Vatikan, 16. studeni 2017.

Papa je Franjo tijekom opće audijencije na Trgu Svetog Petra u Vatikanu, 15. studenog 2017. nastavio s katehezama o Svetoj misi. Da bismo razumjeli ljepotu Euharistijskog slavlja počeo je vrlo jednostavno govoreći: misa je molitva, dapače, to je molitva u pravom smislu riječi, najveća, najuzvišenija, i u isto vrijeme najkonkretnija. Naime, to je susret ljubavi s Bogom preko Isusove riječi, tijela i krvi. To je susret s Gospodinom.

Najprije moramo odgovoriti na pitanje: što je zaista molitva – rekao je Papa i počeo tumačiti - to je prije svega dijalog, osobni odnos s Bogom. Čovjek je stvoren kao biće u osobnom odnosu s Bogom; u odnosu koji svoje puno ostvarenje pronalazi samo u susretu sa svojim Stvoriteljem, a njegov je životni put usmjeren prema konačnom susretu s Gospodinom.

Knjiga Postanka – nastavio je Sveti Otac - potvrđuje da je čovjek stvoren na sliku i priliku Boga, koji je Otac, Sin i Duh Sveti, savršen odnos ljubavi koji je jedinstvo. Iz ovoga možemo shvatiti da smo svi stvoreni zato da uđemo u taj savršeni odnos ljubavi, u neprestani oblik darivanja i primanja da bismo tako našli puninu svojega bića.

Kada je Mojsije, pred gorućim grmom, primio Božji poziv – podsjetio je papa Franjo - pitao je Gospodina koje je njegovo ime. A što Bog odgovara? "Ja sam onaj koji jesam". Taj izraz, u izvornom smislu, izražava prisutnost i milost, i zapravo odmah nakon toga Bog nadodaje: „Jahve, Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev”. Tako i Krist, kada je pozvao svoje učenike, pozvao ih je da budu s njim. To je dakle najveća milost: moći iskusiti da je misa odnosno euharistija, povlašteni trenutak da možemo biti s Isusom, a po njemu, s Bogom i njegovom braćom.

Molitva je – istaknuo je Papa - kao i svaki istinski dijalog, znati ostati u tišini – jer u dijalozima postoje trenuci tišine - u tišini zajedno s Isusom. Kada idemo na misu, možda ćemo doći pet minuta ranije i početi brbljati s onim pokraj nas. Ali to nije vrijeme za brbljanje, to je trenutak šutnje da se pripremimo za dijalog. Vrijeme je da se saberemo u srcu kako bismo se pripremili za susret s Isusom. Tišina je veoma važna.

Sjećate se onoga što sam rekao prošli tjedan - podsjetio je Sveti Otac - ne idemo na predstavu, idemo na susret s Gospodinom i tišina nas za to priprema i pomaže. Ostati u tišini zajedno s Isusom. Iz otajstvene tišine Božje dolazi njegova riječ koja odjekuje u našem srcu. Isus nas uči kako je stvarno moguće "ostati" s Ocem i to nam pokazuje svojom molitvom. Evanđelja nam također pokazuju Isusa koji se povlači na osamljena mjesta da bi molio; učenici, vidjevši taj njegov prisni odnos s Ocem, osjećaju želju da sudjeluju u tome i traže ga: "Gospodine, nauči nas moliti".

Čuli smo u prvom čitanju, na početku audijencije – rekao je papa Franjo i nastavio tumačiti - Isus odgovara da je prva stvar potrebna za molitvu, znati reći "Oče". Budimo pažljivi: ako nismo u stanju reći Bogu "Oče", ne možemo moliti. To je tako jednostavno. Moramo naučiti reći "Oče". Reći "Oče", to znači staviti se u njegovu prisutnost sa sinovskim povjerenjem. Da bismo to mogli naučiti, moramo ponizno priznati da trebamo biti poučeni i trebamo jednostavno reći: Gospodine, nauči nas moliti!

Prva je stvar – napomenuo je Papa - biti ponizni, priznati da smo njegova djeca, odmarati se u Ocu, imati povjerenja u njega. Da bismo ušli u Kraljevstvo nebesko, trebate postati kao djeca. U smislu da djeca znaju imati povjerenja, znaju da će netko brinuti za njih, za ono što će jesti, što će obući, i tako dalje. To je prvi stav: pouzdanje i povjerenje, kao što ima dijete u roditelje; znati da Bog misli na vas, da se brine za vas, za te, za mene, za sve.

Druga potrebna sposobnost – istaknuo je Sveti Otac – također je svojstvena djeci, dopustiti da možemo biti iznenađeni. Dijete uvijek postavlja tisuće pitanja jer želi otkriti svijet; čak se divi malim stvarima jer sve je za njega novo. Da biste ušli u Kraljevstvo Nebesko, treba znati diviti se. U našem odnosu s Gospodinom, u molitvi – pitam vas – divimo li se ili mislimo da je molitva razgovor s Bogom kao što papige rade? To nije povjerenje i otvaranje srca da bismo se divili. Dopuštamo li Bogu da nas iznenađuje, da On uvijek bude Bog iznanađenja? Zato što je susret s Gospodinom uvijek živ susret, to nije susret s muzejom. To je živ susret i mi idemo na misu, a ne u muzej. Idemo na živi susret s Gospodinom.

U Evanđelju se govori o Nikodemu, starješini, koji je imao autoritet u Izraelu i koji je došao Isusu da ga upozna; Gospodin mu je govorio o potrebi "rođenja odozgo" – kazao je papa Franjo i rastumačio prisutnima: što to znači. Može li se "ponovno roditi"? Vratiti se i ponovo zadobiti osjećaj, zadobiti radost, diviti se životu, je li to moguće unatoč tolikim tragedijama? Temeljno je pitanje naše vjere i to je želja svakog istinskog vjernika: ponovo se roditi, radost da možemo početi iz početka. Imate li tu želju? Svatko od vas. Želite li se ponovo roditi kako biste susreli Gospodina? Imate li tu želju? Naime, ona se lako može izgubiti, jer, zbog brojnih aktivnosti, zbog mnogih projekata koje želimo ostvariti, na kraju nam ostane malo vremena i gubimo iz vida ono što je bitno: život svojeg srca, svoj duhovni život, svoj život koji je susret s Gospodinom u molitvi.

Uistinu, Gospodin nas iznenađuje pokazujući nam da nas ljubi i u našim slabostima – potvrdio je Papa i nastavio - "Isus Krist je žrtva pomirnica za naše grijehe; ne samo za naše nego i za one čitavoga svijeta“. Taj dar, izvor je istinske utjehe – jer Gospodin nam uvijek oprašta – to daje utjehu, to je istinska utjeha, dar je to koji nam je dan po Euharistiji, po svadbenoj gozbi u kojoj se Zaručnik susreće s našom krhkošću. Možemo li reći da kada se pričešćujemo na Misi, da se tada Gospodin susreće s našom krhkošću? Da! Možemo to reći jer to je istina! Gospodin se susreće s našom krhkošću da bi nas ponovo doveo do našeg prvotnog poziva: biti na sliku i priliku Božju. To je ozračje euharistije, to je molitva.

Na kraju Sveti je Otac pozdravio osobito sve hodočasnike, redovnike koji su još u formaciji, članove župa, pojedinih udruga, krizmanike, mlade, bolesne i mladence. Danas kada slavimo Alberta Velikoga, biskupa i crkvenog naučitelja - zaključio je papa Franjo – mladi, učvrstite svoj dijalog s Bogom, tražeći ga predano u svim vašim djelima; bolesnici nađite utjehu u razmatranju otajstva križa Gospodina Isusa koji nastavlja svijetliti u životu svakog čovjeka; mladi bračni parovi, nastojite održavati stalni odnos s Kristom, kako bi vaša ljubav bila sve više odraz Božje ljubavi. (kta/rv)