Skopje, 19. studeni 2017.

U subotu, 18. studenog 2017., nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić prigodom svoga višednevnog pastoralnog pohoda Crkvi u Makedoniji predslavio je svečano nedjeljno Euharistijsko slavlje u katedrali Presv. Srca Isusova u Skopju.

U sluslavlju s kardinalom Puljićem bili su: mjesni biskup Skopske biskupije i Apostolskog egzarhata mons. Kiro Stojanov, generalni vikar Vrhbosanske nadbiskupije mons. Luka Tunjić, skopski župnik don Davor Topić, kancelar o. Marjan Ristov i mons. Antun Cirimotić.

Na početku Misnoga slavlja riječ pozdrava izrekao je biskup Stojanov kazujući: „Draga braćo i sestre, poštovani uzvanici, radost mi je i čast da na početku ove Svete mise mogu u vaše i svoje ime pozdraviti uzoritoga gospodina kardinala Vinka Puljića, sarajevskoga nadbiskupa i našega metropolitu. Uvjeren sam da ga ne trebam predstavljati jer nam je poznat. Više puta je bio u Skoplju naš gost, a nadam se da i sada nije zadnji puta. Ali ovo je ipak izuzetno značajna posjeta. Dolazi nam kao naš metropolita u pastoralni posjet. Ima posjeta biskupa koja se zove vizitacija. Župnicima takva posjeta obično predstavlja i veliku odgovornost, jer je tada u provjeri i njihov rad i ostalo poslanje. Međutim, pastoralni posjet ima za cilj: susret u ozračju zajedništva i redovito je želja posjetitelja da nas 'utvrđuje u vjeri'“, kazao je biskup Stojanov te nastavio:

„Dragi oče Nadbiskupe, Uzoriti gospodine Kardinale, pozdravljam Vas kao Nadpastira i upravo to očekujem i ja i ovi dragi ljudi, da Vaša posjet bude u znaku podržavanja onoga plamena koji je duh Božji zapalio u našim srcima po vjeri koja nam je darovana. Vama je poznato u kojim okolnostima živi i djeluje mala katolička zajednica u Republici Makedoniji. Koji puta smo mali, tihi plamen, koji nema snage za veliko svjetlo i prijete mu razni vjetrovi da ga ugase, ali on ipak STOLJEĆIMA gori! To je Božje djelo. Sveti Otac papa Franjo je osobito osjetljiv za kršćanske zajednice koje žive na 'rubovima'. Osjetljiv je za siromašne! Tako smo zahvalni Bogu za tu milost što ste u svojoj nadpastirskoj službi tako bliski Papi Franji. Ovaj pontifikat će biti upisan u povijest kao briga za maloga čovjeka, za siromaha, za čovjeka 'na rubu'. Pozdravljamo vas kao Kardinala a to znači - bliskog suradnika Svetoga Oca. Sretni smo što je u Vama sv. papa Ivan Pavao II prepoznao tu brigu za malene, siromašne i rubne. Iskusili ste pakao patnje u progonstvima. Vatra se nije ugasila. Oče Kardinale, očekujemo i u ovoj Euharistiji da se o toj vatri ugrijemo, rasvjetlimo. Vatru koju nam Isus daruje u žaru vaše riječi i ljubavi prema našoj mjesnoj Crkvi i ovome narodu u prilici kada se osobito naše misli i ljubav okreću siromasima i potrebnima. Neka je blagoslovljen Vaš posjet, Vaš dolazak.”

Također je izrazio dobrodošlicu kardinalovom pratiocu generalnom vikaru i ravnatelju Papinskih misijskih djela u Bosni i Hercegovini mons. Tunjiću, te kardinalu Puljiću ujedno zahvalio da je dopustio i blagoslovio pastoralni rad u Skopskoj biskupiji njegovom bivšem osobnom tajniku i bliskom suradniku don Davoru Topiću, katedralnom župniku i dekanu skopskog dekanata. „Ovdje večeras mislimo i na bivšeg kapelana vašeg svećenika don Jošta Mezega“, dodao je biskup Stojanov koji je potom pozdravio i sve nazočne svećenike, časne sestre, predstavnike crkvenih pokreta, mlade i stare i sve druge vjernike. Dobrodošlicu je izrazio i članovima Komisije za vjerske zajednice, članovima diplomatskoga zbora akreditiranih u R. Makedoniji i dekanu Bogoslovnog pravoslavnog fakulteta prof. dr. Đoki Gjorgjevskom.

U svojoj propovijedi kardinal Puljić je, osvrćući se na pročitanu riječ Božju, kazao da nas ona priprema za trenutak kada se valja pojaviti pred licem Božjim. „Talent je mjera, kažu bibličari, koja odgovara vrijednosti 30 kg srebra. Kada čujemo kako je Isus dijelio talente, mi smo ljudi i vjerojatno bi se pitali kako to dijeli. Možda bi gunđali što nije jednako podijelio. No, on dijeli svakom prema njegovoj sposobnosti. Svi smo dobili dovoljno Božjih darova, svatko je dobio dovoljno Božjih darova da može postići spasenje. Riječ je o suradnji s Bogom. Netko je spreman surađivati, a netko nije. Ovdje nije riječ o gledanju kroz novčani prihod, nego o odnosu suradnje čovjeka s Bogom“, istaknuo je kardinal Puljić koji je potaknuo vjernike da, usprkos raznim iskušenjima, muci i patnji koje svatko proživljava na svoj način, uživaju u onom što imaju, a ne da pate za onim što nemaju.

„Kaže poslovica nije bogat onaj tko puno ima, nego onaj koji je zadovoljan onim što ima“, kazao je kardinal Puljić koji je potom kroz prispodobu o caru i mudracima prikazao kako je prije bolesti i starosti ipak najgore promašiti život. „Samo jedan život imamo i potrebna je mudrost kako taj život proživjeti da ne bude uzaludan. Kada treba zakoračiti za onaj svijet pitamo se: 'A zašto sam ja živio? Koji je smisao mog života?' Imam Božje darove, valja ih tako živjeti da s Bogom surađujem, ako Bog bude na prvom mjestu, imat ćemo zadovoljstvo u srcu“, posvijestio je kardinal Puljić koji je potom upozorio da su u javnom mnijenju iskrivljene vrednote pa se tako ne cijeni pošten čovjek, već onaj tko je snalažljiviji. „Biti vjeran, biti pošten, to je čovjekovo dostojanstvo“, kazao je kardinal Puljić koji je upozorio da će čovjek, koliko god da posjedovao, u suštini biti nesretan ako u srcu ne nosi Boga. Izrazio je mišljenje stoga da je u javno mnijenje potrebno unijeti to što čovječanstvo čini radosnijim i vrjednijim. „Nema radosti? Gdje je nestalo radosti? 'Ne dajte da vam ukradu nadu!', ponavlja nam i papa Franjo. Treba tu nadu vratiti, živjeti kao čovjek, da Bog preko nas djeluje među ljudima. Ovo su naša vremena, mi njih živimo, drugih nemamo, u ovim vremenima valja živjeti, nije moj život u onom što potrošim nego u onom što u srcu nosim. Život ima smisla ako dobrotu među ljudima ostvarujem,“ kazao je na kraju propovijedi kardinal Puljić.

Na kraju Misnog slavlja biskup Stojanov uručio je kardinalu Puljiću na dar sliku s kaležom izrađenu u filigranu kao i sliku Bogorodice kardinalovom pratiocu mons. Tunjiću, a u ime župne zajednice djeca su darovala buket cvijeća.

Misno slavlje je uzveličao katedralni zbor pod ravnanjem s. Tatjane Atanoasove.

Nakon Misnog slavlja u katedrali je uslijedila „Večer s kardinalom.“ (kta/rv)

