Split, 24. studeni 2017.

Na konferenciji za medije u Nadbiskupijskom ordinarijatu u Splitu, u četvrtak 23. studenog 2017. na dan svjetske premijere predstavljena je nova knjiga pape Franje Oče naš. Knjigu su predstavili splitsko-makarski nadbiskup mons. dr. sc. Marin Barišić, dr. sc. fra Ante Vučković, profesor KBF-a Sveučilišta u Splitu, dr. sc. Miro Radalj, direktor nakladne kuće Verbum i mr. sc. Petar Balta, glavni urednik Verbuma.

Direktor nakladne kuće Verbum dr. sc. Miro Radalj istaknuo je kako je izdavačkoj kući Verbum čast jer joj je ukazano povjerenje za objavljivanje hrvatskog izdanja nove Papine knjige. Pri samom začetku ovoga pothvata, zahvaljujući svojoj dugogodišnjoj suradnji s Vatikanskom izdavačkom kućom i Rizzolijem u njega je uključen i Verbum što je omogućilo da Hrvatska bude jedina zemlja u kojoj je knjiga Oče naš objavljena istodobno kada i u Italiji. Dr. Radalj kazao je kako je ovo iznimna knjiga pape Franje – "Jedna je od onih koji mogu mijenjati svijet nabolje i to ne samo kršćanski svijet već i mnogo šire. Riječi pape Franje ukoričene u ovoj knjizi imaju utjecaja ne samo unutar Katoličke Crkve već i van nje. Svatko tko pročita ovu knjigu neće ostati ravnodušan. Slika Boga Oca, ovom knjigom, postaje jasnija, bliža, poziva da našeg nebeskog Oca možemo slobodno zvati 'tata'".

Svoje predstavljanje knjige mons. dr. sc. Marin Barišić započeo je prisjećajući se svog biskupskog gesla - "Oče naš" pa mu je stoga, ističe, i sam naslov knjige posebno drag. Nastavio je promišljanjem o Evanđelju te kako se ono cijelo može sažeti u dvije riječi - Oče naš. "Molitva Očenaš je poput himne i zastave. Za mene je Očenaš molitva ujutro, podizanje zastave i himna Bogu koji nije kozmički Bog, nego osobni Bog. To je bogatstvo koje treba otkrivati. Ova molitva je univerzalna, povezuje sve jezike i kulture". Nadalje, navodi nadbiskup Barišić kako je ova knjiga poput kruha kojeg Papa reže i na pristupačan način nudi čitateljima, povezujući život sa svetim tekstom molitve Očenaš. Osvrnuo se i na problem očinstva, kako se danas ponovno traži otac, njegova blizina i ljubav. Bog Otac je taj koji nas čeka i kada smo ga napustili. "Knjiga Svetog Oca Oče naš je mogućnost da stvarno uđemo u baštinu, bogatstvo i sinovstvo u koje nas je Isus uveo po otajstvu ove molitve. Došlo je vrijeme da se kaže da postoji Otac koji nas ljubi, voli, čini da smo braća i sestre. Svijet ima budućnost ukoliko ima zajedničkog Oca". Nadbiskup Barišić završava riječima koje su ujedno i poticaj – Tolle et lege - "uzmite i čitajte, otkrijte Oca i sinovstvo, braćo i sestre".

Dr. sc. fra Ante Vučković primijetio je kako Papa u svojoj novoj knjizi snažno naglašava da Bog ne može bez nas, Bog ne želi bez čovjeka. "Papa za sugovornike ne uzima ugledne teologe, ne raspravlja teološki već upravo preko zatvorskog kapelana don Marca Pozze, može se reći da uzima zatvorenike, zločince. Oni su pozadina na kojoj se možda jasnije vidi tko je to nebeski Otac i što to zapravo znači. Može se reći da u knjizi Oče naš papa Franjo nastavlja ono o čemu je govorio u knjizi Božje je ime Milosrđe. Inzistira na milosrđu posebno prema ljudima koji su 'rubni'. Na kraju knjige papa se odvažio kazati kako je Crkva kao majka zločinca koji je u zatvoru. Bez obzira što je učinio taj zločinac, majka će ga prihvatiti i neće ga prestati ljubiti. Papa iznosi i svoja razmišljanja da Crkva treba biti mjesto u kojem će svaki čovjek moći pronaći nekoga tko u njega vjeruje i ima povjerenja. To je na neki način slika nebeskog Oca koja je stavljena u molitvu Očenaš i koju nas Isus poziva moliti".

Glavni urednik nakladne kuće Verbum, mr. sc. Petar Balta je rekao kako ova knjiga redefinira odnos prema Bogu, sebi i drugima. "Oče naš nas uči kako živjeti odnos s Bogom, kako osjetiti sigurnost u Božjim rukama. Potiče nas na međusobno zajedništvo ljudi, a ono što sve ljude uključuje i povezuje je sinovstvo u Ocu. Čitajući tekst ove knjige, polako se razbijaju lažne slike Boga kao zahtjevnog i strogog suca, a snaži slika Boga kao milosrdnog Oca." Mr. sc. Petar Balta kazao je kako je knjiga poticaj svima, ne samo vjernicima, nego i onima koji u Boga ne vjeruju. "Ovo je knjiga koja obogaćuje čovjeka toliko da žudi o njoj pričati drugima".

Nakon današnjeg istodobnog objavljivanja u Italiji i Hrvatskoj, izdanja Papine knjige Oče naš uslijedit će i u mnogim drugim zemljama. Očekuje se da će knjiga ponoviti uspjeh Papine knjige Božje je ime Milosrđe, koja je postala međunarodni bestseler prodan u milijunima primjeraka i čije je hrvatsko izdanje doseglo nakladu od 20.000 primjeraka. (kta)