Sarajevo, 3. prosinac 2017.

Nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, 3. prosinca 2017., na prvu adventsku nedjelju u katedrali Srca Isusova predvodio je Euharistijsko slavlje tijekom kojeg je zaredio za đakone dvojicu kandidata Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Za đakone su zaređeni fra Silvio Zlatarević i fra Mario Dadić.

U koncelebraciji su bili: provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Jozo Marinčić, poglavari i profesori na Franjevačkoj teologiji i veći broj ostalih svećenika. Redovnicama raznih družbi i župljanima katedralne i drugih sarajevskih župa pridružila se rodbina i prijatelji dvojice ređenika iz njihovih rodnih i drugih župa. Euharistijsko slavlje izravno je prenosila Radio Marija Bosne i Hercegovine.

Pošto je, nakon misnih čitanja, prvi meštar Franjevačke bogoslovije fra Danijel Nikolić kardinalu Puljiću i okupljenoj zajednici predstavio ređenike te ustvrdio da su dostojni za primanje prvog stupnja svetog reda i zamolio da budu zaređeni za đakone, kardinal Puljić je odgovorio da „s pomoću Gospodina Boga i Spasitelja našega Isusa Krista ovu našu braću izabiremo za red đakonata“, a zajednica je odgovorila „Bogu hvala“ i pljeskom potvrdila svoju suglasnost.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić protumačio je vrijeme Došašća napominjući da je tih dana dobio finu poruku koja otprilike glasi: Kada dođu dani grubi, sjeti se da te Bog ljubi! „Prijatelj pošiljatelj htio mi je poslati poruku ohrabrenja da je, što god proživljavali, Božja ljubav prisutna. Došašće ima radosnu konotaciju jer mi, zapravo, u Došašću idemo u susret Onome koji je očitovao svoju ljubav; utjelovio se, rodio se i darovao nam se. Zato Došašće želimo doživjeti kao vrijeme prepoznavanja Božje ljubavi, da smo voljena bića. Kada je svjestan da je voljen, čovjek ima unutarnju sigurnost i psihičku snagu koja ne dolazi od njegove tjelesnosti i sredine nego je to snaga vjere. Hodočašće u ovom Došašću jest hodočašće vjere. Hodimo kroz to vrijeme jačajući vjeru i u toj vjeri prepoznajemo se kao voljena bića kako bi imali snagu da se istinski ostvarimo i radosno u vjeri živimo“, kazao je kardinal Puljić.

„Središnja misao današnjih čitanja jest Isusov poziv koji je sv. Marko zapisao u evanđelju: Bdijte! Čovjek se vrlo lako uljulja, zapusti ili ogugla pred izazovima trajnog kršćanskog življenja. Zato evanđeoska riječ – bdijte – jest poruka Došašća da čovjek bdije nad onim što mu Bog daje, da ne izgubi svoj smjer kako bi sačuvao darove Božje. Moja prva riječ jest poticaj da shvatimo: ovo vrijeme želi nas probuditi iz ovozemaljskih težnji, iz kriterija koje nameće javno mnijenje; potiče nas da proniknemo po vjeri u ono po čemu čovjek dobiva dostojanstvo, a to je da ga Bog ljubi. Darovao ti je da budeš dijete Božje; približio nam se da bi se i mi njemu približili. Zornice, na kojima ćemo tijekom Došašća sudjelovati, imaju divni smisao, a to je da iz noći prelazimo u dan... Došašće nas uči da idemo svanuću, zori, danu, idemo Onome koji je obasjao i osmislio naš život. Zato poruka – bdijte – jest izazov i poziv da ne oguglamo na ovo javno mnijenje i da ne mislimo kako je to jedino ispravno mišljenje; da se ne damo zarobiti tim danima grubim nego da prepoznamo to svjetlo koje se pojavilo, među nama udomilo i koje nam obasjava naš život kako bi ga prepoznali kroz molitvu, pokoru i obraćenje i kako bi osjetili da idemo u susret Gospodinu“, poručio je kardinal Puljić.

Obraćajući se okupljenim vjernicima, kardinal Puljić je pojasnio da ređenici preuzimaju obvezu biti molitelji Crkve koja im povjerava Časoslov naroda Božjega. „Oni će kao molitelji moliti u ime cijele Crkve. Danas stavljaju u službu svoje srce i usta da Crkva kroz njih moli kako ljudi ne bi izgubili to svjetlo i da ne posustanu u bdijenju i traženju toga svjetla. Iako su kao redovnici već preuzeli trostruki zavjet, danas ponovno obećavaju to opredjeljenje svjedočiti za Isusa Krista. Danas po svetom redu postaju prvi službenici oltara, pomoćnici svećenicima i biskupima; postaju služitelji Krista koji se žrtvovao. Njemu služiti znači i sam biti spreman na žrtvu. Dragi ređenici, ako u životu želite biti sretni, shvatite ljepotu služenja i žrtvovanja jer ćete samo tako otvoriti srce za ou vjerničku sreću. Danas ćete dobiti posebno poslanje naviještanja Evanđelja koje je Božja riječ i Božje svjetlo. To naviještanje mora proći kroz vaše srce da bi bili uvjerljivi. Puno je priče, ali iza priče često nema ljudi. Toliko puta osvjedočili smo se o istinitosti one narodne izreke da se od laži nitko nije udavio. Želite li biti vjerodostojni Kristovi svjedoci, živite ono što naviještate pa ćete biti uvjerljivi“, kazao je kardinal Puljić ređenicima potičući ih da, tijekom dijeljenja sakramenata, budu svjesni ljepote, dostojanstva i dara davanja Isusa Krista ljudima. Obitelji, rodbinu i prijatelja ređenika posebno je potaknuo da mole za njih, ali i da „mole gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju“.

Potom su fra Silvio i fra Mario izrazili spremnost prihvatiti posvećeno beženstvo, obdržavati bogoslužje časova i poštovanje i poslušnost svom redovničkom poglavaru i dijecezanskom biskupu. Dok su ređenici ležali na tlu, cijela zajednica molila je litanije Svih svetih. Zatim je kardinal Puljić položio ruke na svakog od kandidata te izmolio posvetnu molitvu. Župnici župa ređenika pomogli su novozaređenim đakonima obući službenu liturgijsku odjeću: štolu, koja je znak dostojanstva i vlasti, i dalmatiku, simbol spasenja, radosti i pravednosti. Na kraju su đakoni primili evanđelistar te s kardinalom Puljićem izmijenili poljubac mira i pristupili služenju kod oltara.

Liturgijsko pjevanje animirao je Bogoslovski zbor Franjevačke teologije „Fra Nenad Dujić“ pod ravnanjem fra Emanuela Josića. U asistenciji su bili bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod ravnanjem mons. Tome Kneževića.

Nakon Svete mise uslijedilo je zajedničko fotografiranje i slavlje za stolom bratskog zajedništva.

Za đakone su zaređeni:

Fra Silvio Zlatarević:

Fra Silvio je sin Pave i Kate r. Dabić, iz mjesta je Lilići, Ugljara, župa Tolisa. Rođen je 24. rujna 1992. u Vinkovcima. Ima još dva starija polubrata. Osnovnu školu završio je u Orašju (1999.-2007.). Kao sjemeništarac pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (2007.-2011.) gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2011. u Gromiljaku. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio 1. srpnja 2012. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 13. studenog 2016. u Fojnici. Završio je pet godina studija (X semestara).

Fra Mario Dadić:

Fra Mario je sin Slavka i Snježane r. Vujica, iz mjesta je Doci, župa Gromiljak. Rođen je 14. prosinca 1992. u Fojnici. Ima još dva mlađa brata. Osnovnu školu završio je u Gromiljaku (1999.-2007.). Kao sjemeništarac pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom (2007.-2011.) gdje je i maturirao. Franjevački habit obukao je 10. srpnja 2011. u Gromiljaku. Godinu novicijata proveo je u samostanu sv. Petra i Pavla na Gorici u Livnu. Prve zavjete položio l. srpnja 2012. Iste godine upisao se na Franjevačku teologiju u Sarajevu. Primio je službe lektorata i akolitata. Svečane zavjete položio 13. studenog 2016. u Fojnici. Završio je pet godina studija (X semestara).

