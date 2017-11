Bitola, 20. studeni 2017.

U nedjelju, 19. studenog 2017., nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić prigodom svoga višednevnog pastoralnog pohoda Crkvi u Makedoniji predslavio je Euharistijsko slavlje u župi Presvetog Srca Isusova u Bitoli, gdje djeluje svećenik Vrhbosanske nadbiskupije don Pavo Šekerija koji je i ravnatelj Makedonskog Caritasa.

Na početku Misnoga slavlja riječ pozdrava izrekao je župnik Šekerija kazujući: „Radostan sam što danas u vaše i u svoje ime mogu pozdraviti nama drage goste i prijatelje nadbiskupa vrhbosanskog i metropolitu kardinala Vinka Puljića, skopskog biskupa i apostolskog egzarha mons. Kiro Stojanova, generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luku Tunjića i skopskog župnika don Davora Topića. Pozdravljam naše sestre Usmiljenke koje su duša župe i grada Bitola, gradonačelnicu općine Bitola Natašu Petrovsku, Bitolskog muftiju Amida Rasimovskog, počasnu konzulicu Francuske Kaliopu Stilinović, počasnu konzulicu BiH Biljanu Damjanovsku Jančevsku, predstavnike medija Radio Marije Makedonije i TV – Tera i sve vas braćo i sestre dobro nam došli!"

Potom je skopski biskup Stojanov izrekao pozdravnu riječ: „Draga braćo i sestre, uvaženi gosti, nije mi poznato da je u ovoj našoj Katoličkoj crvi na teritoriju gdje je kršćanstvo usađeno još u apostolskim vremenima - ikada Svetu misu predslavio kardinal Svete Rimske Crkve. Da, za nas je ovo iznimno značajno. Sada je zajednica katolika mala u Bitoli, ali živa. Uz ostale kršćane i druge vjernike, predstavljaju živo svjedočanstvo čovjekovog poziva da živi vrednote kojima se izgrađuje pravednije, istinitije i bolje društvo. Odgovornost koju i Crkva prepoznaje osobito danas je briga za siromašne, malene i prognane. Pozdravljam sa posebnom pažnjom i novoga župnika, svećenika kojega nam je uzoriti kardinal darovao da živi i radi među nama i koji je preuzeo osobito odgovornu službu u Skopskoj biskupiji: Voditi biskupijski Caritas, ustanovu osobite brige za najsiromašnije. Pozdravljam i našeg katedralnog župnika i dekana don Davora, vama, draga braćo i sestre, dobro poznat, a koji se sa don Joštom brinuo za ovu župu dok nije bilo stalnoga svećenika. Pozdravljam i pratioca Njegove Uzoritosti, mons. Luku Tunjića, generalnog vikara Vrhbosanske nadbiskupije i ravnatelja Papinskih misijskih djela za Bosnu i Hercegovinu“.

Zatim je biskup Stojanov pozdravio kardinala Puljića riječima: "Uzoriti gospodine kardinale, sada ste u drevnom gradu koji je bio i Prestolnica i značajno središte kulture susreta. U župi ste, kojoj ste prepustili na službu svećenika Vaše nadbiskupije. Hvala Vam za tu osjetljivu brigu za crkvu u dijaspori i nadpastirsku brigu. Molim Vas, da Vaše riječi budu ohrabrenje i putokaz i ovoj maloj zajednici. Kada budete u prilici susresti Svetoga Oca, pozdravite ga i prenesite mu našu vjernost i odanost. Želimo ostati poslušni njegovoj učiteljskoj službi o kojoj nam danas Vi govorite. Dragi oče Nadbiskupe, Budite blagoslovljeni i dobro nam došli.“

U svojoj propovijedi kardinal Puljić je kazao: „Papa Franjo je odredio da ova nedjelja 33. kroz godinu bude Svjetski dan siromašnih kad ćemo učiti biti solidarni sa onima koji trpe zbog neimaštine, siromasi. Zato ove nedjelje molimo za siromahe koji trpe neimaštinu i da imamo sluha i srca podijeliti zajedništvo života s njima. S današnjim čitanjima Crkva nas želi spremiti na onaj kraj života, jer čovjek mora i na to računati, stoga nas Riječ Božja odgaja da znamo živjeti u vjeri. Knjiga mudrosti želi čovjeka učiti mudrosti da gleda što je dobro, a što zlo. To je mudrost, znati razlučiti dobro i zlo. Pavao nas upozorava ne znamo kad će doći sudnji dan – to je nama nepoznanica, ali doći će kraj našem životu. Zato nas evanđelje želi spremiti za odgovornost. Čovjek se mora ponovno vratiti vrednovanju dara Božjega, dara života, dara obitelji jer time izgrađujemo društvo. Ako urušimo obitelj, urušilo se i društvo. Ako želimo ozdraviti društvo onda prvo moramo ozdraviti obitelj da tu bude ozračje radosnog života. Shvatimo život kao odgovornost pred Bogom. Živjeti s Bogom znači živjeti s ljudima u miru, solidarnosti, slozi. Zato vas hrabrim koliko god ste malobrojni, ali svjedočite da je hrabra vaša vjera, vaše pouzdanje u Boga, da niste izgubili nadu unatoč kušnjama. U svome vremenu u kojem živimo dajmo svjedočanstvo života, darivanja i svjedočenje nadom“, kazao je kardinal Puljić.

Pred kraj slavlja župnik Šekerija zahvalio je kardinalu Puljiću na dolasku u župu Bitola i ohrabrenju u vjeri, nadi, ljubavi i jedinstvu. Također zahvalio je biskupu Stojanovu koji je pomogao da se ostvari posjeta Bitoli, te u znak zahvalnosti obitelji s djecom predali su kardinalu Puljiću i biskupu Stojanovu darove prepoznatljive iz krajeva „zemlje sunca“.

Nakon Misnoga slavlja kardinal Puljić i biskup Stojanov s vjernicima te gradonačelnicom i gostima zadržali su se u razgovoru ispred crkve uz agape.

Zatim su se kardinal Puljić i biskup Stojanov s pratnjom uputili kroz poznatu bitolsku ulicu Širok sokak te zajedno s muftijom Rasimovskim razgledati džamiju Ishak Celebi. Muftija je upoznao kardinala Puljića s poviješću i znamenitostima islamske zajednice na tim prostorima, te izrazio radost i zahvalnost na trenucima zajedništva. Nakon susreta sa islamskom zajednicom delegacija se susrela sa pravoslavnim bitolskim vladikom gosp. Petrom. U ugodnom zajedništvu s vladikom Petrom koji se prisjetio prijatelja poznatih kardinalu Puljiću, susret se nastavio sa upoznavanjem Bitolske eparhije, te njenom poviješću i životom.

Zajedništvo je nastavljeno u kući sestara usmiljenki oko obiteljskog stola. (kta)



