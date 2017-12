Gromiljak, 4. prosinac 2017.

U subotu, 2. prosinca 2017. u Duhovnom centru „Kući Navještenja“ u Gromiljaku održan je susret za djevojke na temu „Kako prepoznati duhovni poziv“. Susret je organizirala s. Danica Bilić i PMI u suradnji s Centrom za savjetovanje Vrhbosanske nadbiskupije. Na susretu su sudjelovali mladi iz 4 župe sa svojim svećenicima i časnim sestrama koji ih prate na njihovu putu sazrijevanja u vjeri.

Program je započeo predavanjem koje je održala dr. Sanda D. Smoljo (teologinja). Kroz prezentaciju i primjere iz Sv. Pisma, ali i osobnim iskustvom govorila je kako prepoznati poziv: biti žena, majka i redovnica. Dr. Smoljo ukazala je na prve znakove poziva koje Bog sije u srce mlade osobe, radosti, izazove, te objasnila pojavu određenih oblika strahova koji mladu djevojku mogu opstruirati da odgovori na Božji zov, na posvećeni život. Biblijski likovi poput Abrahama, Mojsija, sv. Pavla, Bl. Djevice Marije, primjeri su odgovora na Božji poziv. Bog i danas zove, ali čovjek može ostati gluh, može se izgubiti i tražiti razne izgovore: „zauzet sam, nisam sposoban, strah me je, kako će to biti“? Čovjek može biti poput Jone koji bježi od svog poslanja. Kroz predavanje, diskusiju i radionicu naglašeno je da je u svemu najbitnije imati otvoreno srce, pouzdanje u Boga, prepustiti se oblikovati. Jedino otvoreno srce je sposobno prihvatiti poziv, ostvariti se u darivanju prema Bogu ali i prema drugima odnosno životnom drugu.

Ovaj susret je potakao i ohrabrio djevojke da budu heroji u svojem pozivu bilo kao žene, majke ili redovnice.

Nakon ručka su po velikom snijegu pošli u Sarajevo u kuću „Egipat“ gdje su se susreli sa siromašnom i ostavljenom djecom o kojoj brigu vode Služavke Malog Isusa. Susreli su se također s kandidaticama Marijom, Ivkom i Anelom i drugim sestrama. Bio je to ugodan dan i druženje. S. Monika Mrkonjić srdačno ih je primila i ugostila.

Svjedočanstvo Antonije Sučić iz Prisoja:

Jučer sam po prvi put posjetila red časnih sestara Služavki Malog Isusa. Sestre su nas dočekale s osmijehom na licu i radosti u srcu. Za mene je to jedno divno iskustvo u životu koje ću pamtiti cijeli svoj život. Imali smo predavanje na temu: „Kako prepoznati poziv“ koje je vodila dr. Sanda Smoljo. Cijelo predavanje, a pogotovo filmovi u kojima su časne sestre pričale o pozivu bilo je jako zanimljivo. Divila sam se časnim sestrama jer uvijek imaju osmijeh na licu i sjaj u očima. Lijepo je bilo i družiti se sa curama iz drugih župa, pomagati časnim sestrama i vidjeti predivni Gromiljak. Zajedno sa sestrama i našim župnikom don Ivanom Bebekom posjetili smo kuću „Egipat“ gdje se nalaze djeca koju su roditelji napustili. Družili smo se s njima, pričali...Bile su tu i kandidatice koje žele postati sestre Služavke Malog Isusa. Budući da su kandidatice odlučile biti još bliže Bogu, moliti ćemo Boga da ustraju u svojem naumu. Svi mi koji smo posjetili naše drage sestre, ne moramo biti časne sestre, ali je lijepo ako se netko odluči na to. Svejedno, za sve nas je to lijepo, jer smo ostali u kontaktu sa svim curama koje su bile tamo i nadam se da ćemo zauvijek biti povezani. Nadam se da ću opet posjetiti časne sestre i veselim se ponovnom susretu s njima i djecom iz doma „Egipat“. (kta)



