Novi Sad, 16. studeni 2017.

Grkokatolički svećenik Roman Miz umro je 13. studenoga 2017. u Novom Sadu, a bit će pokopan 18. studenoga u Ruskom Krsturu.

Svećenik Roman Miz rodio se 14. kolovoza 1932. u Drohobiču (Ukrajina). S roditeljima je 1933. godine doselio u Lipovljane, gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju, bogoslovni fakultet s poslijediplomskim studijem završio je u Zagrebu. I sâm sin svećenika, Roman je rukopoložen za svećenika Križevačke eparhije 19. prosinca 1959. godine u Zagrebu. Deset godina obnašao je službu grkokatoličkog župnika u Lipovljanima, a od 1968. službuje na grkokatoličkoj župi u Novom Sadu. Izvanredno je studirao povijest na Filozofskom fakultetu Ukrajinskog slobodnog univerziteta u Münchenu, južnoslavenske književnosti i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te povijest na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Godine 1954. objavljeni su mu prvi članci u novinama.

Nakon pedesetak godina bavljenja novinarstvom, publicistikom i znanstvenim radom, njegova znanstvena bibliografija obuhvaća pedeset i pet knjiga te više stotina članaka u više od šezdeset novina, časopisa i zbornika, i to na ukrajinskom, rusinskom, hrvatskom, slovačkom, mađarskom i srpskom jeziku. Prevodio je također s poljskog, ruskog i latinskog. Bio je urednikom nekoliko listova i publikacija te osnovao i uređivao ukrajinske emisije na Radio Banja Luci (1967. – 1968.), ukrajinske emisije na Radio Novom Sadu (1992. – 1999.), na novosadskoj televiziji (2003. – 2004.), a od 2004. bio je urednikom ukrajinsko-rusinske emisije na novosadskoj "Radio Mariji". Bio je prvi grkokatolički svećenik na našim područjima koji je u evangelizaciji počeo koristiti sredstva javnog priopćavanja, prvenstveno elektronička. Od 1987. do 1992. njegove su se pseudonimom potpisane propovijedi svake nedjelje čitale na ukrajinskom jeziku na Radiju "Slobodna Europa". Od 1992. do 1997. njegove su propovijedi emitirane na rusinkom jeziku na Radio Novom Sadu poznate kao "Pismo svećenika". Imao je priloge u emisijama "Kulturna panorama" i "Emisija za selo". Tijekom 2002. u "Ruskom slovu" izlazile su njegove meditacije, tiskane zatim u knjizi "S Isusom nasamo". Među brojnim njegovim knjigama ističu se "Kršćanstvo Istoka", "Kršćanstvo – što je to zapravo?", "Dar mudrosti", "Dar razuma", "Iz riznice kršćanske kulture", "Na izvorima bogoslovne misli". Roman Miz je kao svećenik Križevačke eparhije sastavio njezin opširniji šematizam.

Do 2001. godine jurisdikcija Križevačke eparhije obuhvaćala je sve katolike bizantskog obreda na području bivše države Jugoslavije. Te je godine ustanovljen Apostolski egzarhat za katolike bizantskog obreda u Makedoniji, a 2003. i drugi u Srbiji i Crnoj Gori, kojega je o. Roman Miz ipso facto postao članom. (kta/ika)