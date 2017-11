Vatikan, 18. studeni 2017.

Razmišljati o kraju svijeta i o kraju svakoga od nas: to je poziv koji nam i danas Crkva upućuje po evanđeoskom odlomku koji je papa Franjo tumačio u petak, 17. studenog 2017. tijekom Mise u Domu Svete Marte. Odlomak govori o redovitom životu ljudi prije općeg potopa u Lotovo vrijeme: jeli su, pili, kupovali, prodavali, ženili se i udavali..., ali onda je došao, poput munje, dan kada se pokazao Sin čovječji i stvari su se promijenile.

Crkva, koja je majka – rekao je Papa u propovijedi - želi da svatko od nas misli o svojoj smrti. Svi smo navikli na redovitost života, vrijeme, obveze, posao, trenutke odmora, i mislimo da će uvijek biti tako. Jednoga dana – nastavio je Sveti Otac - pozvat će nas Isus i reći: "Dođite!" Za neke taj će poziv biti iznenadan, za druge nakon duge bolesti, ne znamo kako će biti. No - papa je Franjo ponovio - "poziv će sigurno doći!" I to će biti iznenađenje, a nakon toga bit će još jedno iznenađenje Gospodinovo: vječni život. Zbog toga "Crkva nam ovih dana govori: zaustavite se malo, razmislite o smrti". Papa je opisao što se obično događa: sudjelovanje na bdijenju prije sprovoda ili odlazak na sam pogreb, postaju društveni događaji, ide se, razgovara se s drugim ljudima, u nekim slučajevima jede se i pije: to je „još jedan susret koji pomaže da ne razmišljamo".

Danas Crkva i Gospodin, sa svom dobrotom - upozorio je Sveti Otac - kažu svakome od nas: "Zaustavite se, stanite, neće biti tako svaki dan. Nemojte se navikavati kao da je to već vječnost. Doći će dan kada će vas odvesti, a drugi će ostati, kada će jednu uzeti a drugu ostaviti. Moramo hoditi s Gospodinom, misliti da naš život ima kraj. A to je dobro."

To je dobro – potvrdio je Sveti Otac i nastavio - na početku radnoga dana, primjerice možemo misliti: "Danas je možda posljednji dan, ne znamo to sa sigurnošću, ali dobro ćemo obaviti posao". Tako mora biti u obiteljskim odnosima ili kada idemo liječniku.

"Razmišljanje o smrti nije loše fantaziranje, to je stvarnost – istaknuo je papa Franjo i dodao – je li loše ili nije, to ovisi o nama, što mi mislimo o njoj - ono što će biti, bit će. A zapravo tamo će biti susret s Gospodinom, to će biti ljepota smrti, sastanak s Gospodinom, On će biti taj koji će nam doći u susret, On će reći: „Dođite, dođite, blagoslovljeni Oca mojega, dođite meni.”

I kad nas Gospodin bude pozvao neće više biti vremena za rješavanje naših stvari. Papa je zatim naveo primjer susreta sa svećenikom koji mu je ispričao kako se nedavno loše osjećao, otišao je liječniku i taj mu je nakon pregleda rekao: „Vi imate to i to, to je loša stvar, ali možda još uvijek imamo vremena zaustaviti to; učinit ćemo to i to, ako to ne zaustavimo, napravit ćemo drugu stvar, a ako se ni tada ne zaustavi nastavit ćemo zajedno hodati i ja ću Vas pratiti sve do kraja“.

Tako i mi – potaknuo je Sveti Otac na kraju – pratimo jedni druge, učinimo sve, ali uvijek gledajmo na drugu stranu, na dan kada će "Gospodin doći uzeti nas i odvesti nas sebi". (kta/rv)