Vatikan, 6. prosinac 2017.

Za Papu prošlotjedno apostolsko putovanje u Mjanmar i Bangladeš bio je veliki Božji dar, povjerio je to hodočasnicima i vjernicima koji su se danas okupili u dvorani Pavla VI. na općoj audijenciji, tijekom koje se kao i obično nakon putovanja osvrnuo na pohod. Na licima mladih vidio je da budućnost Azije ne pripada onima koji proizvode oružje, već bratstvo.

Papa je primijetio kako je to bio prvi posjet jednog Petrova nasljednika Mjanmaru. Njegova je nakana bila „izraziti blizinu Krista i Crkve narodu koji je trpio zbog sukoba i represija a koji se sada polako kroči prema novoj slobodi i miru". Trenutačno su se ipak pomirili i vlada sloboda. Papa se posebno osvrnuo na susret s Vrhovnim vijećem budističkih monaha. Bio je to važan događaj, jer se tom prilikom došlo do izražaja i do produbljivanja te uzajamnog uvažavanja dotičnih vjerskih tradicija.

Papa se s radošću prisjetio mise u Mjanmaru i na Crkvu u toj zemlji, koja je živa i srdačna. Tijekom mise za mlade, vidio je na njihovim licima budućnost koja ne pripada onima koji proizvode oružje, već rade na bratstvu. Blagoslovio je 16 kamena temeljca za izgradnju novih crkava i po jednoga za novo sjemenište i nuncijaturu. Osvrćući se na vjersko-politička progonstva manjina, Papa je pozvao sve narode Mjanmara bez iznimke da sudjeluju u izgradnji mirovnog procesa. Izrazio je solidarnost s Bangladešom u predanom radu na pomaganju izbjeglicama Rohindža naroda koji su masovno prebjegli na njegov teritorij, gdje je gustoća naseljenosti već među najvišima u svijetu. Podsjetio je vlasti kako treba uvijek štititi vjersku slobodu, jer se u posljednje vrijeme pojavljuju neki znaci suprotstavljanja načelu koje se nalazi u temeljima osnivanja neovisnosti te mlade države.

U Dhaki je zaredio 16 đakona za svećenike. To ga je potaknulo da se pred nazočnim vjernicima pohvalno izrazi o sve većem broju svećeničkih i redovničkih zvanja u zemljama Jugoistoče Azije, premda su Crkve i u Mjanmaru i u Bangladešu relativno malobrojne, ali žive. Papa je bio posebno ganut posjetom Kući Majke Terezije, gdje je smješten veliki broj siročadi i invalida. Sestre provode cijeli dan u molitvi i u služenju siromašnima i Kristu koji trpi. Njihove usne ne ostaju nikada, nikada bez osmjeha. To je lijepo svjedočanstvo te im je posebno zahvalio i pred mnoštvom vjernika tijekom današnje opće audijencije. Razveselio ga je ples mladih Bengalaca tijekom susreta u Dhaki. To je bio susret koji odražava radost Evanđelja kao ga doživljava njihova kultura. Nazočnost mladih muslimana na tom susretu bio je za papu Bergoglia znak nade za Bangladeš, Aziju i za cijeli svijet.

Papa Franjo uputio je na današnjoj općoj audijenciji apel koji prenosimo u cijelosti.

Moje misli sada lete k Jeruzalemu. U vezi s tim ne mogu prešutjeti duboku zabrinutost zbog stanja do kojeg je došlo proteklih nekoliko dana i istodobno želim uputiti usrdni apel svima da se zauzmu kako bi se poštovao status quo grada, u skladu s odgovarajućim rezolucijama Ujedinjenih naroda.

Jeruzalem je jedinstven grad, svet Židovima, kršćanima i muslimanima, koji u njemu časte sveta mjesta za pojedine religije i koji ima poseban poziv na mir.

Molim Gospodina da se taj identitet čuva i učvršćuje na dobrobit Svete zemlje, Bliskog istoka i čitavog svijeta, te da prevlada mudrost i razboritost, kako bi se izbjeglo dodavanje novih elemenata napetosti u svijetu koji već potresaju i označavaju mnogi okrutni sukobi, rekao je Papa. (kta/ika)