Vatikan, 18. studeni 2017.

Papa Franjo će 27. studenog 2017. sletjeti u Yangon. To će biti prva etapa njegovog trećeg putovanja u Aziju, a prvog u bivšu Burmu, britansku koloniju do 1948. godine. Papa će na misi 29. studenoga u parku Kyaikasan susresti malu katoličku zajednicu, oko 700 tisuća ljudi od 51 milijuna stanovnika, a zatim će se susresti s mladima i biskupima u katedrali Svete Marije. Oči svijeta bit će uprte u njegove susrete s predsjednikom Republike Htinom Kyawom i državnom savjetnicom i ministrom vanjskih poslova, Aung San Suu Kyi koja je 1991. godine dobila Nobelovu nagradu za mir.

Nadbiskup Yangona, kardinal (Charles Maung) Bo, koji će danas posjetiti Svetog Oca u Vatikanu, izjavio je za Radio Vatikan da je nakon demokratskih promjena u Mjanmaru i slobodnih izbora prije dvije godine, koji su formalno prekinuli vojni režim, postignut napredak u javnoj upravi, u obrazovanju i u životnom standardu, ali vojska i dalje kontrolira većinu teritorija i još uvijek je vrlo moćna. Dakle, usprkos brojnim napretcima - rekao je kardinal Bo - vidimo da je naša demokracija još u ranoj fazi i vrlo krhka.

Religije mogu imati temeljnu ulogu u moralnoj obnovi zemlje – istaknuo je kardinal i potvrdio da u Mjanmaru nema sukoba ili poteškoća s budistima, muslimanima ili drugim kršćanima. Kada se vijest o Papi proširila diljem zemlje, kardinal Bo je rekao da su tada katolici čuli negativne komentare od strane budističkih redovnika i ekstremista, koji su se promijenili i sada se, na kraju, čini da su skloni posjetu Svetog Oca.

Danas će tijekom susreta - izjavio je kardinal Bo - zamoliti papu Franju da, iako nije programom predviđeno, privatno susretne neke vjerske vođe, predstavnike različitih religija: budiste, muslimane, hinduiste, kršćane, sve zajedno. Ne zato da pokaže koliko je do sada učinio, nego samo da uđe u dijalog s njima. Možda će uspjeti omekšati njihova srca - izrazio je nadu kardinal i dodao da bi to mogao biti prvi korak prema miru.

Mjanmar je još uvijek obilježen brojnim sukobima i nasiljem među vojskama koje vlada ne može kontrolirati - izvijestio je kardinal Bo i rekao da one ugrožavaju različite etničke i vjerske skupine, kao što su kršćani u državi Kachin i muslimani Rohingya u Rakhine. Rohingya su izbjegli 1982. godine, kada im je burmanski vojni režim oduzeo državljanstvo. Od kraja kolovoza pa do danas više je od 600 tisuća Rohingya muslimana izbjeglo u Bangladeš. U bijegu od nasilja burmanske vojske, pomogla im je Zajednica svetog Egidija i to lijekovima, medicinskom opremom i hranom.

Na kraju je kardinal Bo za Radio Vatikan izjavio da ne voli govoriti o genocidu ili etničkom čišćenju, ali je napomenuo da je bilo mnogo nasilja kada su Rohingya vojnici napali policijske postaje. Mjanmarska je vojska odgovorila daleko silovitije bombadiranjem, ubojstvima i paljenjem. To se nije trebalo dogoditi, zaključio je kardinal dodavši da se osobno nadao da će Aung San Suu Kyi razgovarati prije sukoba, međutim ona se oglasila kasnije nastojeći slijediti preporuke Kofija Annana. (kta/rv)