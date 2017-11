Vatikan, 17. studeni 2017.

Zaštita okoliša je izazov koji se tiče sviju – istaknuo je papa Franjo u svojoj poruci sudionicima 23. UN-ove konferencije o klimatskim promjenama koja se ovih dana održava u Bonnu. Papa je u tekstu potaknuo na više solidarnosti kad je riječ o zaštiti klime. To je jedan od fenomena koji danas najviše zabrinjava – napomenuo je Sveti Otac, osuđujući pritom četiri izopačena ponašanja: nijekanje problema, ravnodušnost, bezvoljnost i pouzdanje u neodgovarajuća rješenja. Ta ponašanja predstavljaju velik rizik za dijalog o budućnosti cjelokupnoga planeta.

Papa Franjo je u svom pismu podsjetio na proces koji je počevši od Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama doveo do Pariškog sporazuma. Nužnost pronalaženja zajedničke strategije je time osnažena – istaknuo je Papa, dodajući da se u Bonnu akteri bave time da unaprijede taj proces i to putem smjernica, odredaba i institucionalnih mehanizama. Pariški sporazum o klimatskim promjenama nas podsjeća nas na to da djelujemo žurno te da pritom budemo što više slobodni od političkih i gospodarskih pritisaka.

Papa je predložio da bi bogatije zemlje mogle preuzeti ulogu predvodnicâ. Istodobno je upozorio na to da se ne smijemo pritom oslanjati samo na tehnička rješenja, već je dužnost promisliti kako kratkoročne tako i dugoročne etičke i društvene posljedice klimatskih promjena. Sveti je Otac na kraju izrazio želju da se obrati pozornost na obrazovanje i stilove života koji su utemeljeni na cjelovitoj ekologiji, sposobnoj preuzeti viziju poštenog istraživanja i otvorenog dijaloga kako bi se djelovalo odmah bez odgađanja s prinosom sviju. (kta/rv)