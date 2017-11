Sarajevo, 17. studeni 2017.

U Vrhbosanskom bogoslovnom sjemeništu u Sarajevu u petak, 17. studenog 2017. u organizaciji Katoličkog bogoslovnog fakulteta upriličen je međunarodni simpozij "Vjera i znanost u kontekstu. O 20-oj obljetnici enciklike Fides et Ratio", prenosi portal nedjelja.ba.

Simpozij je u dvorani Pavla VI. otvorio moderator dr. Pavle Mijović, prodekan za znanost i profesor na katedri Filozofije te potom podijelio nekoliko razmišljanja na navedenu temu.

"Enciklika iz naslova simpozija svojevrsni je kompendij mišljenja i stajališta odnosa vjere i razuma, kako iz teoretske perspektive tako i iz povijesne. Naš fakultet iz te perspektive želi dati svoj akademski, možda malo i širi, društveni doprinos navedenoj problematici. Vjera i znanost često su predstavljeni kao dva antipoda, dvije krajnosti ljudske spoznaje koje su stavljene u jedan antinomičan odnos, suprotstavljen, vrlo često konfliktualan. Svi znamo dobro da je moderni svijet poprilično oblikovan racionalnim znanjem spoznajom znanosti. Znanje je esencijalni sastojak svakog institucionalnog oblika ponašanja, moderne administracije, diplomacije, ekonomije i društva. Posljedično, znanje igra središnju ulogu u životu samih država i njihovu rastu. Dok s jedne strane stalno slušamo frazeme o našem društvu koje se predstavlja kao društvo znanja često se čini da je obratno", rekao je na početku dr. Mijović te naveo nekoliko mišljenja filozofa iz prošlosti.

Znanstvenom skupu se potom obratio dekan KBF-a dr. Darko Tomašević koji je u ime KBF-a svima izrazio dobrodošlicu.

"Poznata nam je ona rečenica Sv. Benedikta Ora et labora. Dvije poluge, dva vesla bez kojih duhovni život nije moguć. Moli i radi. Danas imamo temu Fides et Ratio, dvije poluge dva vesla bez kojih nema intelektualnoga teološkoga napretka i rasta. Stoga mi je drago što je fakultet uzeo ovu temu kako bismo razmišljali o vjeri i razumu u kontekstu, koliko nam one pomažu i koliko su neminovne u našem sazrijevanju i filozofsko-teološkome promišljanju", rekao je dekan dr. Tomašević na otvaranju simpozija.

Nakon pozdrava i predstavljanja uslijedila su predavanja.

Prof. dr. Sigrid Müller s Teološkog fakulteta Sveučilšta u Beču izlagala je o temi Bioetika u kontekstu.

Prof. dr. Damir Marjanović s Burch Univerziteta predavao je o Znanosti i „znanosti“ u sukobu.

Mr. sc. Ivica Mršo s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu govorio je o temi Filozofirati u vjeri-mogućnost, potreba, nužnost?.

Dr. Branko Murić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu iznio je izlaganje o temi Vjera i razum: recipročan suodnos u slobodi autonomnog suživljenja te doc. dr. Mario Bernadić s Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu nazočnima je predočio temu Komplementarnost vjere i razuma: Aktualna pretpostavka ili futuristički cilj antropološkog razvoja.

Nakon predavanja simpozij je završen diskusijom. (kta)



