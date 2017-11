Široki Brijeg, 16. studeni 2017.

U organizaciji Povjerenstva za istraživanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća na području grada Širokog Brijega, Vicepostulature postupka mučeništva "Fra Leo Petrović i 65 subraće" te "Matice hrvatske – ogranak Široki Brijeg", u kinu Borak na Širokom Brijegu, 13. studenog 2017. predstavljene dvije knjige: "Otkopana istina Širokog Brijega" (600 str.), koju je priredilo uredničko vijeće na čelu s Perom Kožulom, i "Od Širokog do Bleiburga i nazad" (580 str.), autora Velimira Mabića, javili su iz Vicepostulature.

Ove knjige su plod osmogodišnjega istraživačkog rada na prikupljanju vjerodostojnih informacija o događajima s kraja Drugoga svjetskog rata i poraća u Širokom Brijegu, utemeljenih na autoriziranim iskazima svjedoka.

Nazočnima se prigodnim riječima obratio Miro Kraljević, gradonačelnik Širokog Brijega, te zahvalio članovima Povjerenstva na velikom trudu i radu iz čega su proizišle knjige o istini do koje se ipak došlo, o stradanjima Širokobriježana s kraja Drugog svjetskog rata i poraća. "Nažalost, previše je onih koji ignoriraju ovu istinu, čak i kompetentnih ljudi, kako u ovoj državi tako i u susjednoj", rekao je gradonačelnik Kraljević.

Pogovor za obje knjige napisao je Zdenko Ćosić predsjednik Vlade Županije Zapadnohercegovačke (ŽZH) koji je rekao da ovo nisu uobičajene knjige, te da je doslovno i metaforički s ovim knjigama otkopana istina Širokog Brijega.

Pero Kožul, glavni urednik knjige "Otkopana istina Širokog Brijega" i pročelnik Povjerenstva kazao je da se treba vraćati na prošla vremena zbog povijesne nepravde i laži te civilizacijskog čina odavanja ljudskog pijeteta prema nedužnim žrtvama. Dodao je da je „jugokomunistička vlast svim raspoloživim sredstvima 50 dugih i mračnih godina čvrsto držala i nadzirala naš cjelokupni javni život“ te iznio podatak da je, prema popisu prije Drugog svjetskog rata, 1938. godine Široki Brijeg imao 23.341 stanovnika.

"U knjizi-zborniku 'Od Širokog do Bleiburga i nazad', koju večeras ovdje stavljamo pred vas, riječ je o brojnim svjedočenjima pripadnika Oružanih snaga Nezavisne Države Hrvatske, naših običnih domaćih ljudi koji su imali sreću preživjeti ratne strahote, ali i o jednom broju svjedočenja suvremenika koji su također imali što reći o onim teškim vremenima. Osobno sam ponosan što sam pomogao da životno-ratne priče i ovih ljudi ugledaju svjetlo dana. Nisu se oni trsili pričati niti su svoju priču nametali, oni su mučili svoju muku, vidali svoje rane, živjeli i šutjeli", rekao je u svom izlaganju Velimir Mabić, autor knjige "Od Širokog do Bleiburga i nazad", te se osvrnuo na nekoliko događaja koji su obilježili sami kraj Drugog svjetskog rata u Širokom Brijegu.

Mons. dr. Mile Bogović, gospićko-senjski biskup u miru i recenzent knjige "Otkopana istina Širokog Brijega", pohvalio je rad Povjerenstva napominjući da postoji potpora lokalnih vlasti iako je izostala podrška s državne razine u ovom radu. "Ova knjiga je doprinos spašavanju hrvatske povijesti", rekao je na kraju svog izlaganja biskup Bogović.

Dr. Mario Jareb, povjesničar, predstavljajući knjigu "Od Širokog do Bleiburga i nazad", rekao je da je ova knjiga važan izvor za proučavanje šire problematike s kraja Drugog svjetskog rata te da će zacijelo poslužiti povjesničarima za stvaranje novih radova.

Vicepostulator fra Miljenko Stojić zahvalio je svim sudionicima. Zahvalio je i predstavnicima vlasti što je grad Široki Brijeg 7. veljače proglasio Danom sjećanja na pobijene franjevce te po njima nazvao jednu ulicu.

Kako knjige navode, utvrđeno je da je u 161 neotkopanom grobištu na prostoru Širokog Brijega od 550 do 600 žrtava, a u 12 do sada otkopanih grobišta ekshumirano je 149 žrtava. Prema podatcima Povjerenstva na prostoru Širokog Brijega na temelju osam godina istraživanja, 278 uzetih iskaza (svjedočenja) od 225 svjedoka, te drugih prikupljenih podataka, s prostora Širokog Brijega u Drugom svjetskom ratu stradalo je 2.165 žrtava. A kad su jugokomunisti osvojili Široki Brijeg napravili su oko 330 što većih, što manjih, stratišta i grobišta. Tijekom godina, u šutnji i krišom, obitelji su same iz nekih otkopali posmrtne ostatke svojih najbližih. (kta)