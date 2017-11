Vatikan, 20. studeni 2017.

Strah ili pouzdanje – što osjećamo pred Bogom? – o tom je pitanju papa Franjo razmišljao u u nagovoru uz molitvu Anđeo Gospodnji u nedjelju, 19. studenog 2017., posljednje nedjelje liturgijske godine, kada nam u misnim čitanjima Matejevo Evanđelje daje prispodobu o talentima. Istoga dana obilježio se i Prvi svjetski dan siromaha.

Sveti se Otac obratio vjernicima okupljenima na Trgu svetoga Petra pozivajući ih da razmisle upravo o pouci koja dolazi iz te prispodobe, i o različitom ponašanju slugâ kojima gospodar daje jedan, dva i pet talenata, u skladu s njihovim sposobnostima. Svi su upotrijebili svoje talente, osim jednoga koji je, bojeći se gospodara, svoj talent skrio.

Strah uvijek blokira – primijetio je Papa – i često čini da se donose krive odluke. Strah obeshrabruje u poduzimanju inicijativâ, potiče na pribjegavanje sigurnim i zajamčenim rješenjima, i tako se na kraju ne ostvari ništa dobro. Kako bismo išli naprijed i rasli na putu života, ne trebamo se bojati; naprotiv, trebamo imati pouzdanja – istaknuo je papa Franjo.

Otuda dolazi prva pouka koju valja izvući iz evanđeoske prispodobe: važno je imati pravu ideju o Bogu – napomenuo je Sveti Otac. Ne smijemo misliti da je On zao, tvrdokoran i strog gospodar koji nas želi kazniti. Ako je u nama ta pogrješna zamisao o Bogu, naš život neće moći biti plodan, jer ćemo živjeti u strahu, a to nas neće dovesti ni do čega konstruktivnoga; štoviše, strah nas paralizira, samouništava – istaknuo je Papa.

Od objavâ u Starom zavjetu pa do Isusovih riječi, Bog se uvijek pokazao ocem punim ljubavi, nježnosti, ocem dobrote – primijetio je Sveti Otac te dodao – zbog toga možemo, i moramo, imati beskrajno pouzdanje u Njega. Isus nam na više načina pokazuje Očevu velikodušnost i brigu: riječima, gestama, prihvaćanjem sviju, posebice grješnika, malenih i siromašnih – na što nas podsjeća Prvi svjetski dan siromaha – ali i svojim opomenama koje očituju njegovo zanimanje za nas kako ne bismo beskorisno protratili svoj život.

To je znak – primijetio je Papa – velikoga poštovanja koje Bog ima prema nama, a ta nam svijest pomaže da budemo odgovorni u svakom svojem djelovanju. Stoga nas prispodoba o talentima poziva na osobnu odgovornost i na vjernost koja postaje sposobnost da uvijek krećemo novim putovima, ne skrivajući u zemlju talent, odnosno darove koje nam je Bog povjerio i za koje će nas pitati.

Nakon molitve Anđeoskoga pozdravljenja, Papa se ponovno osvrnuo na Prvi svjetski dan siromaha, te poželio da oni uvijek budu u središtu naših zajednica, a ne samo u trenutcima poput ovoga, jer – kako je rekao – oni su u srcu evanđelja, u njima susrećemo Isusa koji nam govori i poziva nas kroz njihovo trpljenje i njihove potrebe.

U služenju siromašnima, Papa je kao uzor istaknuo kapucina Francesca Solana, koji je jučer u Detroitu, u Sjedinjenim Američkim Državama, proglašen blaženim. Neka njegovo svjedočanstvo pomogne svećenicima, redovnicima i laicima radosno živjeti vezu između naviještanja Evanđelja i ljubavi prema siromašnima – potaknuo je papa Franjo.

Osim toga, Papa se u podnevnom nagovoru ponovno spomenuo svih naroda koji zbog ratovâ i sukobâ žive bolno siromaštvo. Ponovno upućujem međunarodnoj zajednici snažan apel da uloži sve moguće napore kako bi poduprla mir, posebice na Bliskom istoku. Posebne misli upravljam dragom libanonskom narodu, i molim se za stabilnost u toj zemlji, kako bi i dalje mogla biti 'poruka' poštovanja i suživota za cijelo to područje i za cijeli svijet – rekao je Papa.

Papa je potom kazao da moli za 44 člana posade argentinske podmornice koja je u srijedu nestala na jugu Argentine, i koju se i dalje traži uz pomoć brodova i zrakoplova. Na kraju se osvrnuo i na Dan sjećanja na žrtve u prometu, koji je ustanovila Organizacija ujedinjenih naroda, te ohrabrio javne ustanove u zauzimanju u prevenciji, i potaknuo vozače na pozornost i poštovanje pravila, što je prvi oblik vlastite zaštite, i zaštite drugih. (kta/rv)