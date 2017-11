Kagoshima, 20. studeni 2017.

Južnokorejski i japanski biskupi uputili su zajednički apel za mir u Sjevernoistočnoj Aziji, prigodom njihovog 23. zajedničkog susreta, koji je ove godine upriličen u japanskom gradu Kagoshima. „Sadašnje stanje u sjeveroistočnoj Aziji veoma je zabrinjavajuće", stoji u tekstu koji je prenijela agencija Fides. Zemlje sjeverne Azije traže stabilnost i napredak putem vojne moći, stvarajući saveze s drugim velikim političkim silama. To stvara prijetnju i strah kod svih naroda i proizvodi nesigurnost u svim zemljama." Biskupi su istodobno izrazili zadovoljstvo zbog susreta koji „već 23 godine prinosi promišljanju o bolnoj prošlosti dviju zemalja i izgradnji budućnosti obasjane pomirbom", te je „produbio njihove odnose i suradnju na gospodarskom i kulturnom polju". Biskupi pozivaju na „iskrenu nadu u mir na Sjeveroistoku Azije", te osuđuju svaku pomisao na rat: „Bog nas ohrabruje da iskorijenimo svako uvjerenje da se mir može osigurati nuklearnim oružjem ili jačanjem vojne sile. Naprotiv, to samo povećava opasnost od rata." U tom smislu, korejski i japanski biskupi podsjećaju na „načelo koje je izraženo u enciklici „Pacem in Terris" pape Ivana XXIII, koji naglašava da se pravi mir može izgraditi jedino izgradnjom uzajamnog povjerenja, a ne oslanjajući se na oružje". „Nasilje je način da se uništi ljudsko dostojanstvo i izazovu katastrofalne posljedice za čitavo čovječanstvo. Svaki oblik nasilja može se nadvladati jedino izgradnjom povjerenja, ljubavi i solidarnosti među ljudima. Mi, korejski i japanski biskupi, zalažemo se za mir živeći djelatno u bratskoj ljubavi, uzdajući se u Boga, a ne u vojnu moć", stoji u zaključku zajedničke izjave. (kta/ika)