Vatikan, 6. prosinac 2017.

Papa Franjo u velikoj radosti misli na apostolsko putovanje u Perú, na kojemu će biti od 18. do 21. siječnja – rekao je kardinal Luis Cipriani Thorne, nadbiskup Lime, koji se, 4. prosinca 2017., susreo sa Svetim Ocem. Prije putovanja u Perú, u okviru kojega će posjetiti gradove Limu, Puerto Maldonado i Trujillo, Papa će posjetiti Čile, u kojemu će se zadržati od 15. do 18. siječnja. Kardinal se osvrnuo na Papin pohod susrevši se u Rimu s nekoliko novinara koji će biti dopisnici iz Perúa.

Govoreći novinarima kardinal je podsjetio da se od 31 milijuna stanovnika u Perúu gotovo 78% njih izjašnjava katolicima. Osim toga, riječ je o zemlji s mnoštvom velikih svetaca, a među njima su – napomenuo je – sveti Franjo Solano i prvi sveci u Americi: sveta Ruža iz Lime i sveti Martin iz Porresa.

Papa ne odlazi u Perú da bi dao političke upute – primijetio je kardinal te dodao – Njegov je pohod pastoralan. Vjerojatno će govoriti o jednom od zala koji pogađaju zemlju, a to je korupcija. Učinit će to u političkom ključu, ali u moralnom tumačenju. Korupcija je zlo koje valja iskorijeniti, a pogađa ponajviše siromašne – primijetio je – Milijuni ljudi, naime, nemaju pristup zdravstvenoj zaštiti, a ni odgovarajućem obrazovanju. To je prava tragedija – istaknuo je kardinal.

Primijetivši potom da je Crkvi potrebno jedinstvo kako bi bila vjerodostojnija, kardinal je napomenuo da je ključna uloga laikâ. U Crkvi se ne treba vidjeti neka vrsta moralizma o tomu što se smije i što se ne smije raditi. Riječ je, naprotiv, o nasljedovanju Krista, ali ne gledajući stvarnost iz visine. Ako tako postupamo, poraženi smo – kazao je te podsjećajući na Papine riječi, rekao da smo pozvani biti Crkva na izlasku, Crkva koja je nazočna.

Na kraju je nadbiskup Lime spomenuo da papa Franjo u velikoj radosti očekuje putovanje u Perú. Jučer mi je rekao da sanja to putovanje – kazao je te dodao da Sveti Otac vrlo radosno i srdačno govori o putovanju. Osjećam svoju zemlju kao mjesto koje Papa ima blizu svojega srca – rekao je kardinal Luis Cipriani Thorne. (kta/rv)