Koraće, 16. studeni 2017.

Zavjetna Misa svojoj Gospi Koraćanskoj okupila je u srijedu, 15. studenog 2017. dvadesetak Koraćana. Misno slavlje u kapeli predvodio je domaći sin fra Ivica Pavlović, a koncelebrirao je župnik susjedne župe u Kolibama vlč. Antonio Čutura.

Osvrćući se na evanđelje toga dana fra Ivica je u svojoj homiliji naglasio kako smo poput onog desetog gubavca i mi pozvani Gospodinu zahvaljivati za tolike milosti koje nam daje. Posvjestio je da je Sveta misa najveća zahvala Gospodinu i pohvalio malo stado povratnika kao i one koji svakoga 15. u mjesecu dolaze na Misu iz susjednog Slavonskog Broda, gdje su za vrijeme zadnjega rata morali u izbjeglištvo. Kako poslije Mise nastave druženje u nekoj od obitelji povratnika svećenici i nekolicina vjernika posjetili su toga dana obitelj Marka (Ćire) i Antonije Sedlo, rodbinu fra Ivice Pavlovića. Ugostila ih je ova obitelj domaćim specijalitetima, a u toplini njihova doma prisjetili su se kako je nekada bilo u Koraću lijepo živjeti. Obitelj Sedlo u vrijeme su Domovinskog rata izbjegli u Slavonski Brod gdje su sagradili kuću. No među prvima oni su obnavljali svoje ognjište te se za stalno 2000. godina vratili. Kako im sin živi i radi u Njemačkoj, oni su preko ljeta u Koraću u preko zime žive u Slavonskom Brodu, odakle često dolaze preko tjedna u svoj kuću. „Preko zime je hladnije pa smo zato u Slavonskom Brodu. No, čim ptice počnu pjevati, vraćamo se u svoje Koraće. Ovdje je najljepše živjeti. Tu uzgajamo sve što nam je potrebno za hranu, no Koraće je hrana naše duše. A i radosni smo kada možemo nekoga ugostiti, jer prijateljstvo je najveće bogatstvo“, zaključuju ovih dvoje staraca, koji su, unatoč tome što su prešli sedamdesetu, vitalni i radosna duha. (kta/b.l.)



