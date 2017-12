Vatikan, 6. prosinac 2017.

Poniznost je neizostavan dar u životu kršćanina – kazao je papa Franjo za vrijeme jutarnje Mise koju je, 5. prosinca 2017. slavio u Domu svete Marte. Polazeći od prvog misnog čitanja iz proroka Izaije, Sveti je Otac podsjetio da je svaki kršćanin poput malenog izdanka na kojem će počivati „duh Gospodnji, duh mudrosti i umnosti, duh savjeta i jakosti, duh znanja i straha Gospodnjeg“. To su darovi Duha Svetoga – kazao je Papa – Od malenosti izdanka do punine Duha. To je obećanje, to je kraljevstvo Božje. To je kršćanski život – napomenuo je.

Riječ je o tome da budemo svjesni kako je svaki od nas izdanak korijena koji treba rasti, rasti snagom Duha Svetoga, sve do punine Duha Svetoga u nama. A koja bi trebala biti zadaća kršćanina? Jednostavno čuvati izdanak koji raste u nama, čuvati njegov rast, čuvati Duha – istaknuo je papa Franjo, pitajući se kakav bi trebao biti kršćanski način života te je odgovorio da to treba biti Isusov način, život u poniznosti.

Potrebni su vjera i poniznost kako bismo vjerovali da će taj izdanak, taj tako maleni dar, doći do punine darova Duha Svetoga – kazao je Sveti Otac te nastavio – Potrebna je poniznost kako bismo vjerovali da je Otac, Gospodar neba i zemlje, kao što stoji u današnjem odlomku iz Evanđelja po Luki, sakrio te stvari od mudrih i umnih, a objavio ih malenima. Poniznost znači biti malen, poput izdanka, toliko malen da svaki dan raste, da mu je potreban Duh Sveti kako bi postigao puninu života.

Neki kršćani vjeruju da biti ponizan znači biti dobro odgojen i prijateljski nastrojen, te zatvoriti oči za vrijeme molitve – rekao je papa Franjo te upozorio – Ne, to ne znači biti ponizan. No kako mogu znati jesam li ponizan ili ne? – upitao je Papa te je odgovorio da postoji jedan jedini znak, naime, prihvatiti poniženja. Poniznost bez poniženja nije poniznost. Ponizan je onaj čovjek koji je u stanju podnositi poniženja kao što ih je podnosio Isus.

Sveti je Otac potom podsjetio na primjer tolikih svetaca koji ne samo da su podnosili poniženja, nego su ih tražili kako bi što više nalikovali Isusu. Neka nam Gospodin udijeli tu milost da čuvamo maleno sve do punine Duha, da ne zaboravimo korijen i da prihvatimo poniženja – kazao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)