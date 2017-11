Prozor, 26. studeni 2017.

U subotu, 25. studenog 2017., na spomendan sv. Katarine Aleksandrijske, 20-ak članova i članica mješovitog zbora župe Presvetog Srca Isusova iz Prozora odnosno župnih suradnika, predvođeni voditeljicom zbora, s. Marinelom Zeko, bili su na jednodnevnom izletu u župama Žepačkog dekanata.

Prva župa koju su posjetili bila je župa sv. Josipa u Zavidovićima gdje im je domaćin bio nekadašnji prozorski župnik vlč. Stipo Knežević koji ih je upoznao s poviješću župe te s trenutnim stanjem u župi, sakralnim objektima i zanimljivostima. Župa Zavidovići osnovana je 1902. godine, a u ovome nekada industrijski razvijenom gradu, pastoralno je djelovao i sin župe Prozor, vlč. Franjo Tomić. Župna crkva izgrađena je gotskom stilu i dominira panoramom grada.

Druga župna zajednica koju su posjetili, gdje je na službi nekadašnji prozorski župnik, vlč. Marijan Pejić, bila je župa Uzvišenja Svetog Križa u Bistrici kod Žepča. U ovoj „mladoj“ župi pastoralno je djelovao još jedan sin župe Prozor, a to je mons. Ante Meštrović, koji joj je i bio prvi župnik. Prema riječima župnika Marijana, župa Bistrica osnovana je 1996. godine, a u njoj je pripremeno bila smještena slika Gospe kondžilske.

Treća lokacija izleta bila je župa i svetište sv. Leopolda Bogdana Mandića u Maglaju gdje je na službi nekadašnji pastoralni suradnik u župi Prozor, vlč. Josip Jelić. Tijekom ovoga posjeta, nazočni su obavili zavjet ispred moćnika sv. Leopolda Mandića, a nakon duhovnog dijela, uslijedilo je ugodno druženje i ručak uz neizostvnu pjesmu. Prema riječima čuvara svetišta, vlč. Josipa, župa Maglaj, spominje se davne 1638, ali je tijekom nemilih povijesnih okolnosti ugašena, da bi ponovno bila ustanovljena 1970. godine, a 1979. otvorena je tada nova crkva i svečano proglašeno svetište sv. Leopolda. U župi djeluju i časne sestre SMI, a trenutno su tu na službi još jedne nekadašnje prozorke i to s. Adelina i s. Lucija.

Četvrto odredište prozorskih pjevača bila je župa sv. Ivana Krstitelja Lug-Brankovići, gdje trenutno djeluje nekadašnji prozorski župnik, vlč. Franjo Ivandić. Prema riječima župnika Franje, župa Lug-Brankovići osnovana je 1989. godine i to dijelova četiri susjedne župe. Župna crkva i prateći objekti nalaze se uz magistralnu prometnicu sjeverno do Žepča.Poslije razgledanja i upoznavanja s poviješću i sadašnjim stanjem, uslijedio je i vrhunac susreta, a to je svakako bilo slavlje sv. Mise. Slavlje sv. Mise predvodio je vlč. Franjo, a čitanjem prigodnih čitanja te skladnim pjevanjem u euharistijskom slavlju sudjelovali su i prozorski pjevači.

U povratku prema Prozoru, pjevači su posjetili i doma za stare i nemoćne sv. Josip kod Viteza gdje su posjetili između ostalih i časne sestre koja je nekada djelovala u župi Prozor i to s. Joakimu i s. Ružicu.

Puni dojmova, izletnici su se sretno vratili, preko Makljena svojim domovina u župu Prozor. (kta)

