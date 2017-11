Metzingen, 19. studeni 2017.

Jubilarna, 20. smotra crkvenih zborova iz hrvatskih katoličkih misija (HKM) i zajednica (HKZ) u Njemačkoj, na kojoj su nastupili zborovi djece i mladih, održana je u subotu, 18. studenoga 2017. u crkvi Sv. Bonifacija u Metzingenu, u organizaciji Hrvatskoga dušobrižničkog ureda iz Frankfurta na Majni i Hrvatske katoličke zajednice Sv. Nikole Tavelića iz Metzingena. Susret je započeo svečanim Misnim slavljem u punoj crkvi Sv. Bonifacija, koje je predvodio domaćin, voditelj HKZ Reutlingen, Metzingen i Tübingen vlč. Ante Kulteša u zajedništvu s delegatom za hrvatsku pastvu u Njemačkoj vlč. Ivicom Komadinom, dušobrižnikom u tim zajednicama vlč. Ivicom Zrnom te s još sedmoricom hrvatskih biskupijskih i redovničkih svećenika, koji su došli u pratnji svojih zborova zajedno s pastoralnim suradnicama redovnicama i pastoralnim referentima (laicima). Misnom slavlju pribivao je i generalni kunzul Generalnog konzulata R. Hrvatske iz Stuttgarta Slavko Novokmet sa suprugom.

Sve je na početku Sv. mise pozdravio vlč. Kutleša koji je okupljene pozvao na molitvu na dan 26. obljetnice tragedije grada Vukovara, Škabrnje i mnogih drugih mjesta diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U propovijedi je vlč. Kulteša kazao da nas liturgija dana upućuje na proslavu bazilike dvojice velikana sv. Petra i sv. Pavla. „Na vjeronauku i na Sv. misi mogli smo upoznati velike zasluge tih dvojice apostolskih prvaka, koji su dali svoj život za Isusa Krista. Današnjim danom smo također vezani za bitne činjenice i povijesne trenutke našega hrvatskog naroda. Za nas je na poseban način važan današnji dan. To je sjećanje na grad Vukovar. Dok se prisjećamo grada Vukovara, trebamo se prisjećati i ostalih mjesta, Škabrnje, i svih drugih mjesta doljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine, gdje je naš narod i naš čovjek proživljavao teške trenutke svoga opstanka. Dana 18. studenoga 1991. razrušen je grad Vukovar, narod protjeran, mnogi odvedeni u zatočeništvo, a mnogi još i danas traže svoje drage. U domovini su mnogi dali svoj život za druge, za svoje bližnje. Vukovar je za nas Hrvate i za naš hrvatski narod najjasniji simbol hrvatske slobode. To uvijek trebamo znati. Žrtve Vukovara, Škabrnje i ostalih mjesta Hrvatske i Bosne i Hercegovine nikad ne smijemo zaboraviti. Trebamo ih dostojno poštovati i za njih moliti“, kazao je vlč. Kutleša, dodavši kako su se okupili na ovom susretu da bi „uobličili susret Krista i čovjeka kroz glazbu i pjesmu“. „Želimo vam, draga djeco i mladi, da kroz pjesmu date Bogu ono najljepše, a nama koji ćemo vas slušati lijepu i duhovnu poruku. Zaslužujete veliku zahvalnost, osobito svećenika i pastoralnih suradnica (redovnica) i pastoralnih suradnika (laika) kao i voditelja vaših zborova. To je vaša žrtva i nemojte se u tome umoriti.“ Misno slavlje pjesmom i glazbom je uveličao zbor mladih HKZ Metzingen, Reutlingen i Tübingen pod vodstvom Vlatke Vukašinac.

Prije početka smotre, na kojoj je sudjelovalo četrnaest zborova, sudionice i sudionike pozdravili su vlč. Kutleša i generalni konzul Slavko Novokmet koji su im zaželjeli na smotri puno radosti i uspjeha. Potom je delegat vlč. Komadina prije otvorenja smotre zahvalio djeci i mladima što su se odazvali na smotru u tolikom broju, posebno roditeljima koji ih dovode i voditeljima zborova koji s njima vježbaju. „Hvala vam i znamo cijeniti vašu žrtvu. Srdačno zahvaljujemo i pastoralno timu ovih zajednica – vlč. Anti Kutleši, vlč. Ivici Zrni i s. Mirjam Laco, kao i svima koji su pripremili jelo i piće“.

Svaki zbor otpjevao je po dvije duhovne skladbe, a redoslijed nastupa zborova odredili su izvlačenjem iz košarice vlč. Kutleša, vlč. Zrno i s. Mirjam Laco. Tako su u nastavku nastupili zborovi iz HKM i HKZ sljedećim redoslijedom: Ludvigsburg, Wiesbaden, Balingen-Albstadt, Darmstadt, Mainz, Frankfurt, Esslingen-Nürtingen-Filderstadt-Kirchheim, Mannheim-Mosbach, Pforzheim-Bruchsal (Mittelbaden), Karlsruhe (Mittelbaden), Ingolstadt, Ludwigshafen am Rhein, Rüsselheim i Stuttgart-Zentrum.

Nakon smotre vlč. Kutleša, vlč. Zrno i s. Mirjam Laco predali su predstavnicima zborova spomenice, a delegat vlč. Komadina zaslužnima za ostvarenje smotre uz zahvalnu riječ i prigodne darove. Program su vodili Magdalena Bekavac i Ivan Tulumović iz HKZ Reutlingen. Nakon smotre u župnoj dvorani ispod crkve za sve je priređen objed. Susret je nastavljen uz pjesmu i druženje. (kta/a.p.)

