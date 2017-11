Skopje, 18. studeni 2017.

U subotu, 18. studenog 2017., tijekom svoga pastoralnoga pohoda Crkvi u Makedoniji nadbiskup metropolit vrhbosanski kardinal Vinko Puljić susreo se sa Boguposvećenim osobama koji žive i djeluju u Makedoniji, u katedrali Presvetog Srca Isusova u Skopju.

Na samom početku riječ pozdrava i dobrodošlice izrekao je mjesni biskup skopske biskupije i apostolskog egzarhata mons. Kiro Stojanov kazujući: „Radostan sam što smo zajedno u imenu Gospodnjem. Radujem se ovoj duhovnoj obnovi u našoj katedrali. Radujem se što je s nama uzoriti kardinal, naš nadbiskup i metropolita Vinko Puljić. U ime svih vas i u svoje ime ga srdačno pozdravljam. Uzoriti gospodine kardinale, dobro došli i ovaj puta u naše i Vaše Skopje! Svaki Vaš posjet je za nas blagoslovljen i značajan. Blagoslovljen, jer nam dolazite kao naš metropolita, naš nadbiskup - kao svoj svojima. Vaš dolazak je blagoslovljen jer ste Nadpastir i ovoga stada vjernika crkvene pokrajine, koja je sufraganska Vašoj metopolitanskoj Crkvi. Tako nam je blagoslovljeno biti svjesni da smo u zajedništvu sa cijelom Katoličkom crkvom, a po Vašoj osobi - kardinalu Svete Rimske Crkve - smo više i dublje povezani sa osobom našega Svetoga oca pape Franje. Nekako smo sigurniji sa vama da smo u direktnom, milosnom zajedništvu sa Crkvom kojoj predsjeda u ljubavi Rimski biskup. Vaš dolazak je značajan, jer i sada imate i priliku i poslanje: utvrditi braću u vjeri. Imate iskustvo dijaspore. Mi smo u Vašoj metropoliji najveća dijaspora. One u dijaspori treba češće posjećivati, hrabriti, podržavati i poučavati. Izloženi smo rubovima Katoličke Crkve u odnosu Istok-Zapad. Uistinu smo na rubu. Tako ste bliski papi Franji u brizi za rubne, stoga je Vaš dolazak uistinu i blagoslovljen i znakovit. Ovo je prilika da nas, najodgovornije u ovoj mjesnoj Crkvi pomognete svojom porukom, poukom i molitvom, da budemo svetiji, ustrajniji, uvijek svježi u služenju našim vjernicima. Imate iskustvo patnje, progona, nepravde. Ali i iskustvo hrabroga i poniznoga borca za Istinu i Ljubav u svim okolnostima života. Podjelite sa nama to iskustvo, tu snagu da i mi uspijevamo - svaki na svom području i na vlastiti način - biti i ostati znak Kristove prisutnosti“, kazao je biskup Stojanov.

Potom je kardinal Puljić zahvalio na srdačnim riječima dobrodošlice biskupu Stojanovu pozdravljajući sve prisutne ne krijući radost svoga dolaska braći i sestrama u Makedoniji kazujući: „Postoji most između nas ne samo što sam metropolita nego i moj najbliži suradnik došao je k vama, da služi ovoj Crkvi, a sad evo još jedan svećenik iz vrhbosanske nadbiskupije došao je k vama.“

Zatim je kardinal Puljić izrekao katehezu na temu: Zajedništvo. „Želim podijeliti s vama to jedinstvo i zato rado želim govoriti na temu zajedništvo. Ovaj duh svjetski želi uništiti naše jedinstvo, najsvetiji dar želi uništiti - jedinstvo obitelji; postoji čudan stil uništavanje crkvenog i nacionalnog jedinstva; postoji uništavanje čovjeka kroz kriminal, grijeh..., kako bih se urušio iznutra. Isus ostavlja u oporuci kao nešto najsvetije, a to je da moli da svi budemo jedno. To je dar Uskrslog Gospodina i tu u njemu je izvor zajedništva.“

„Teško je definirati zajedništvo – tu se radi o dinamičnoj ljudskoj pojavi koja se stalno mijenja i sama riječ zajedništvo nosi ključ za razumijevanje zajedništva: za – jedno! To znači da treba imati elemente koji okupljaju oko jednog žarišta i to nije pasivno stanje nego svaki član mora aktivno biti za. Za zajednicu je potrebno troje (tres faciunt collegium) Bog, ti i ja“.

Također je istaknuo koje su obmane o životu u zajednici: „Govor o zajednici nekada poprimio je iluzije, posebno iluzija o lijepoj zajednici. Citirajući psalam gle kako je lijepo kad braća žive zajedno – u pretjerivanju može zajednica postati idol. Zajednica nije svrha sama sebi, ona je sredstvo za postizanje određenog cilja, neke veće vrednote. Kršćanska zajednica ne smije biti totalitaristična da apsorbira osobnost i svu energiju osobe, također vjerska zajednica nije terapeutska grupa, nije lijek za razočarane, za slomljena srca – ona to može biti ali to je sporedni učinak. Ona također nije kolektiv jer u kolektivu vlada uniformiranost i uravnilovka. Zajednica je organizam s različitim udovima gdje se komunicira sa srcem i ona je eshatološka stvarnost koja će svoje ispunjenje imati tek u vječnosti. Sve su naše zajednice nedovršene i nesavršene“.

„Uvjeti zajedništva: Bratstvo, komunikacija, prijateljstvo, dijalog, jednakost, odgoj za zajedništvo! Problemi: različite kulture – u drugom ne gledati mogućeg neprijatelja, nego shvatiti kao obogaćenje; agresivnost, sukobi. Također je istaknuo pravednost prema Bogu, prema ljudima, ispit savjesti, zahvalnost i poniznost.“

U ugodnom susretu prisutni su imali mogućnost postaviti kardinalu Puljiću pitanje i razmijeniti iskustvo života u zajednici. Potom je kardinal predvodio Euharistijsko slavlje, te je uslijedilo zajedništvo oko obiteljskoga stola. (kta/d.t.)



