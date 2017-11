Skopje, 19. studeni 2017.

U subotu, 18. studenog 2017., nakon večernjeg Misnog slavlja koje je prigodom svoga višednevnog pastoralnog pohoda Crkvi u Makedoniji nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić predvodio u katedrali Presv. Srca Isusova u Skopju, uslijedila „Večer s Kardinalom“ tijekom koje je kardinal Puljić bio otvoren za pitanja nazočnih vjernika.

Uvodeći u program, don Davor Topić je s nazočnima podijelio osobno svjedočanstvo pojasnivši da je, nakon kratke šetnje i razgovora s Kardinalom, umjesto svećenikom Splitsko-makarske, iznenadno odlučio postati svećenikom Vrhbosanske nadbiskupije. Uslijedio je dijalog s kardinalom Puljićem, trenuci zajedništva u kojima je Kardinal iznosio detalje svog bogatog životnog iskustva, isprepletene narodnom mudrošću i nadasve iskrenom ljubavlju i očinskom otvorenošću.

Na pitanje mladih da im uputi riječ ohrabrenja i nade koju bi mogli posvjedočiti među svojim vršnjacima „koji su danas pritisnuti raznim strahovima: nezaposlenost, bijegom od odgovornosti, karijerom kao primarnom vrednotom te ismijavanju“, kardinal je bez oklijevanja odgovorio: „Premalo su vas odgajali da se nosite sa izazovima života. Nema uspjeha bez patnje, bez žrtve. U vremenima kada sam ja bio učenik, odlazak na polnoćku bio je zabranjen. Kada je idući dan direktor pitao tko je bio, hrabro sam ustao, ali ustali su sa mnom i svi moji kolege, i muslimani i pravoslavni, želeći sa mnom solidarni biti jer se nisu bojali kazne. Divna stvar: osjećaj solidarnosti. Valja biti svjedok svoje vjere. Jedna majka pred smrt svojoj kćerki govori: Kćeri moja ne ostavljam ti mnogo, ali nemoj se nikada stidjeti Isusa. Tako i vi: Nemojte se nikada stidjeti Isusa. Neki misle da je to ekumenizam, dijalog, ako se odreknu svoga, tako će se približiti drugima. Ne, trebam biti ono što jesam i poštivati drugog. Treba biti slobodan čovjek i živjeti svoja uvjerenja.

U ovim našim mladim demokracijama još nije izgrađena vladavina zakona, postoje zakoni, ali nisu baš jednaki za sve. Ovo govorim za BIH jer ne poznajem toliko Makedoniju. Često puta zakoni ne štite, nego koji puta zakoni protežiraju. No, ovo je naše vrijeme, naša zemlja i moram imati hrabrost živjeti to vrijeme i voljeti svoju zemlju. Jednom su me mladi pitali: Kako to da danas nema toliko radosti? Naši stariji pričaju da se jednom nije imalo ni kruha ni ruha, a pjevalo se na sve strane. A ja sam im odgovorio: Tko se ne zna žrtvovati taj se ne zna niti radovati. To je važna činjenica: biti spreman žrtvovati se za ono što volim i za ono za što se isplati žrtvovati.

Što bih ja uradio na vašem mjestu, pitate me? Borio bih se, kao što sam radio od najranijih dana. Ja sam rođen 45, kao 12. dijete u obitelji, trebalo je to nahraniti i odjenuti, međutim ja sam se radovao jer sam imao obiteljsku radost. Kasnije đak, bogoslov, pogotovo kad sam bio svećenik prolazio sam kroz razna iskušenja, no rekao sam si: ovo je moj život, htio sam ga cjelovito živjeti, poslije kada sam postao biskup, došla je demokracija i puno toga smo sanjali, ali ratom su se vrlo brzo snovi srušili, ja sam četiri godine živio u kući bez krova, bez struje bez vode, bez stakala, bez grijanja… ali pri svojima sam i na svojem sam. Zato vam dragi mladi govorim: NE BOJTE SE ŽIVOTA! Nemojte vjerovati svemu… Ako u svoj život unesete pouzdanje u Boga, vi ste tada kadri mijenjati svijet. Kao kapljica svete Majke Terezije…“

Na pitanje bračnog para o uporištima za dobar odgoj, kardinal Puljić je odgovorio:

„Počet ću malo iz daljega. Za svako zvanje treba se imati neka škola, treba se pripremiti. Najsvetije zvanje je, dva najsvetija zvanja su bračno i svećeničko. Za brak se ljudi premalo pripremaju. U svojoj sam biskupiji osnovao centar gdje sam imenovao psihologinju, liječnicu, pravnika, svećenika… za pripremu za brak da ne ulaze u bračne vode nepripravni. Kardinal navodi puno konkretnih uputa supružnicima:

Za brak je važno da se dvoje ljudi upoznaju. Priprema za brak je prevažna. Nije gotovo kad uđu u brak, tada tek počinje.

Ne možete vi ne doživjeti razilaženja, bit će varnica. Ali kaže Sv. Pismo: „Neka ne zađe sunce nad vašom srdžbom.“ Ne dozvolite da ljutnja truje vaše živote.

Nemojte dozvoliti da se svađate pred djecom. Valja gasiti vatru… Kad u srcu gori, u glavi dimi, a jezik radi bez pameti. Nikada se nemojte vrijeđati. Vrijeđanje ostavlja rane.

A kako odgajati djecu? Pitate što kardinal može reći o tome kada nema djecu. Ispričat ću vam nešto iz svog djetinjstva. Svaku večer nakon obiteljske molitve razgovarali smo. Otac je slušao, nije pričao, mi smo ispričali sebe, otac je sve primio, odmah smo bili olakšani. To pomaže da djeca rastu, kada smo pred roditeljima ispričali sebe. Danas sa svim ovim sredstvima jako se malo čujemo sa srcem, a vjera se prenosi srcem. Ne treba toliko govoriti, Boga će pročitati iz njegovih očiju, važno je da djeca to dožive, za njih je sveto ono što im roditelji svjedoče. Slušati ne znači odobravati sve. No važnije je uvjeravati nego kazniti. Kad kažnjavamo sebe liječimo, a ne dijete… Kazniti možeš kada ga uvjeriš da je skrivio. Uvijek sam zahvalan za iskustvo s ocem kada me kaznio“

Jedan bračni par, koji ove godine obilježava 50. obljetnicu braka, susreo je kroz sve te godine i mnoge križeve, ali zahvalni Bogu za sve, s ganućem se sjećaju mons. Čekade, blagopokojnog biskupa prethodnika kardinala Puljića, a koji je obilježio njihovo djetinjstvo. Izrazivši mišljenje da su se vremena promijenila, jer se "vjera ne živi kao što se nekada živjela“, kardinala Puljića upitali su o mješovitim brakovima, napadanju sakramenta braka, odbacivanju starijih i o tome, kako se kulturom života suprotstaviti kulturi smrti. Kardinal Puljić odgovorio je sljedećim riječima:

„Čestitam jubilej; lijepo je kad Bog dadne doživjeti 50. godina zajedno. Istina je što kažete: nije isto kao kad smo bili djeca, drugačije je. No, ovo je naše vrijeme i pitamo se kako živjeti kad nas je manje, nema nas. Isus hrabri malo stado prispodobom: „Vi ste sol zemlje. Kad domaćice spremaju hranu, malo soli stavljaju… kao mala zajednica moramo biti sol zemlje, ne treba odustajati.

Međutim u pravu ste da danas postoji strah od života, ja se divim obiteljima koje se nisu bojale života. Potrebno je ukloniti strah od života, to je mentalitet javnog mnijenja. Čestitam roditeljima koji se ne boje života. Treba probuditi vrijednost života: život je vrijedan. Danas se premalo vrednuje majčinstvo. Jedan sveti čovjek kaže: društvo pada ili raste dostojanstvom žene. U ime demokracije srozali smo dostojanstvo žene, potrebno je vratiti vrednovanje majke jer ona je majka živih, potrebno je unijeti u društvo to vrednovanje majčinstva, obitelji i pouzdanjem u Boga ukloniti strah. Čudna klima je nastala u društvu: više se borimo za životinje nego za čovjeka. Ako danas donesemo zakon da se smije ubiti dijete prije rođenja, onda nije čudo da se ubijaju stariji ljudi, kako se to fino naziva eutanazijom. Moramo vratiti poštivanje čovjeka u cijelosti. Kako je lijepo imati u obitelji djeda i baku koji prenose ljepotu vjere! Papa Franjo se sjeća koliko je njemu baka značila. Treba vratiti dostojanstvo čovjeka od začeća sve do smrti“.

Jedan je vjernik posvjedočio radost koju je doživio u svakom susretu s kardinalom Puljićem, a imao ih je, kaže, više i u raznim prigodama. Kardinal Puljić kazao je da takva iskustva vjernika za njega uvijek predstavlja blagoslov.

"Večer s Kardinalom" zaključila se „bezazlenim“ pitanjem najmlađih: „A zašto je kardinal došao?“. Srdačan kardinalov odgovor odao je svu očinsku skrb i nježnost: „Došao sam da vas vidim, da vam kažem da niste sami i da vas Riječju Božjom ohrabrim!“ (kta)