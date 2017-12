Split, 4. prosinac 2017.

Top ljestvica najtraženijih naslova u knjižarama Verbum u studenome donosi deset vrijednih naslova i zanimljivih preporuka za čitatelje. Na vrhu top ljestvice najtraženijih naslova je jedinstvena knjiga-intervju pape Franje pod naslovom "Oče naš". U ovoj knjizi papa jednostavnim i razumljivim jezikom objašnjava molitvu Očenaša odgovarajući na pitanja što mu ih postavlja o. Marco Pozza, poznati teolog i zatvorski kapelan. Tumačeći redak po redak molitvu Očenaša, papa Franjo povezuje pojedine zazive sa stvarnim životom i iznosi brojne zgode koje je doživio kao svećenik i kardinal u Buenos Airesu, ali iznoseći i nemire i nade muškaraca i žena današnjice. Na drugom mjestu je fantastični hit roman "Kad župniku prekipi", literarni prvijenac autora Jeana Merciera. U ovom međunarodnom bestseleru glavni lik romana vlč. Benjamin suočava se s mnogobrojnim problemima. Jedni mu zamjeraju da je konzervativan i zaostao, a drugi da nije dovoljno predan zaštiti tradicionalnih vrijednosti. Biskup je nezadovoljan, a on krajnje frustriran. Svega mu je dosta, prekipjelo mu je te odlučuje pokupiti stvari i nestati. Čitav niz neočekivanih događaja koji će potom uslijediti čitateljima koji uzmu u ruke ovaj roman jamči odličnu zabavu i istinsko zadovoljstvo čitanja. Treće mjesto zauzima izvrsna knjiga "Nesveti sveti i druge priče" autora o. Tihona Ševkunova. Knjiga je jedan od najvećih duhovnih bestselera našega doba te najprodavanija knjiga u Rusiji nakon Biblije. Tihon Ševkunov pripovijeda o tome kako se pri koncu studija režije, u vrijeme komunizma, nakon mučnih iskustava sa spiritizmom, približio pravoslavlju, obratio se i krstio te osjetivši monaški poziv ušao u jedini aktivni ruski pravoslavni samostan koji je ostao otvoren u komunizmu. U nizu istinitih priča i anegdota, izvanredno živim i zanimljivim stilom, autor nas uvodi u svijet posljednjih ruskih staraca, duhovnih učitelja koji su našli utočište u tomu samostanu, a koji je on sam imao prilike upoznati i ostati zadivljen njime. Slijedi knjiga "Kad mi je duša napustila tijelo" liječnika i znanstvenika Patricka Theilliera koji je u knjizi sabrao iskustva ljudi koji su doživjeli "iskustvo tik do smrti". Radi se o ljudima koje su iskusili stanje kliničke smrti, tijekom njega našli u nekom drugom svijetu, veličanstvenom i lijepom, svijetu koji su morali napustiti da bi se vratili na Zemlju. Od tada su doživjeli preporod: više ne razmišljaju o vlastitom postojanju na isti način, postali su svjesni svetosti života i smatraju smrt sastavnim dijelom života koji ima svoj nastavak i nakon nje te stoga nemaju straha od smrti. "Za pet sati ću vidjeti Isusa" smjestila se na petom mjestu top ljestvice. Ova knjiga je potresna ispovijest o obraćenju ubojice Jacquesa Fescha. Dok je bio u zatvoru i čekao da se nad njim izvrši smrtna presuda giljotiniranjem, Jacques počinje pisati svoj Dnevnik. U njemu opisuje svoj svakodnevni zatvorski život te iskustvo obraćenja Bogu. "Za 5 sati ću vidjeti Isusa" sadrži cjeloviti zatvorski dnevnik Jacquesa Fescha, njegova privatna pisma članovima obitelji i prijateljima koji nam omogućuju da bolje shvatimo Jacquesovu osobu i njegovo dramatično obraćenje. Neposredna blizina strašne smrti, počinjeni zločin te dotadašnji život daleko od Boga daje ovom svjedočanstvu dramatičnu snagu i potresan značaj. Na šestom mjestu je knjiga Roberta Hugha Bensona "Gospodar svijeta". Knjiga je po mnogima najproročanskije djelo u svjetskoj književnosti, koje na vrlo slikovit i uzbudljiv način prikazuje svijet posljednjih vremena. Napeta radnja, živo i znalački opisani likovi, pronicavi prikaz budućnosti doprinijeli su da se ovaj roman nametne kao najpoznatija književna obrada teme kraja povijesti i konačnog sukoba dobra i zla. Slijedi knjiga "Misli u samoći" prepuno dubokih i snažnih misli, ovo iznimno djelo jednoga od najpoznatijih duhovnih velikana 20. stoljeća, Thomasa Mertona, već desetljećima osvaja srca čitatelja diljem svijeta. U vremenu u kojemu je čovjek neprestano okružen i ispunjen bukom svijeta, međuljudskih odnosa i vlastitih emocija, Merton u prvi plan stavlja samoću kao neotuđivu potrebu svakoga čovjeka. Na osmom mjestu je knjiga autorice Natalie Sanmartin Fenollera "Buđenje gospođice Prim". U knjizi je riječ o mladoj i uspješnoj ženi Prudencii Prim koja iznimno dobro poznaje književnost. Odlazi u idilično mjestašce San Ireneo de Arnois prihvativši posao privatne knjižničarke. Prudencia se nadala da će u San Ireneu pronaći prijatelje, ali nije očekivala buđenje ljubavi, kao ni to da će njezini pogledi na život biti pred izazovima koji će je dovesti do nenadanih otkrića, umijeća uživanja u malim stvarima i duboke radosti. Slijedi knjiga "Jači od mržnje" u kojoj autor Tim Guenard iznosi svoju šokantnu ispovijest, odnosno govori o svom putu od odbačenosti i straha do iscjeljenja životnih rana. Knjiga nosi i poruku nade da svaki čovjek bez obzira koliko je bio ranjen, može oprostiti, voljeti i da je vrijedan ljubavi. Posljednje mjesto top ljestvice najtraženijih naslova u Verbumovim knjižarama u studenome zauzima knjiga "Mjesto tišine". Riječ je o romanu omiljene autorice Francine Rivers u kojem donosi biblijsku pripovijest o ljubavi Bat-Šebe i Davida, priču o preljubu i potrazi za oproštenjem, bitkama na bojnim poljima i u ljudskim srcima, a progovara i o posljedicama naših izbora, potrebi za oproštenjem i pronalaskom konačnog ispunjenja.

Sve knjige dostupne su u knjižarama Verbum i na web knjižari Verbum.hr. (kta)