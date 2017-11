Sarajevo, 22. studeni 2017.

U sarajevskoj crkvi Kraljice Svete Krunice, euharistijskim slavljem, 21. studenog 2017. na spomendan Prikazanja Djevice Marije proslavljena je 149. obljetnica utemeljenja Družbe Kćeri Božje ljubavi te svečano otvorena jubilarna 150. godina, prenosi portal nedjelja.ba.

Ovo je ujedno bila prigoda obilježiti i prvi radni dan sarajevskog Katoličkog školskog centra Sv. Josip koji je s radom počeo prije 24 godine.

Svetu misu, u neobaroknom Vancaševu zdanju na Banjskom brijegu, predvodio je biskup mostarko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Ratko Perić u koncelebraciji s 11 svećenika. Na Misnom slavlju je, uz brojne vjernike, sudjelovao i veliki broj učenika, redovnica i djelatnika KŠC-a.

Na početku, sve je nazočne pozdravio i uveo u Misno slavlje, vlč. Ljubo Zelenika, vjeroučitelj i odgajatelj u KŠC-ovom internatu.

U prigodnoj homiliji biskup Perić osvrnuo se na životni put službenice Božje, s. Franziske Lechner, utemeljiteljice KBLJ kao i na samo djelovanje Družbe od osnutka do dana današnjeg.

„Časna utemeljiteljica s. Franziska Lechner nadjenula je ime svom čudesnom čedu - Kćeri Božje ljubavi i cijelu Družbu povjerila Božjoj providnosti, poput biblijskoga vjernika koji je rekao 'Bog proviđa'. Karizma, dar - 'ne shvaćaju toga svi nego oni samo kojima je dano'“, podsjetio je mons. Perić na Isusove riječi.

„Svojevoljno djevičanstvo iz motiva Kraljevstva Nebeskoga Isus uopće ne obrazlaže. On jednostavno veli 'tko može shvatiti neka shvati'. Kada počneš to nekome tumačiti izgubit ćeš se i izgubit ćeš taj dar - presjajan i predragocjen dar. Dar radi služenja Crkvi i radi posluživanja ljubavi Božje svijetu. Umjesto da postaneš fizička majka pet kćeri, daje ti se privilegij da postaneš duhovna majka pet stotina kćeri - stostruko više, i to s progonstvima i da svaku možeš i zaposliti“, istaknuo je biskup Perić između ostalog.

„Otvaramo ovu jubilarnu godinu u Sarajevu poklikom 'srca gore'. Hvalu dajemo Gospodinu Bogu našemu – zahvalimo mu za sve milosti od utemeljenja i zamolimo Presveto Trojstvo da nikada ne ponestane u sestra: u srcu ljubavi, u glavi mudrosti, u tijelu potrebna zdravlja, da žive, rade i rastu, i brojnim svjedočenjem na slavu Božju, na čast Crkve i na dobro Družbe i svega puka u ovoj zemlji“, poručio je na kraju biskup Perić.

Misno slavlje, skladnim pjevanjem i sviranjem animirale su sestre KBLJ, a kod oltara su asistirali bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa. (kta)



