Vatikan, 27. studeni 2017.

Posljednje nedjelje liturgijske godine slavimo svetkovinu Krista, Kralja svega stvorenoga. Njegovo je kraljevstvo, kraljevstvo vodstva, služenja i kraljevstvo koje će se na kraju vremena potvrditi kao sud – istaknuo je papa Franjo, 26. studenog 2017. na početku svojeg podnevnog nagovora na Trgu sv. Petra u Vatikanu i nastavio – danas imamo pred nama Krista kao kralja, pastira i suca, koji pokazuje kriterije po kojima se pripada Kraljevstvu Božjem.

Evanđeoski odlomak započinje velikom vizijom – rekao je Papa citirajući evanđelje – Isus, obraćajući se svojim učenicima kaže: „Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje”. Radi se o svečanom uvodu prispodobe o posljednjem sudu. Nakon što je proživio zemaljski život u poniznosti i siromaštvu, Isus će se pojaviti u božanskoj slavi koja mu pripada, okružen anđeoskim četama – rekao je Sveti Otac tumačeći - čitavo će čovječanstvo biti pozvano pred Njega i On će izvršiti svoju vlast odvajajući jedne od drugih kao što pastir razlučuje ovce od jaraca.

Papa Franjo je nastavio - onima koje je stavio na desnu stranu kaže: „Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta, jer bijah gladan i dadoste mi jesti, bijah žedan i napojiste me, bijah stranac i primiste me, bijah gol i obukoste me, bijah bolestan i pohodiste me, bijah u tamnici i dođoste k meni“. Pravednici ostaju iznenađeni – kazao je Papa – jer se ne sjećaju da su ikada susreli Isusa i još manje da su mu pomogli na taj način; ali On izjavljuje: "Sve što ste učinili jednome od ove moje najmanje braće, meni ste učinili".

Ove riječi nikada neće prestati – istaknuo je Sveti Otac naglašavajući – pogađat će nas u našoj nutrini, zato jer nam otkrivaju dokle seže ljubav Božja: sve do toga da se Bog poistovjećuje s nama, ali ne kada smo dobro, kada smo zdravi i sretni, ne, nego kada smo potrebiti. Na taj skriveni način On dopušta da ga susretnemo, drži nas za ruku kao prosjaka. Tako Isus otkriva odlučujući kriterij svojeg suda, a to znači konkretnu ljubav prema bližnjemu u nevolji. I tako se objavljuje moć ljubavi, kraljevska Božja vlast koja suosjeća s onima koji trpe da bi posvuda izazvala ponašanje i djela milosrđa.

Prispodoba o sudu – objasnio je papa Franjo - nastavlja se predstavljajući kralja koji odbacuje one koji se tijekom svog života nisu brinuli o potrebama braće. I oni ostaju iznanađeni i pitaju: „Gospodine, kada te vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?“ Podrazumijeva se – primijetio je Papa: "Da smo te vidjeli, sigurno bismo ti pomogli!" Ali kralj će im odgovoriti: "Sve što niste učinili jednom od ove moje najmanje braće, meni niste učinili". Na kraju našega života – rekao je Papa - bit ćemo suđeni po ljubavi, to jest po našoj konkretnoj ljubavi i služenju Isusu u našoj najmanjoj i najpotrebitijoj braći.

Isus će doći na kraja vremena kako bi sudio svim narodima – potvrdio je Sveti Otac napominjući – ali On dolazi nama svaki dan na mnogo načina i traži od nas da ga prihvatimo. Neka nam Djevica Marija pomogne sresti ga i primiti u njegovoj riječi i euharistiji, a u isto vrijeme i u braći i sestrama koji trpe glad, bolest, ugnjetavanje i nepravde. Neka ga naša srca prihvate u našem sadašnjem životu jer On nas je prihvatio u vječnosti svojega Kraljevstva svjetla i mira.

Jučerašnja vijest o masakru koji se dogodio u džamiji na sjeveru Sinaja, jako nas je ražalostila – izjavio je papa Franjo nakon molitve Angelusa i dodao – i dalje molim za mnoge žrtve, za ranjene i za cijelu zajednicu koja je tako strašno pogođena. Neka nas Bog oslobodi od tih tragedija i podupre napore svih onih koji rade za mir.

U Cordobi u Argentini – rekao je Papa – jučer je proglašena blaženom majka Catalina de María Rodríguez, osnivačica prve ženske kongregacije apostolskoga života u Argentini. Živjela je u 19. stoljeću, najprije u braku, a onda kao udovica, zatim se posvetila Bogu po duhovnoj i materijalnoj skrbi za najsiromašnije i najranjivije žene. Slavimo Gospodina zbog te žene koja je izgarala za Srce Isusovo i čovječanstvo.

Pozdravljajući hodočasnike sa svih strana svijeta, a posebno Ukrajince koji se ovih dana prisjećaju tragedije milijunskih žrtava zbog gladi koju je izazvao staljinistički režim, Sveti je Otac potaknuo na molitvu za Ukrajinu da bi snaga vjere pomogla izliječiti rane prošlosti i promicati mir te je zaključio svoj podnevni nagovor navješčujući svoj večerašnji put u Mjanmar i Bangladeš, i preporučujući se u molitve. (kta/rv)