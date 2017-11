Sarajevo, 30. studeni 2017.

U vremenu dok je na našim prostorima bjesnio Domovinski rat, nevini ljudi ubijani su i drugdje i to iz vrlo sličnih motiva. Jedni od njih su i alžirski mučenici – njih 19, ubijenih u razdoblju od 1994. do 1996. No, o njima šira javnost tek ponešto, jedva, zna iako je za njih pokrenut postupak kanonizacije. S njima nas upoznaje o. Thomas Georgeon, postulator kauze.