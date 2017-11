Vatikan, 24. studeni 2017.

Na Prvi svjetski dan siromašnih u 33. nedjelju kroz godinu, 19. studenoga 2017. u bazilici sv. Petra u Vatikanu na kraju Euharistijskog slavlja, koje je predvodio papa Franjo, na orguljama bazilike svirao je petnaestogodišnji Petar Kolak iz mjesta Donja Ričica u župi Skopaljska Gračanica pokraj Bugojna. Prije početka Misnog slavlja članice Školskih sestara franjevki Bosansko-hrvatske provincije iz Bugojna s. Mira Bliznac i s. Ivanka Mihaljević predstavile su papi Franji „malog orguljaša“ Petra koji je od ove jeseni sjemeništarac Nadbiskupijskog sjemeništa „Petar Barbarić“ u Travniku. U kratkom susretu papa Franjo zanimao se za djelovanje Školskih sestara franjevki te se rado prisjetio svoga pohoda Sarajevu, 6. lipnja 2015. odakle nosi drage uspomene. Pohvalio je zalaganje sestara i poželio im jakost, vedrinu i ustrajnost u apostolskom djelovanju. Blagoslovio je sestre i sjemeništarca Petra te im poželio ustrajnost na Kristovu putu i rast u vjeri preporučivši se osobno u njihove molitve. Na koncu Misnog slavlja Petar je izveo na orguljama pojedina djela hrvatskih skladatelja Franje Dugana i Mate Lešćana kao i jednu vlastitu kompoziciju. Tijekom Euharistijskog slavlja zaziv u Molitvi vjernika pročitala je na hrvatskom jeziku s. Ivanka.

„Velika zahvalnost pripada našem nadbiskupu kardinalu Vinku Puljiću, našoj provincijskoj predstojnici s. Kati Karadža i provincijskom vijeću, rektoru sjemeništa u Travniku vlč. Željku Mariću, župniku župe sv. Ante Padovanskog u Bugojnu fra Zoranu Tadiću, župniku župe Srca Marijina Skopaljska Gračanica vlč. Tadiji Ivošu, sestrama bugojanske zajednice i svima koji su iskazali podršku i razumijevanje da se ova priča ostvari“, kazale su sestre nakon susreta napominjući da je važnu ulogu u organiziranju ovog kratkog susreta s papom Franjom imala veleposlanica Bosne i Hercegovine pri Svetoj stolici gđa Slavica Karačić.

„Prije nekoliko godina Petra Kolaka, dječaka iz Donje Ričice u župi Srca Marijina Skopaljska Gračanica (Uskoplje), ljubav prema orguljama i liturgijskoj glazbi dovela je do poznanstva s našim sestrama u Bugojnu, a onda i do bugojanskih orgulja. Sestra Mira Bliznac, orguljašica i voditeljica župnih zborova u Bugojnu, približila mu je ljepotu crkvene glazbe i orgulja. Naša s. Stella Okadar, boraveći na ljetnom odmoru u rodnom Bugojnu, ostala je zadivljena prizorom dječaka za orguljama u župnoj crkvi. Njegov zanos, umijeće, žar i ljubav prema orguljama, koje je svojim sviranjem prenosio na slušatelje, potaknuli su s. Stellu da podrži talent ovoga djeteta. Ta istinska želja s. Stelle te zalaganje naših sestara u Bugojnu prerasla je dotle da je dovela Petra do osobnog susreta s Papom i sviranjem na orguljama bazilike sv. Petra u Vatikanu“, napisala je s. Radmila Ilinović.

Nakon misnog slavlja s. Mira, s. Ivanka i sjemeništarac Petar, u pratnji veleposlanice Karačić, bili su gosti Radio Vatikana gdje je Petar ispričao zanimljivu priču o svom putu od prvih nota na staroj elektroničkoj klavijaturi do velikih orgulja u bazilici Svetoga Petra.

U 18 sati, istoga dana, u crkvi svetog Jeronima, na poziv rektora Hrvatskog papinskog zavoda mons. Bože Radoša, sudjelovali su na Misnom slavlju i animirali pjevanje. Rektor Radoš izrazio je srdačnu dobrodošlicu i čestitku Petru i sestrama na susretu s papom Franjom i Petrovom sviranju u najpoznatijoj bazilici svijeta.

Narednog dana vrhovna predstojnica s. Klara Šimunović zajedno sa sestrama u generalnoj kući srdačno je primila sestre i sjemeništarca Petra te se u sestrinskoj gostoljubivosti zanimale za radostan događaj i susret kojeg su sestre imale u Vatikanu.

„U ovom kratkom susretu s Papom naših dana ispreplelo se puno toga. Ova molitva Ocu da pomogne svoj djeci koji žive u oskudici doista se utjelovila u bazilici sv. Petra, u nedjelju 19. studenoga. Prepoznajemo doista plodove ove molitve. Svojevrsno ova molitva se utjelovila i predstavljanjem naše Crkve u Hrvata, dok su odjekivale melodije i zvuci naše glazbene tradicije i kulture. Ova molitva na svojevrstan način je bila molitva upućena za našeg malog čovjeka u Bosni i Hercegovini, koji živi u oskudici na različite načine: duhovnoj i materijalnoj potrebi, slozi, razumijevanju, praštanju i traženju dijaloga među različitima. Zato smo zahvalni što su na ovom susretu naše sestre franjevke bile sudionice i što su ponijele u njoj bogatstvo naše male Crkve“, kazale su sestre ci susreta s papom Franjom zahvaljujući, između ostalih, veleposlaniku BiH u Italiji Josipu Geli, veleposlaniku RH pri Svetoj Stolici Nevenu Palicariću te osobito veleposlanici Karačić, s. Stelli i svima koji su bili dio ovoga nezaboravnog događaja. (kta)

