Božjega Josipa Stadlera te predstavi knjiga kao nadahnuće svima koji je budu čitali. Kazao je da su mu se posebno usjekle u sjećanje riječi nadbiskupa Stadlera prema kojima živjeti znači ljubiti i činiti ono što je Bogu drago. Dodao je da ga te riječi ohrabre u trenucima umora i klonulosti. „Ovo predstavljanje knjige poziva sve nas da upoznamo, prihvatimo i nasljedujemo tako divan lik koji je utkan u našu povijest. Ne smijemo zaboraviti svoje korijenje. Moramo ga pamtiti i od toga živjeti“, kazao je kardinal Puljić. Govoreći o proslavi svetkovine Bezgrješnog začeća, podsjetio je na riječi jednog pisca da je majka nešto tako lijepo da ju je i Bog želio imati.

O knjizi je govorio docent Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu vlč. dr. Dubravko Turalija, predsjednik je Katedre Svetoga pisma Staroga zavjeta. Kazao je da nije riječ samo o knjizi uspomena, „nego o heterogenoj zbirci koja iz više različitih izvora skuplja informacije o preuzvišenome protagonistu. Radi se zapravo o biografiji po formi, ali o pseudo-monografiji po sadržaju jer stil, rječnik i narativna sredstva prvih petnaest stranica koje govor e o Josipovu djetinjstvu i stil ostalih poglavlja u knjizi nije isti“, kazao je profesor Turalija te ukratko prikazao sadržaj knjige. „Iznimka ove knjige je ta što je u tako malo stranica toliko toga ispričalo, možda i iz samih usta Nadbiskupa te na tako jednostavan način prikazala tako preuzvišen i znamenit lik sluge Božjega Josipa Stadlera“, rekao je profesor Turalija.

Potom je moderator predstavljanja mons. dr. Pavo Jurišić, postulator kauze Sluge Božjeg nadbiskupa Stadlera progovorio o biblioteci „Stadlerov put“. „Kako smo ustanovili da ima dosta takvih neobjavljenih životopisa iz pera ljudi koji su poznavali slugu Božjega, živjeli s njim i promatrali njegov rad, zaključili smo na jednom sastanku da ćemo us put objavljivati te uratke dok radimo na prikupljanju arhivske građe o sluzi Božjemu“, kazao je postulator Jurišić dodajući da su objavljivanje tih knjiga prozvali „Biblioteka - Stadlerov put“. „U biblioteci ,Stadlerov put' ovo je jedanaesta knjiga u nizu. Dosadašnja izdanja su: Josip Kopricevic, Život i rad dr. Josipa Stadle ra, prvog nadbiskupa vrhbosanskog 1843.- 1918. (Zagreb, 1997.); Pavo Jurišic (prir.), Sveti budite! Crtice iz života nadbiskupa Josipa Stadlera, (Zagreb-Sarajevo, 1997.); Utemeljiteljeva pisma sestrama (Zagreb- Sarajevo, 2000.); S. M . Krescencija, Marija Zwiefelhofer, Povijest Družbe sestara Služavaka Maloga Isusa (Zagreb - Sarajevo, 2000.); Josip Stadler u središtu Božanske ljubavi (Zagreb -Sarajevo, 2004.); Ivo Balukčić - Anemarie Radan (prir.), Josip Stadler. Euharistija- Bog s nama, Euharistijska duhovnost sluge Božjega dr. Josipa Stadlera, vrhbosanskoga nadbiskupa (Zagreb - Sarajevo, 2005.); Cvjetko Rubetić, Dr. Josip Stadler, prvi nadbiskup u Bosni i Hercegovini (Sarajevo- Zagreb, 2010.); Agneza Szabo, Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup i utemeljitelj Družbe sestara Služavki Maloga Isusa (Zagreb, 2015.); Pavo Jurišić, Moja je snaga u Gospodinu. Razmatranja uz Stadlerove dane 1 (Sarajevo 2016.); Pavo Jurišić, Vjerni Kristov sluga. Razmatranja uz Stadlerove dane 2 (Sarajevo 2016.); Marko Tvrtković, Josip Stadler, prvi vrhbosanski nadbiskup. Iz mojih zapamćenja (Zagreb, 2017.)“, nabrojio je sva djela profesor Jurišić.

Na kraju je o knjizi progovorila Služavka Malog Isusa s. Irena Olujević, tajnica Hrvatske redovničke konferencije na temu: „Doprinos Nadbiskupa Stadlera za mjesnu Crkvu“. „Zaista sam sretna što sam večeras u Sarajevu, kolijevci svih Služavki Malog Isusa, uoči dana preminuća ili, kako mi sestre to volimo reći, nebeskog rođendana Utemeljitelja naše Družbe sluge Božjega Josipa Stadlera i svetkovine Bezgrješne Djevice Marije koju je iznimno štovao i pod čijom je zaštitom živio i neumorno radio za ovu Crkvu i ovaj narod, u konačnici za veću slavu Božju“, kazao je vidno dirnuta s. Irena. „Govoriti na ovu temu znači govoriti o sveukupnom Stadlerovu životu i djelovanju u Vrhbosanskoj nadbiskupiji jer sve što je činio, za što je molio, brinuo se, zalagao se, bilo je njegovo služenje općoj Crkvi u ovoj mjesnoj Crkvi... On je bio onaj preko kojega je Bog to napaćeno i, kroz povijest, mnogim nedaćama izloženo stado hranio, liječio, snažio i hrabrio ljubavlju očitovanoj u riječi, djelu i primjeru života“, rekla je sestra Irena te u kratkim crtama prikazala život i bogato djelovanje nadbiskupa Stadlera na raznim poljima. „Nadbiskup Stadler, danas sluga Božji, sigurno je osoba providnosti za ondašnje, ne baš sočne 'pašnjake' na kojima je mnogu ovcu trebalo podići, izliječiti, osloboditi, povesti. On i sam srcem oćutje da mu je mjesto baš u ovoj i ovakvoj zemlji, među ovim i ovakvim pa, netom je stupio na bosansko tlo, kažu neki izvori, sišao je s kočije, kleknuo, poljubio tlo i rekao: Bosno moja, od sada si ti moja, a ja sav tvoj“.

Predstavljanje su svojim pjevanjem obogatili: bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa, djeca iz Stadlerova dječjeg doma „Egipat“ i sestre Služavke Maloga Isusa iz Sarajeva. (kta)

foto