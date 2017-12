Jastrebarsko, 4. prosinac 2017.

U prigodi održavanja znanstvenoga skupa, u župnoj crkvi sv. Nikole biskupa u Jastrebarskom u subotu, 2. prosinca 2017. euharistijsko slavlje za sina jaskanskoga kraja i porečko-pulskog biskupa dr. Dragutina Nežića u zajedništvu s desetak svećenika predvodio je porečki i pulski biskup u miru Ivan Milovan.

Na početku Mise, biskup Milovan je rekao „u molitvama se spominjemo biskupa Dragutina Nežića, zahvaljujući Bogu za dar toga pastira Crkve moleći da ga Bog primi u puninu svoga zajedništva. Molimo i za nova duhovna zvanja“.

Homiliju je biskup Milovan započeo citirajući iz Poslanice Hebrejima „Spominjite se svojih glavara koji su vam navješćivali riječ Božju: promatrajući kraj njihova života, nasljedujte njihovu vjeru. Isus Krist jučer i danas isti je – i uvijeke. Ne dajte se zanijeti različitim tuđim naucima!“ (Heb 13,7-9). Propovjednik je pojasnio, kako pisac poslanice potiče vjernike u nevoljama i kušnjama na hrabrost i izdržljivost i ustrajnost. „Čini to potičući ih da se sjete svojih uzornih vjerovjesnika od kojih su primili svjetlo vjere koji su im primjerom i životom pokazali kako kroz sve patnje i iskušenja valja ustrajati do konca na putu vjere“.

Crkva u Istri gdje je biskup Dragutin najveći dio svoga života djelovao, ali i ova župa Jastrebarsko iz koje je ponikao i s kojom je sigurno ostao uvijek povezan spominje se mons. Nežića u ovoj posebnoj prigodi kad obilježavamo 70. obljetnicu jednog od najvažnijih događaja u njegovu životu, njegova imenovanja apostolskim administratorom te njegovoga dolaska u Pazin u studenome 1947. Ova okrugla godišnjica upravo izaziva na sjećanje, na spominjanje biskupa Dragutina, njegova života, djelovanja, njegova služenja Crkvi i narodu kojemu je bio poslan, rekao je biskup, te nastavio „bio je pastirom one Crkve tijekom dugog razdoblja od 36 godina. Dug, ispunjen život, život sav posvećen pastirskome služenju u kojem je biskup Dragutin ugrađivao i ugradio sebe u život i rast Crkve na mjestu koji mu je providnost povjerila. Ugradio je sve svoje sposobnosti, svoje brojne talente, te služio molitvom, djelom i trpljenjem sve sa razboritošću mudrošću i izdržljivošću, s predanjem Bogu unatoč ljudskim ograničenjima kojih nitko nije lišen, te podnoseći strpljivo i križeve života i križeve biskupske službe bile nametnute od ondašnje bezbožne vlasti ili pak nastale zbog unutarnjih crkvenih nesporazuma“.

Propovjednik je podsjetio, kako su to bila teška vremena, no Nežiću kao suradniku, prijatelju nadbiskupa Stepinca itekako je na srcu bilo čuvanje jedinstva Crkve, i vjernost Svetoj Stolici.

Nadalje je naglasio, kako se biskup Nežić radovao znakovima obnove unutar Koncilske obnove Crkve. No, „događala su se i velika komešanja kako na biskupijskom, tako i na nacionalnom planu i trebalo je puno mudrosti i strpljivosti u onih kojima je bilo povjereno kormilo Crkve. Biskup Nežić je brigom i ljubavlju vodio crkvenu zajednicu, kao pastir, učitelj i posvetitelj trajno suobličen Kristu vrhovnome pastiru i svećeniku. Brinuo se da se trajno u biskupiji naviješta evanđelje, osobno je to činio usmenom i pisanom riječju“.

Podsjetio je, kako se ovoga pastira mjesta Crkva istarska s velikom zahvalnošću spominje godišnje na dan njegove smrti, a na osobit način o ovoj obljetnici. „I zahvalni smo mu za godine rada, napora, vjernosti, izdržljivosti u cjelokupnom njegovom služenju dobru naše Crkve“.

„Spominjite se svojih glavara“ oni su primjer i poticaj nama koje je zapalo ovo vrijeme, jedno novo vrijeme. Nakon pada bezbožnog komunizma koji se na nevjerojatan način sam urušio kao kula oko karata, vidimo da je u svijetu oko nas i nadalje prisutan misterij zla, te da smo svi mi u ovom vremenu izokrenutih vrijednosti kao kršćanska zajednica trajno pred velikim izazovima. Pozvani smo naime, pratiti znakove vremena kako je to biskup Nežić u svoje vrijeme pratio, ustrajati u djelatnoj budnosti, u vjeri, nadi i ljubavi, te životom naviještati i svjedočiti evanđelje spasa. Bl. Alojzije Stepinac, bl. Miroslav Bulešić ali i drugi naši duhovni pastiri neka nam trajno budu uzor i zagovornici. Našem biskupu Dragutinu neka Gospodin udjeli nagradu obećanu dobrim radnicima, a nas sve neka jača i vodi u vjeri, nadi i ljubavi, rekao je na kraju homilije biskup Milovan.

Prije blagoslova, riječ zahvale predvoditelju slavlja, koncelebrantima, kao i prisutnim vjernicima uputio je domaći župnik Stjepan Rožanković. Još jednom posebnu riječ zahvale uputio je predavačima, te sve pozvao da im ovaj skup bude događaj još više upoznati velikane Jaskanskoga dekanata. U tom vidu zahvalu je uputio inicijatorima skupa, sinovima jaskanskoga kraja i profesorima na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mons. Josipu i mons. Stjepanu Balobanu. (kta/ika)

Foto: Marija Belošević

