Sarajevo, 23. studeni 2017.

Euharistijskim slavljem u katedrali Srca Isusova u Sarajevu, 22. studenog 2017. Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ proslavio je spomendan sv. Cecilije, djevice i mučenice, nebeske zaštitnice svih pjevača, glazbenika i crkvene glazbe.

Svetu misu predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju generalnog vikara mons. Luke Tunjića, rektora katedrale mons. Ante Meštrovića, katedralnog župnika preč. Marka Majstorovića i kardinalova tajnika vlč. Ante Zubaka te asistenciju bogoslova Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa.

Liturgijsko pjevanje vrlo lijepo i skladno animirao je Katedralni mješoviti zbor „Josip Stadler“ pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

U prigodnoj propovijedi kardinal Puljić je, osvrćući se na prvo misno čitanje koje prikazuje mučeništvo sedmorice braće Makabejaca i njihove majke, kazao da je riječ o "herojskoj majci, koja je svojoj djeci u srce usadila čvrsto uvjerenje da je Božje preče i od vlastitog života". "To je zaista herojstvo jedne majke koja je gledala smrt sedam svojih sinova i savjetovala ih da budu vjerni. Blago narodu koji ima takva majke - taj narod ima budućnost", kazao je kardinal Puljić te se osvrnuo na misni odlomak iz Evanđelja po Luki i prikaz prispodobe o gospodaru koji, prije dugog putovanja, povjerava novac svojim slugama da se tim novcem služe do njegova povratka. Istaknuo da nas je Gospodin "odgaja za svijest da smo odgovorni za darove koje primamo i da ćemo odgovarati za te darove". "Upravo je to i sv. Ceciliji pomoglo da može vjerna biti Gospodinu sve do smrti, ostati vjerna Kristu u svojem djevičanstvu i prihvatiti mučeništvo“, kazao je kardinal Puljić te podsjetio da je sv. Cecilija tijekom povijesti postala zaštitnica liturgijskog pjevanja i sviranja.

Kardinal Puljić potom je uputio čestitku članovima Katedralnog mješovitog zbora kao i članovima zbora katedralne župe u povodu proslave spomendana zaštitnice liturgijskog pjevanja te zahvalio za dostojno sudjelovanje na liturgijskim slavljima za koja se pripremaju na probama pjevanja. "Sve svoje talente prvo valja staviti u službu Bogu. On je darovatelj naših sposobnosti i jedino tako nas to može usrećiti. To je prvo načelo, a drugo je načelo: 'Sjeti se kod pjevanja da si najprije pozvan biti molitelj, svjedok čista srca, a tek onda pjevač'. Čovjek, ako pristupa pjevanju kao molitelj, onda to pjevanje je dupla molitva. Treće načelo je: 'Prvo treba znati Božju [riječ] čuti'. Zato je prevažno da svi oni, koji sudjeluju u pjevanju, budu zahvaćeni riječju Božjom. Zato je potrebno da ta riječ Božja zaživi u nama. Zato su važni sakramenti koji nam pomažu da postanemo otvoreni Božjoj riječi. A onda, da bi se uspjelo u zboru, prvotno je potrebno međusobno poštivanje, bez obzira koliko tko talenata imao i kojih je sposobnosti. Na poseban način potrebno je poštivati organizatore odnosno voditelja zbora. Bez međusobnog poštivanja nema napredovanja, ni glazbenog ni duhovnog, jer to zapravo pomaže u stvaranju sklada. Ako nema sklada, onda to nije Bogu na slavu, nego sebe tražimo. Zato je važno sljedeće: 'Ne ubiti sklad zbora!'", riječi su kardinala Puljića koji je dodao da se neskladnim nastupom zapravo "ruši ljepota pjevanja". Podsjetivši na sakralnu prirodu okruženja u kojem nastupaju, pozvao ih je da "zrače" spoznajom da pjevaju Bogu na slavu te da se čuvaju svake sablazni, osobito opasnosti samodopadnosti i želje za osobnim isticanjem. Izrazio je nadu da će im izrečeni poticaji pomoći osjetiti istinsku radost za dar koji su primili od Boga kako bi ga veličali svojim pjevanjem na Misnim slavljima i tako mu dostojanstveno i zahvalno uzvratili za darove koje su od njega primili.

Nakon Svete mise kardinal Puljić pozvao je sve članove Katedralnog mješovitog zbora u svoj dom u prostorijama Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog gdje su se nadbiskupijski ekonom preč. Franjo Tomić sa sestrama Služavkama Malog Isusa i gospođama pobrinuli za ukusnu večeru. Tijekom druženja s kardinal Puljićem, članovi zbora otpjevali su više pjesama među kojima i njemu posebno dragu pjesmu: „Tebi, majko, misli lete“. Kardinal Puljić još jednom zahvalio je članovima zbora i dao im prigodne darove. (kta)

