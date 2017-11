Banja Luka, 26. studeni 2017.

U subotu, 25. studenog 2017. godine, u večernjem svečanom Misnom slavlju u banjolučkoj katedrali sv. Bonaventure obavljena je posveta Banjolučke biskupije Prečistom Srcu Marijinu. Na 100. obljetnicu posljednjeg ukazanja Gospe u Fatimi, 13. listopada, a po preporuci pape Franje te po odredbi domaćeg biskupa Franje Komarice, započeo je „hod“ kipa Gospe Fatimske kroz župe. Kip je tijekom šest tjedana „hodio“ iz dana u dan, od župe do župe, od dekanata do dekanata.

Koncelebrirano Misno slavlje je predslavio biskup banjolučki mons. Franjo Komarica u zajedništvu s pomoćnim biskupom banjolučkim mons. Markom Semrenom te u koncelebraciji s još 10 svećenika s područja banjolučkog dekanata. Na Misi je sudjelovalo desetak redovnica i oko stotinu župljana. Liturgijsko pjevanje je animirao katedralni zbor pod vodstvom s. Damjane Kovačević.

Prije početka Mise vlč. Žarko Vladislav Ošap, župnik župe Pohoda BDM u Banjoj Luci, blagoslovio je prigodne krunice te pred izloženim kipom Gospe Fatimske predvodio molitvu krunice. On je ujedno bio i koordinator cjelokupnog programa u dogovoru s biskupom Komaricom.

Na početku Misnog slavlja preč. Pero Ivan Grgić, rektor katedrale, pročitao je poruku domaćeg Ordinarija, napisanu za prigodu posvete biskupije Bezgrješnom Srcu Marijinu.

U prigodnoj homiliji biskup Komarica je protumačio službeni nauk Crkve o Božjoj objavi te o „privatnim ukazanjima“, o mjestima i osobama kojima su se ukazanja dogodila. O ukazanjima Gospe u Fatimi između ostalog, istaknuo je da je proročka misija tih ukazanja i danas aktualna: „Poruka Gospe Fatimske jasno naglašava da smo suodgovorni za spasenje naših bližnjih. I kad nas Krist na sudu bude pitao jesmo li činili djela milosrđa tjelesna i duhovna, onda će sigurno pitati: jesi li se zauzimao za spasenje drugih, svojih bližnjih? Jesi li za njih molio, jesi li za njih činio pokoru i zadovoljštinu činio ne samo za svoje grijehe nego i za grijehe drugih i grijehe cijelog čovječanstva? Sve su to ozbiljna pitanja koja sebi kao savjesni Kristovi učenici moramo postavljati, a Gospa Fatimska nas na to potiče!“ Biskup Komarica je potaknuo „sve članove biskupijske zajednice da se svi potrudimo kako bi i Bog i Gospa i papa i cijela Crkva doživjeli da u ovom dijelu naše Domovine ima ne samo velike nepravde, neimaštine, nezaposlenosti, zbunjenosti i neizvjesnosti, nemarnosti nego i mnogo iskrene molitve, žrtve, i brige za spasenje svih ljudi“.

Naglasio je da su „najbitnije Gospine poruke iz Fatimskih ukazanja molitva, osobito krunice, zatim pokora i osobno obraćenje“.

Završavajući homiliju, biskup Komarica je, nakon što je zapitao: „U čemu je dakle, srž naše osobne posvete, kao i posvete svih nas u župama i u biskupiji?“ ponudio i konkretni odgovor: „Sastoji se u našem svjesnom, totalnom predanju Bogu po Mariji. Ne samo da to učinimo riječima, to ćemo napraviti tijekom ovog slavlja svi zajedno, nego i da to činimo cijelim svojim bićem i to svakodnevno. Zapravo, mi obnavljamo i posvješćujemo sebi ono što smo obećali na svom krštenju. To jest da se odričemo đavla i svih djela njegovih i svega zavođenja njegova i svjesno i savjesno se povjerimo zaštiti Presvete Bogorodice da nam ona pomogne vjerodostojno provoditi kršćanski život zalažući se za spasenje duša i pravedni mir u našim obiteljima, župama, Domovini i cijelom svijetu.“

Nakon homilije, cjelokupna zajednica, predvođena biskupom Komaricom je izmolila posvetnu molitvu Bezgrješnom Srcu Marijinu za cijelu biskupiju.

Pred kraj Mise su zajedno izmoljene i prigodne posvetne molitve za duhovna zvanja te za mir.

Biskup Komarica je zahvalio svim župnicima i upraviteljima župa, na čelu s koordinatorom posvete Bezgrješnom Srcu Marijinu, župniku Ošapu, na dobro organiziranoj i savjesno provedenoj liturgijsko-pastoralnoj akciji u svim župama biskupije.

Prva župa u kojoj je održano molitveno slavlje i obavljena predviđena posveta župe Bezgrješnom Srcu Marijinu bila je župa Pohoda BDM u Banjoj Luci, a posljednja je bila župa „Marija Zvijezda“ u Trapistima.

Za sve župe tiskana je prigodna knjižica s potrebnim molitvama i pobožnostima u čast Gospi. Svi vjernici koji su se okupljali u svojim župama na dan pohoda kipa Gospe Fatimske dobili su krunicu na dar od biskupa Franje, kako bi je – po izričitoj želji Gospe Fatimske - mogli moliti svaki dan – za obraćenje grješnika i za pravedan i trajan mir u našoj zemlji i cijelom svijetu. (kta/tabb)

