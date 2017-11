Washington, 18. studeni 2017.

Washington D. C. je ne samo glavni gradi SAD nego i grad veličanstvenih muzeja u koje rado dolaze Amerikanci i strani turisti. U duhu te američke tradicije bogati protestant Steve Green najavio je god. 2010. početak priprave za muzej Biblije te je 2012. kupio zgradu podignutu 1923. kao hladnjaču i spremište industrijske robe. U dogovoru s gradskom vlašću dao je taj kompleks obnoviti i dograditi za budući muzej. Za direktora biblijskih zbirka uzeo je protestantskog bibličara Davida Trobischa a za savjetnike 30 znanstvenika židovske, protestantske i katoličke tradicije. Odlučeno je da se tumačenja uz izložene predmete vežu s poviješću svijeta, osobito SAD ali da glavna poruka ne bude prozelitska nego odgojno-obrazovna. Za predsjednika muzeja imenovan Cary Summers. Podignut je svečani ulaz s portalom visokim 12 m i brončanim vratima koja su teška dvije i po tone. Dograđena su dva kata na građevini te podignuta manja zgrada za znanstveno proučavanje i potrebe administracije.

Muzej Biblije (Museum of the Bible) otvoren je svečano 17. studenog 2017. Izloženi predmeti i crteži na pojedinom katu posvećeni su različitim vidovima Biblije ili povijesti djelovanja ove svete knjige Židova i kršćana različitih konfesija. Na prvom katu su starinski predmeti pomiješani s modernom tehnologijom koji posjetitelje uvode u svijet Biblije.Tu je i predvorje visoko 60 m koje nudi promjenu vizualnih efekata i poruka. Drugi kat posvećen je utjecaju Biblije kroz povijest. Treći kat nudi opći uvid u biblijsku naraciju, od Abrahama do Isusa i prve Crkve. Na tom katu je široki prostor posvećen židovskom gledanju na Bibliju. Na četvrtom katu zorno je prikazana povijest biblijskog vremena i rezultati arheološkog istraživanja. Na petom katu je kazalište s gledalištem od 500 sjedala, jer će muzej prikazivati kazališne komade inspirirane Biblijom i organizirati edukativne skupove. Tu je stalni izložbeni prostor rezerviran za Ministarstvo starina u Izraelu. Na šestom katu, ispod sakelnog krova, je prostor za razgledanje neposredne okolice u tom dijelu Washingtona, zatim izložbeni prostor i plesna dvorana za tisuću osoba.

Već sada u muzeju djeluje preko sto znanstvenika kao stalni zaposlenici. Izloženih predmeta ima 44.000, ali uprava stalno pribavlja nove. Uzdržavanje muzeja i plaće zaposlenih neće osiguravati građanska vlast, jer se osnivači nadaju da će biti dovoljni prilozi darovatelja i posjetitelja. Ulaznice neće biti naplaćivane, ali se od posjetilaca očekuje dobrovoljni prilog. Ako pojedine grupe najave upravi svoj sat, te koliko vremena mogu ostati u muzeju, dobivat će konkretne upute što je vrijedno pogledati. Tjednik America, koji izdaju isusovci, u broju od 30. studenog ove godine ističe da su postavke u muzeju složene ekumenski i međureligijski te da su znanstvenici tu zaposleni trećina židovi, trećina protestanti i trećina katolici. Direktor Summers istaknuo je u razgovoru s patrom Mattom Maloneom, urednikom ovog američkog katoličkog časopisa, da su iz dosadašnjeg iskustva uvidjeli kako mogu zajedno raditi znanstvenici iz različitih zajednica kojima je Biblija sveta i nadahnuta knjiga. Najavio je veliku izložbu unutar muzeja koju sprema Vatikanski muzej i nada se posjetiocima različitih konfesija i kultura. Turisti iz Bosne i Hercegovine te Republike Hrvatske koji mogu putovati u glavni grad SAD trebali bi u svoj program staviti i posjet Muzeju Biblije. (kta/m.z.)



foto