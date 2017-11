Rim, 21. studeni 2017.

Prema novom UNICEF-ovom istraživanju, objavljenom povodom Svjetskog dana djeteta, unatoč postignutom napretku na globalnoj razini, svako 12. dijete u svijetu živi u zemljama u kojima su njihove sadašnje mogućnosti lošije od onih kakve su imali njihovi roditelji. Prema tom istraživanju, 180 milijuna djece živi u 37 zemalja u kojima je, u odnosu na vrijeme prije 20 godina, veća vjerojatnost da će živjeti u krajnjem siromaštvu, da neće ići u školu ili da će umrijeti na nasilan način.

UNICEF-ovo istraživanje koje je preispitalo mogućnosti djece koja žele izaći iz krajnjeg siromaštva, koja žele dobiti osnovno obrazovanje i izbjeći nasilnu smrt, pokazalo je da je postotak osoba koje žive s manje od dva dolara (1,90) na dan povećan u 14 zemalja, među kojima su Benin, Kamerun, Madagaskar, Zambija i Zimbabwe. Razlog za to povećanje su neredi i sukobi ili loše upravljanje onih koji su na vlasti u tim zemljama.

Postotak upisa u osnovnu školu, zbog financijske krize, brzog porasta stanovništva i utjecaja sukoba, pao je u 21 zemlji, među kojima su Sirija i Tanzanija. Postotak nasilne smrti djece i adolescenata do 19 godina povećan je u 7 zemalja: u Srednjoafričkoj Republici, Iraku, Libiji, Južnom Sudanu, Siriji, Ukrajini i Jemenu, a sve su to zemlje koje prolaze kroz velike sukobe. Četiri zemlje – Srednjoafrička Republika, Južni Sudan, Sirija i Jemen svjedoci su pada u više od jednog od tih pitanja koja su bila predment istraživanja, dok je Južni Sudan imao loše rezultate u sva tri pitanja.

„Iako je zadnja generacija djece bila svjedok velikih rezultata, koji nikada nisu bili postignuti do sada, u odnosu na životni standard većine djece u svijetu, činjenica je da je jedan manji dio djece bio isključen iz toga – ne zbog njihovih ili roditeljskih pogrešaka – to je strašno", izjavio je Laurence Chandy, pročelnik UNICEF-ovog Odjela za podatke, istraživanje i politiku, te je dodao – „Nada je svakog roditelja, svugdje u svijetu, da svojoj djeci dadu veće mogućnosti od onih koje su oni imali kao mladi ljudi. Na ovaj Svjetski dan djece moramo biti svjesni da je mnogo djece koja umjesto da gledaju kako se njihove mogućnosti i izgledi za budućnost povećavaju, doživljavaju da se one umanjuju. (kta/rv)