Zagreb, 5. prosinac 2017.

Zaklada „Marija De Mattias" Klanjateljica Krvi Kristove ove godine obilježava 10 godina djelovanja. Ova obljetnica djela ljubavi za „dragog bližnjeg" proslavljena je svečanom akademijom u Zagrebačkom kazalištu lutaka u Zagrebu u ponedjeljak, 4. prosinca 2017., a okupila je brojne prijatelje, donatore, volontere i klanjateljice Krvi Kristove te stipendiste Zaklade.

Pozdravljajući okupljene, voditeljica razvoja programa Zaklade s. Cecilija Milković rekla je: „Nakon deset godina osjećamo koliko je blagoslovno djelovanje Zaklade bilo za ovu redovničku zajednicu i za sve one s kojima smo bili povezani solidarnošću, raznim oblicima pomoći, promicanjem dobra, dobrote, opće ljudskih i kršćanskih vrednota". S. Milković govorila je o poslanju Zaklade u konkretnim okolnostima i vremenu.

Inspirirane karizmom utemeljiteljice Marije De Mattias „karizmom solidarnosti prema siromasima" klanjateljice Krvi Kristove 2007. osnovale su Zakladu s njenim imenom. Zaklada je, vođena vizijom unapređenja ljudskog i kršćanskog dostojanstva svakog čovjeka u društvu, a osobito ranjivih skupina, pred sebe stavila misiju promicanja humanitarnog i socijalnog djelovanja i zauzimanja za solidarnost, pravdu, ljubav i mir u društvu po konkretnim ciljevima.

Govoreći o Fondu Zaklade, s. Milković istaknula je kako je u 10 godina dodijeljeno 86 stipendija kojima je obuhvaćeno 52 mladih od kojih je na studiju i s prebivalištem više od polovice u BiH. Kroz proteklo razdoblje djelovanja Zaklade ima na popisu 25 obitelji, rekla je te je spomenula i angažman Zaklade u pomoći stradalim obiteljima u vrijeme katastrofalnih poplava 2014. u Hrvatskoj i BiH.

Jedan od ciljeva je i socijalna integracija osoba s invaliditetom, a u tom vidu se organiziraju susreti „Gozba ljubavi" u Caritasovim kućama u Oborovu i Brezovici. Prilika je to za susret djece s teškoćama i bez teškoća te „put odgoja za poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta, za poštivanje dostojanstva osobe, jačanje jednakih mogućnosti, rušenje barijera i stvaranje pravednijeg društva, poštivanje prava djece s teškoćama u razvoju, i čuvanje osobnog identiteta". Zaklada promovira i talente osoba s invaliditetom te je dosad pripremila i tiskala dvije, a uskoro će i treću knjigu čime daje doprinos antidiskriminacijskom obliku zaštite ovih ranjivih skupina. U pastoralnom radu i približavanju biblijske poruke, Zaklada aktivno djeluje koristeći razne metode, među kojima je i bibliodrama. Od drugih aktivnosti, spomenula je i mjesečne tribine, te radionice i savjetovalište koji daju mogućnost informiranja o područjima našeg duha i duše, te stvaraju put za snažnije odluke prema nutarnjem čišćenju, opraštanju, prihvaćanju.

Svojim aktivnostima Zaklada je postala prepoznatljiva, a suradnja s drugima, te komunikacija s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom čine ju subjektom pozitivnih promjena prema boljoj i pravednijoj i eklezijalnoj zajednici, rekla je Milković te podsjetila kako svoje ciljeve Zaklada Marija De Mattias ne bi mogla ostvariti bez mreže donatora, prijatelja i volontera kojima je i ovom prigodom zahvalila.

O projektima Zaklade iz perspektive zajednice tj. njihovoj prihvaćenosti govorio je mr. Kristijan Sedak, asistent na Odjelu za komunikologiju HKS-a. „Kad sagledamo sve te projekte, u svojem srcu moramo osjećati blagost i osjećaj da vjera ipak opstaje u ovome društvu, premda smo okruženi negativnim vijestima, odlascima iz domovine, teškim životnim uvjetima. Ove sestre uspijevaju uvijek iznova naći nadu, pružiti milosrđe i pozitivnu energiju, kao i pomoći u stvarnoj, materijalnoj razini svojim štićenicima. One pomažu najslabijima, podsjećajući samu zajednicu kako bi trebali više razvijati milosrđe prema onima kojima te to najviše potrebno". Iznio je i vlastito svjedočanstvo sudjelovanja na susretu „Gozba ljubavi" te izrazio zahvalnost klanjateljicama Krvi Kristove jer su one „podsjetnik Božje ljubavi prema čovjeku, a Zaklada je dokaz aktivne uloge Crkve".

Nedjeljko Marković, predsjednik Udruge Pragma i član Uprave, govoreći o značenju Zaklade iz konteksta sadašnjih potreba hrvatskoga društva, rekao je kako su samim osnivanjem Zaklade sestre ušle u prostor civilnoga društva. Podsjetio je kako je zakladništvo u Hrvatskoj povezano uz djelovanje Katoličke Crkve, a prije svega uz obrazovanje. Marković je spomenuo kako su redovnice osnovale dom za starije u Okučanima, te je, po njegovim riječima, to jedan od najvećih i najznačajnijih događaja u hrvatskom civilnom prostoru. „Ne samo radi osnivanja doma, nego zato što su redovnice same uz slabu pomoć sa strane uspjele u jednoj ratom razrušenoj zajednici sagraditi dom koji je sada stjecište novih inicijativa". Poželio da svaki sudionik ove proslave ponese sa sobom bilten „Bližnjemu ususret" i u njemu pronađe motivaciju za sebe, te poručio: „bdijte nad svojim i tuđim životima i slavite svaku mogućnost zajedničkog rada i stvaranja. Volio bih da svi prepoznamo kako je Zaklada pouzdan partner, te da zajedno možemo mijenjati našu Hrvatsku".

Uslijedila je dodjela odluka o ovogodišnjim stipendijama. Zahvaljujući donatorima Zaklada Marija De Mattias ove akademske godine dodijelila je 28 stipendija od toga u BiH studira 15, a u Hrvatskoj 13 studenata. Odluke o dodjeli stipendija podijelila je s. Ana Marija Antolović.

Uime dobitnika stipendija Petar Šale izrekao je zahvalu na iskazanom povjerenju, jer „pružanjem potpore, ne samo da nam financijski pomažete nego nam pomažete da se izgradimo kao osobe, kako bismo i mi sutra nastavili istim putem pomoći drugima. Osposobljavanjem za svoje profesionalno djelovanje, želja nam je pridonijeti boljem i ljepšem društvu, te boljitku naše domovine, a u teškim trenucima našeg školovanja nastojat ćemo još više učiti kako bismo opravdali vaše povjerenje".

U završnom dijelu glumac i pjevač Adam Končić izveo je monodramu „Ni med cvetjem ni pravice" – izabrani tekstovi Krležinih balada Petrice Kerempuha u pratnji pijaniste Olivera Beloševića.

Na kraju akademije riječ zahvale uputila je s. Ana Marija Antolović. „Hvala Bogu za sve dobro koje smo zahvaljujući Njemu mogli učiniti u ovih deset godina. Hvala s. Ljubici Radovac, ranijoj, te s. Cecilija Milković sadašnjoj voditeljici razvoja programa Zaklade, jer zahvaljujući njihovom zalaganju Zaklada sve više sije dobrotu i pomalo ubire lijepe plodove". Ohrabrujući i pozivajući sve da nastave započetim putem, s. Antolović je rekla „osvrt na prijeđeni put s rezultatima budi ohrabrenje i poticaj za nove korake, jer oni vode prema bližnjima kojima naš angažman donosi zraku suncu, snagu i nadu u život. Spoznaja da doista radimo za bolji svijet neka nas združi, imenuje kao prijatelje i djelatnike Zaklade 'Marija De Mattias' kako bi bili prepoznatljivi na strani dobra. Neka okrenutost prema drugima, 'dragom bližnjemu' postane stil našega života. To želim naša sestrama, to želim svima vama koji ste prijatelji Zaklade i naše zajednice klanjateljice Krvi Kristove".

Zahvalu onima koji su pridonijeli posebno pripremi i uređenju biltena Kristianu Sedaku, Andreji Vuletić, Patriciji Devunić, Patriciji Adanić, s. Tomislavi Ćavar i Tomislavu Košćaku izrekla je s. Milković.

U glazbenom dijelu nastupio je zbor mladih Hilarus iz župe Bezgrešnog začeća BDM iz Malešnice, a program je vodila Tanja Popec. (kta/ika)