Vatikan, 17. studeni 2017.

Kraljevstvo Božje nije spektakl, niti je karneval, ne voli oglašavanje. Duh Sveti daje da raste, a ne pastoralni planovi – istaknuo je papa Franjo na jutarnjoj Misi slavljenoj u Domu svete Marte, komentirajući misni evanđeoski odlomak (usp. Lk 17,20-25). Polazišna je točka Papine propovijedi bilo pitanje koje su farizeji postavili Isusu: „Kad će doći kraljevstvo Božje?“

Jednostavno pitanje koje se rađa i iz dobra srca – napomenuo je Sveti Otac. Primjerice, kada je Ivan Krstitelj bio zatočen, poslao je svoje učenike da upitaju Isusa je li on taj koji ima doći ili da čekaju drugoga. No to je pitanje koje postavlja i jedan od razbojnika na križu. Isusov odgovor glasi: kraljevstvo Božje je među vama. Kraljevstvo Božje stalno raste – primijetio je Papa.

No tko daje da to sjeme raste, tko mu omogućuje da iznikne? – upitao je papa Franjo. To je Bog, Duh Sveti koji je u nama. A Duh Sveti je duh blagosti, poniznosti, poslušnosti, jednostavnosti. On je taj koji daje da u nama raste kraljevstvo Božje, a ne pastoralni planovi ili druge velike stvari. Duh je taj koji to čini skrovito, koji daje da Kraljevstvo raste do trenutka kada će plodovi biti vidljivi.

Papa se u slučaju dobrog razbojnika pita tko je posijao sjeme kraljevstva Božjeg u njegovo srce: možda njegova majka ili rabin kada je objašnjavao Zakon. Potom je možda zaboravio, ali je u određenom trenutku skrovitosti Duh Sveti dao da raste. Sve to kazuje da je kraljevstvo Božje uvijek iznenađenje jer je dar Gospodnji.

Kraljevstvo se Božje ne očituje oholo i ponosito – nastavio je Sveti Otac – zapravo ono ne voli oglašavanje, nego je ponizno, te tako u skrovitosti raste. Mislim na sve one koji su gledali Gospu dok je slijedila Isusa te su govorili: „No, to mu je majka!“ Ona je najsvetija žena, ali je ostala po strani, u skrovitosti, nitko nije poznavao otajstvo i svetost kraljevstva Božjega. A kada je bila uz križ do svog sina, ljudi su govorili: „Jadna žena koja ima zločinca za sina, jadna žena!“ Nitko nije znao – istaknuo je Papa.

Kraljevstvo Božje je put i svi smo mi pozvani krenuti tim putom. No ono je milost, Božji dar koji se ne može kupiti. Svi mi krštenici imamo Duha Svetoga u sebi – nastavio je papa Franjo – Stoga se moramo pitati: kakav je moj odnos s Duhom Svetim koji daje da u meni raste kraljevstvo Božje? Također, vjerujem li uistinu da je kraljevstvo Božje među nama, da je skrovito ili mi se više sviđa spektakl?

Sveti je Otac zaključio potičući da od Duha Svetog zatražimo da nam udijeli milost da u nama i u Crkvi dade da raste kraljevstvo Božje kako bi postalo veliko, kako bi omogućilo utočište mnogim ljudima i dalo plodove svetosti.