Vatikan, 23. studeni 2017.

Papa je Franjo na općoj audijenciji u srijedu, 22. studenog 2017. na Trgu svetog Petra nastavio s nizom kateheza o Euharistiji i istaknuo: Misa je spomen čin otajstva Kristove muke i uskrsnuća. Ona nas čini sudionicima njegove pobjede nad grijehom i smrću i daje puni smisao našem životu.

Zbog toga da bismo razumjeli vrijednost Mise iznad svega moramo shvatiti biblijsko značenje "spomen čina". To nije samo sjećanje na događaje iz prošlosti – protumačio je Papa – nego spomen čin na određeni način i događaje čini živima. Upravo je tako izraelski narod razumio svoje oslobođenje iz Egipta: svaki put kada se slavi Pasha, događaji Izlaska su prisutni u sjećanju vjernika kako bi po njima oblikovali svoj život. Isus je Krist, svojom smrću, uskrsnućem i uzašašćem na nebo, doveo do ispunjenja pashalno otajstvo. Misa je spomen čin njegovog pashalnog otajstva, njegovog izlaska koji je učinio za nas kako bismo mi izišli iz ropstva i ušli u obećanu zemlju vječnog života. Ne radi se samo o podsjetniku – napomenuo je Sveti Otac - nego o nečem daleko višem: radi se o uprisutnjenju onoga što se dogodilo prije dvadeset stoljeća.

Euharistija nas vodi uvijek na vrh Božjeg spasenja – nastavio je papa Franjo objašnjavajući - Gospodin Isus postavši za nas razlomljeni kruh, izlijeva na sve nas svoje milosrđe i svoju ljubav kao što je to učinio na križu, kako bi obnovio naše srce, naše postojanje i naše odnose s Njim i s našom braćom. Drugi vatikanski sabor kaže: „Svaki put kada se na oltaru slavi žrtva križa u kojoj je Krist, naše pashalno janje, žrtvovan, ostvaruje se djelo našeg otkupljenja.

Svako je slavlje euharistije zraka sunca bez zalaska jer je Isus Krist uskrsnuo. Sudjelovanje u Misi, osobito nedjeljom – potvrdio je Papa - znači ulaziti u Gospodinovu pobjedu, biti prosvijetljeni njegovom svjetlošću, zagrijani njegovom toplinom. Duh Sveti po euharistijskom slavlju čini nas sudionicima božanskog života koji je sposoban preobraziti čitavo naše smrtno biće. Svojim prijelazom iz smrti u život, od vremena do vječnosti, Gospodin Isus i nas vuče da zajedno s njim uskrsnemo. Tijekom Mise događa se Uskrs jer mi smo tada s Isusom, umrlim i uskrsnulim i On nas vuče u vječni život. U Misi se sjedinjujemo s Njim, Krist živi u nama i mi živimo u Njemu, kao što kaže sveti Pavao: S Kristom sam razapet, ne živim više ja, nego Krist živi u meni. I ovaj život, koji živim u tijelu, živim u vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i predao samoga sebe za mene.

Njegova krv, naime – dodao je Sveti Otac - oslobađa nas od smrti i straha. Oslobađa nas ne samo zla fizičke smrti, nego i od duhovne smrti koja je zlo i grijeh koji svaki put kada padnemo čini od nas žrtve naših i tuđih grijeha. Nakon toga naš je život zagađen, gubi ljepotu i smisao te prestaje cvasti.

Krist nam međutim ponovno daje život; Krist je punina života, a kada se suočio sa smrću uništio ju je zauvijek – objasnio je papa Franjo i nastavio - „Uskrsnuvši uništio je smrt i obnovio život”, ispovijeda Crkva slaveći euharistiju. Kristova je Pasha konačna pobjeda nad smrću jer On je svoju smrt pretvorio u vrhunski čin ljubavi. Umro je zbog ljubavi! U euharistiji, On nam želi priopćiti svoju pashalnu i pobjedničku ljubav. Ako ju primamo u vjeri, također i mi možemo uistinu ljubiti Boga i bližnjega, možemo ljubiti kao što je On ljubio nas, dajući život.

Ako je Kristova ljubav u meni – rekao je Papa - mogu se dati potpunoma drugima, imajući nutarnju sigurnost da ako me i drugi rane, neću umrijeti; inače bih se trebao braniti. Mučenici su dali svoje živote upravo zbog te sigurnosti u Kristovu pobjedu nad smrću. Samo ako iskusimo tu Kristovu moć, moć njegove ljubavi, uistinu smo slobodni darivati se bez straha. To je Misa: ulaziti u tu muku, smrt, uskrsnuće i uzašašće Isusovo.

Kada idemo na Misu – kazao je Sveti Otac – to je isto kao da idemo na Kalvariju. Zamislite: kada idemo na Kalvariju, u tom trenutku mi znamo da je tamo taj čovjek Isus. Ipak mi brbljamo, slikamo, radimo pomalo predstavu? To ne smijemo raditi jer to je Isus! Moramo biti u tišini, plakati i radovati se jer smo spašeni. Kada uđemo u crkvu slaviti Misu moramo misliti: uzlazimo na Kalvariju gdje Isus daje svoj život za nas. Tada nestaje predstave, nestaje brbljanje, komentari i ostale stvari koje nas udaljavaju od te ljepote, od Mise, Isusove pobjede.

Mislim da je sada jasnije – izrazio je papa Franjo nadu i ponovio – kako su smrt i uskrsnuće Isusovo uvijek prisutni i djelotvorni kada slavimo Misu, to jest spomen čin. Sudjelovanje u euharistiji uvodi nas u Kristovo pashalno otajstvo dajući nam da prođemo s Njim iz smrti u život. Misa je ponovno proživljavanje Kalvarije, a ne predstava.

Na kraju svoje kateheze tijekom opće audijencije na Trgu Svetoga Petra, Papa je pozdravio sve prisutne hodočasnike, a osobito se obratio mladima preporučivši im da rastu u vjeri i ljubavi prema bližnjemu po primjeru svetice i mučenice Cecilije koja je u sebi imala čistu i bezuvjetnu ljubav, a čiji je spomendan Crkva obilježila toga dana. (kta/rv)