Vatikan, 26. studeni 2017.

Rad je više nego samo činiti nešto za novac, već je riječ o suradnji s Kristovim djelom otkupljenja u načinu kako se skrbimo za druge i za zemlju – istaknuo je papa Franjo u pismu povodom završetka međunarodne konferencije o radu koja se ovih dana održavala u Vatikanu. Konferenciju je organizirao Dikasterij za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja na temu „Od Populorum progressio do Laudato si'. Rad i radnički pokret u središtu cjelovitog ljudskog razvoja, održivog i uzajamnog. Da svijet rada nastavi i dalje biti ključ za razvoj u globalnom svijetu“.

Prema kršćanskoj tradiciji – napisao je Papa – rad je više nego puko činjenje; on je prije svega poslanje. Surađujemo sa stvaralačkim Božjim djelom kada, po svom radu, njegujemo i čuvamo stvorenje; imamo udjela, u Duhu Isusovu, u njegovom otkupiteljskom poslanju kada svojim djelovanjem uzdržavamo svoje obitelji i odgovaramo na potrebe svojih bližnjih. Isus iz Nazareta, koji je većinu svog života radio kao stolar, poziva nas da slijedimo njegove stope putem rada – napomenuo je Sveti Otac, dodajući da je na taj način, riječima svetog Ambrozija, svaki radnik Kristova ruka koja nastavlja stvarati i činiti dobro.

I dok promišljamo o vrijednosti rada, važno je ne prenaglašavati „mističnu“ stranu rada – upozorio je papa Franjo podsjećajući tako na riječi svoga predšasnika blaženog Pavla VI. Osoba nije samo rad – nastavio je Papa – već postoje druge ljudske potrebe koje se treba njegovati i uzeti u obzir, kao što su obitelj, prijatelji i odmor. Iz tog je razloga važno imati na pameti da rad uvijek mora služiti ljudskoj osobi, a ne obrnuto – istaknuo je Sveti Otac – Stoga, moramo dovesti u pitanje strukture koje štete ili izrabljuju ljude, obitelji, društvâ i našu majku zemlju.

Papa je potom osudio utilitaristički stav s kojim se suočavaju mnogi radnici koji su, u svojoj borbi za pravedni rad, bili prisiljeni naučiti se nositi s utilitarističkim mentalitetom kojeg nije briga što se koristi, a što baca; nije ga briga za društvenu i ekološku degradaciju, prisilni dječji rad ili zagađenje. A sve se opravdava bogom novca – istaknuo je papa Franjo, napominjući pak da su mnogi ljudi koji su sudjelovali na konferenciji u prošlosti pridonijeli borbi protiv utilitarizma te su na dobrim položajima kako bi ga ispravili u budućnosti.

Molim vas da odgovorite na to teško pitanje te nam pokažite, u skladu sa svojim proročkim i kreativnim poslanjem, da je kultura susreta i skrbi moguća – napisao je Sveti Otac. Povezujući potom tri teme, i to vremena, rada i tehnologije, Papa je kritizirao stalno pojačanje brzog tempa kako rada tako i života, upozoravajući da je to nepovoljno za održivi razvoj. I tehnologija koja nam nudi mnoge koristi i prilike – stoji u poruci – također može priječiti održivi razvoj kada je povezana s paradigmom moći, gospodovanja i manipulacije.

Kako bismo plodonosno razgovarali o razvoju, potrebno je najprije započeti od onoga što nam je zajedničko, odnosno od našeg izvora, pripadanja i cilja – napomenuo je Sveti Otac te nastavio – Na tom temelju možemo obnoviti opću solidarnost svih ljudi, uključujući i solidarnost s ljudima sutrašnjice. Također ćemo biti sposobni pronaći izlaz iz tržišnog i monetarnoga gospodarstva koje ne vrjednuje rad onako kako on to zaslužuje, te se uputiti prema drugom u kojem je ljudsko djelovanje u središtu – zaključio je papa Franjo.