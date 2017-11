Vatikan, 22. studeni 2017.

Kulturološka i ideološka kolonizacija ne podnosi razlike, čineći sve istim, a rezultira progonom čak i vjernika – istaknuo je papa Franjo u svojoj propovijedi na jutarnjoj Misi koju je slavio u Domu svete Marte, 21. studenog 2017.

U svom se promišljanju usredotočio na Eleazarovo mučeništvo koje je opisano u prvom misnom čitanju iz Druge knjige o Makabejcima. Eleazar je umro za vrijeme vladavine seleukidskoga kralja Antioha IV. Epifana jer se nije htio odreći Božjega Zakona. I dok su drugi pripadnici njegova naroda pod utjecajem novog vladara odbacivali svoje predaje i uvjerenja, Eleazar se junački odrekao života, pokazujući se dostojnim svoje starosti te je mladićima ostavio plemenit primjer kako se za časne i svete zakone valja spremno i velikodušno izložiti smrti (usp. 2 Mak 6,27-28).

Papa je u propovijedi napomenuo da postoje tri temeljne vrste progona: jedan je prvenstveno vjerski progon; druga je vrsta vjersko-politička poput Tridesetogodišnjeg rata ili Bartolomejske noći; dok je treća vrsta progona čisto „kulturalna“, naime, kada dođe nova kultura koja želi sve učiniti novim i uklanja tradicije, povijest i vjeroispovijest jednog naroda. Upravo je tom tipu progona bio izložen Eleazar koji je osuđen na smrt zbog svoje vjernosti Bogu.

Jučer je započelo pripovijedanje o tom kulturalnom progonu – primijetio je Sveti Otac – Kada su neki od naroda vidjeli moć i veličanstvenu ljepotu Antioha IV. Epifana, razmišljali su o tome kako sklopiti savez da bi postali moderni. Preuzeli su stoga inicijativu i otišli su kralju koji im je dopustio da se povedu za poganskim običajima. Ne za idejama, niti za bogovima, već za običajima – napomenuo je Papa – Na taj način narod koji je odrastao uz Zakon Gospodnji dopušta novoj kulturi, novim običajima da uđu, uklanjajući sve: kulturu, vjeru, Zakon.

To moderniziranje, činjenje sve novim – naglasio je Sveti Otac – jest istinska ideološka kolonizacija koja Izraelcima želi nametnuti tu jedinstvenu praksu na temelju koje se sve čini na određeni način i nema slobode za druge stvari. Neki prihvaćaju tu modernost jer im se čini nečim dobrim te se tako uklanjaju tradicije i narod počinje živjeti na drugačiji način – rekao je papa Franjo.

No da bi se obranile istinske predaje naroda, nastao je otpor, poput onog Eleazarovog, časnog čovjeka kojeg su poštovali svi. Knjiga o Makabejcima donosi priču o tim mučenicima, tim junacima. Progon koji je nastao iz ideološke kolonizacije uvijek se odvija na isti način: uništava tako što sve želi učiniti istima i nije sposoban podnositi razlike – rekao je Papa. Po Papinu je mišljenju ključna riječ „grješni izdanak“, odnosno Antioh Epifan. Izdanak koji je u narod Božji silom uveo nove, poganske, svjetske običaje.

To je put kulturološke kolonizacije – kazao je papa Franjo – koja završava također progonom vjernika. Ne trebamo gledati daleko kako bismo pronašli primjere za to. Mislimo samo na genocide prošloga stoljeća, koji su u kulturološkom smislu bili novi. Sve učiniti istim, bez mjesta za razlike, bez mjesta za druge, bez mjesta za Boga. To je grješan izdanak. Suočen s takvom kulturološkom kolonizacijom, koja potječe iz grješnosti ideološkoga korijena, sâm Eleazar postaje korijen – istaknuo je Sveti Otac.

Eleazar je žrtvovao svoj život za mlade – nastavio je Papa – dao je svoj život iz ljubavi prema Bogu i prema Zakonu. Tako je postao „korijenom za budućnost“, dok su drugi krenuli za „novošću“ kralja Antioha. Papa je objasnio da nisu sve novosti loše, imajući na umu Isusa i Evanđelje, no potrebno je razlučivanje kako bi se odvojila pljeva od pšenice.

Treba znati razlučivati novosti – nastavio je Sveti Otac – Dolazi li ova novost od Gospodina, Duha Svetoga, Božjega korijena, ili od grješnoga izdanka? Prije se nije smjelo ubijati djecu, a danas to nije problem: to je grješna novost! Prije su razlike bile jasne, kao što ih Bog stvori, stvorenje se poštovalo; no danas smo mi pak moderni… „Stvari se ne razlikuju toliko“… i onda se one miješaju – upozorio je papa Franjo.

Božja novost, naprotiv, nikad ne pregovara, i ona u vidu ima vrijeme, a ne samo trenutak – kazao je Papa, odbacivši time mode navodne modernosti. Ideološka i kulturološka kolonizacija – nastavio je Sveti Otac – vidi samo sadašnjost, niječe prošlost i ne gleda u budućnost. Živi u trenutku, ne u vremenu, i stoga nam ne može ništa obećati. Takvo ponašanje da se sve učini jednakim i poništi razlike teški je grijeh bogohule protiv Boga Stvoritelja. Svaki put kada dođe do takve ideologizacije griješi se protiv Boga Stvoritelja jer se nastoji promijeniti stvorenje kako ga je On stvorio. A protiv tog grijeha postoji samo jedan lijek: svjedočanstvo, odnosno mučeništvo.

Eleazar time na sebe preuzima samožrtvu misleći na budućnost, na spomenik svog vlastitog svjedočanstva koje je postalo obećanje plodnosti za mlade. Tako je ono postalo korijenom koje daje život drugima. Papa Franjo je na kraju pozvao da si pred oči stavimo Eleazarov primjer kako bi nam pomogao u trenucima zbunjenosti pred kulturološkom i duhovnom kolonizacijom koja nam se nudi. (kta/rv)