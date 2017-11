Deževice, 28. studeni 2017.

Župa Deževice, za svog drugotnog patorna izabrala je sv. jakova Markijskog, koji je za vrijeme svog boravaka u Bosni boravio upravo u Deževicama, gdje se i dan danas čuva velik spomen i čašćenje na Njega. Vjernici deževičke župe za ovaj blagdan pripremali su se devetnicom, a dan prije samog blagdana sv. Jakova Markijskog slavljena je Misa uočnica, nakon koje je uslijedilo Euharistijsko klanjanje pod kojim se molilo za nova duhovna zvanja.

Na sam blagdan sv. Jakova Markijskog 28. studenog 2017. Sveto misno slavlje predslavio je fra Miro Relota, župnik i gvardijan franjevačkog samostana u Fojnici, uz koncelebraciju kreševskog dekana fra Stipana Radića, župnika u Lepenici, kiseljačkog župnika fra Zorana Vukovića, i domaćeg župnika don Marna Marića.

Prije početka Svete mise vjernici su imali priliku za sv. Ispovijed, a pola sata prije Mise vjernici su molili Gospinu krunicu i litanije sv. Jakova Markijskog.

Na početku Misnog slavlja sve okupljene pozdravio je domaći župnik Marić, izrazivši želju i zahvalu što smo se i ove godine okupili oko svetca cijele „lepeniče doline“ koji čini mnoga čuda ne samo u našem kraju nego i u cijeloj domovini.

U prigodnoj propovijedi fra Miro je stavio naglasak na odanoj vjeri sv. Jakova Markijskog, koji je s žarom i ljubavlju prema Isusu Kristu došao popraviti, urediti, i nas dovesti na pravi put ovdje u Bosni. Zato nam je sv. Jakov primjer kako izgarati za Isus Krista, on je veliki primjer franjevačke odanosti Isusu i sv. Franji, on je zvijezda danica i u radosti, i u žalosti u ovoj našoj domovini. Zato braćo i sestre izgarajmo za dobro, izgarajmo za druge, pomažimo jedni drugima kao što je to činio i sv. Jakova Markijski, koji je zaštitnik ove župne zajednice.

Na koncu Misnog slavlja župnik don Marin, zahvalio se predsjedatelju Misnog slavlja na poticajnim riječima, kao i braći svećenicima na dolasku, a domaćim vjernicima na organizaciji i duhovnoj pripravi za sam blagdan. Nakon posvetne molitve sv. Jakovu Markijskom i pozdrava Gospi, uslijedilo je bratsko druženje uz ručak i okrjepu. (kta)



