Vatikan, 24. studeni 2017.

Otvorite svoje srce i zagrlite gubavce našega doba – rekao je papa Franjo obraćajući se skupini od oko 400 članova franjevačkih obitelji Prvoga i Trećega samostanskog reda svetoga Franje, koje je 23. studenog 2017. primio u Apostolskoj palači u Vatikanu. Hvala vam za to što jeste i za to što radite, posebice za najsiromašnije i one u najvećim nevoljama – kazao im je Papa, upravljajući svoj pozdrav svoj braći franjevcima koji žive i rade u cijelom svijetu, koje se – kako je rekao Papa – sve jednako naziva „manjima“, po izričitoj želji svetoga Franje, i prema logici lišavanja svih zemaljskih dobara kako bi se potpuno posvetili Bogu.

Franjevačka je „malenost“, dakle, prije svega mjesto susreta i zajedništva s Bogom – istaknuo je Papa. Po mišljenju svetoga Franje čovjek nema ničega svoga osim vlastitoga grijeha, a vrijedi onoliko koliko vrijedi pred Bogom i ništa više. Budite stoga pred Bogom – dodao je Papa – poput djeteta koje je ponizno i puno povjerenja, svjesno vlastitoga grijeha. I pazite na duhovni ponos, na farizejski ponos; on je gori od svjetovnosti – upozorio je Sveti Otac. Potrebna je duhovnost vraćanja Bogu – objasnio je – i to prema evanđeoskoj logici dara koji nas vodi da iziđemo iz sebe kako bismo se susreli s drugima i primili ih u svoj život.

Zbog toga je važno izbjegavati sva ponašanja nadmoći. To znači iskorijeniti površni sud o drugima i ogovaranje iza njihovih leđa – objasnio je Papa te dodao da to stoji i u 'Opomenama svetoga Franje'. Valja odbaciti napast da se autoritet rabi kako bi se podčinilo druge; valja izbjegavati 'naplaćivanje' uslugâ koje činimo drugima, dok one koje drugi čine nama smatramo dužnima; i valja ukloniti od sebe srdžbu i nemir zbog bratova grijeha – napomenuo je papa Franjo.

Sveti je Otac potom podsjetio braću franjevce da bez milosrđa nema ni bratstva ni malenosti, a budući da su po pravednosti priznata pravâ svakoga pojedinačno, ljubav koja nadilazi ta pravâ poziva na bratsko zajedništvo – rekao je te objasnio – jer nisu pravâ ta koja vi volite, nego braća koju trebate prihvatiti u poštovanju, razumijevanju i milosrđu. Braća su važna, a ne strukture – istaknuo je Papa.

Važno je, osim toga, da svatko obavi ispit savjesti o svom načinu života; – napomenuo je Sveti Otac – o troškovima, o tomu kako se oblači, o tomu što smatra važnim, o svojemu posvećivanju drugima, o bijegu od duha pretjerane brige o sebi, te o vlastitom bratstvu. Dopustite da u vaš život uđu maleni našega vremena, svi oni koji žive na životnim periferijama, koji su lišeni dostojanstva, a i svjetlosti Evanđelja: to su marginalizirani, muškarci i žene koji žive na našim ulicama, parkovima ili postajama; tisuće nezaposlenih, mladih i odraslih; brojni bolesni koji nemaju pristup potrebnom liječenju; brojne napuštene starije osobe; zlostavljane žene; migranti koji traže dostojan život…

Na kraju je papa Franjo istaknuo dobro svega stvorenoga, dobro Zemlje, te pozvao franjevce da joj posvete posebnu brigu, i to nadilazeći bilo kakvu gospodarsku računicu i nerazumnu romantiku, te uvijek misleći na usku vezu koja postoji između siromašnih i krhkosti planeta, između gospodarstva, razvoja, brige za stvoreno i siromašnih. Znamo da se danas ta naša sestra i majka buni, jer se osjeća zlostavljanom. Pred općim propadanjem okoliša, molim vas da kao sinovi asiškoga Siromaška uđete u dijalog sa svim stvorenim – rekao je na kraju papa Franjo. (kta/rv)